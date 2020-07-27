Nokia 7.3 ve 6.3 modelleri, yakın zamanda satışa sunulabilir

Covid-19 salgınında lojistik yönden ciddi anlamda etkilenen ve problemler yaşayan Nokia’da, Nokia 6.3, Nokia 7.3 ve Nokia 9.3 PureView modellerinin piyasaya çıkış tarihlerinde gecikmeler yaşanması bekleniyordu. Bu modellere ait yayınlanan yeni sertifikasyonlar sayesinde, bu cihazların 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunulacağını söyleyebiliriz.

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Nokia 7.3 ve 6.3 modelleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Nokia 7.3 ve 6.3 modellerine dair yeni sertifikasyonlar yayınlandı. Bu sertifikasyonlardan anlaşıldığı üzere ise, cihazların çıkış tarihi beklenilenden de yakın olabilir. Bizce bu modeller, 2021 yılının ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacaklardır. Bir dönemin efsane markası Nokia, umarız eski günlerdeki performansını yeniden yakalayabilir.

Finlandiya menşeili üreticinin, Nokia 9.3 PureView modeliyle de, kamera anlamında ciddi yenilikler getirmesi beklendiğini de vurgulamadan geçmeyelim. Öte yandan yakın zamanda beklenen bir diğer model de Nokia 2.4. Bu model de, Nokia markasının giriş segment ürünlerinden biri olmakla beraber; MediaTek’in Helio P22 işlemcisinden gücünü alacak.

Nokia 7.3 5G modelinin, 5G destekli cihaz piyasasındaki uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor. Nokia 6.3 modeli ise, orta segmentte yerini alacak ve Qualcomm’un Snapdragon 670 / 675 serisi işlemcileriyle desteklenecek. Ayrıca bu modellerde, kamera tarafında ZEISS markası ile iş birliği içine girilmiş durumda. Peki ya siz yeni Nokia cihazları ve Nokia markasının geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!