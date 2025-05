Galaxy A55 One UI 7 güncellemesi resmi olarak Avrupa’da dağıtıma sunuldu. Samsung’un Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7, Galaxy A35 ve Galaxy A54 modelinden sonra şimdi de Galaxy A55 kullanıcılarına ulaştı. Peki Galaxy A55 One UI 7 güncellemesi neler sunuyor ve ne zaman diğer bölgelere ulaşacak?

Galaxy A55 One UI 7 ile gelen yenilikler neler?

Yaklaşık 3GB boyutundaki bu güncelleme, A556BXXU7BYDB yapı numarasıyla geliyor ve Galaxy A55 için One UI 7 güncellemesini getiriyor.

Yeni arayüzle birlikte ana ekrandaki widget’lar artık çok daha özelleştirilebilir hale gelirken, “Now Bar” adı verilen yeni bildirim alanı sayesinde zamanlayıcılar, müzik kontrolleri, etkinlik bildirimleri gibi öğelere ekran kilidini açmadan erişilebiliyor. Ayrıca canlı bildirimlerle skor takibi, sesli kayıtlar ve anlık gelişmelere ulaşmak artık daha kolay.

Samsung A55 One UI 7 yenilikleri

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü

Yeni “Now Bar” ile kilit ekranı üzerinden erişim kolaylığı

Gelişmiş ana ekran widget kişiselleştirmesi

Canlı etkinlik takibi: maç skorları, zamanlayıcılar, kayıtlar

Mayıs 2025 güvenlik yaması

Samsung uygulamaları için uyumlu güncelleme desteği (Good Lock, Ana Ekran uygulaması gibi uygulamalar)

Ayrıca bu güncelleme ile birlikte Mayıs 2025 Android güvenlik yaması da cihaza dahil ediliyor. Bu da kullanıcıların bilinen en güncel güvenlik açıklarına karşı korunmasını sağlıyor. Orta segment bir cihaz olmasına rağmen, Galaxy A55 modeli de tıpkı amiral gemisi modeller gibi düzenli güvenlik güncellemeleri alıyor.

Galaxy A55 güncelleme nasıl kontrol edilir?

Eğer Avrupa’da bir Galaxy A55 kullanıcısıysanız ve henüz güncellemeyi almadıysanız, manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını izleyin. Eğer güncelleme cihazınıza ulaşmışsa buradan kurulumu başlatabilirsiniz. Samsung güncellemeleri genellikle kademeli olarak yaydığı için bazı kullanıcılar güncellemeye daha erken erişebilir.

Galaxy A55 Android 15 güncellemesi ile gelen One UI 7, daha akıcı animasyonlar, kişiselleştirilebilir widget’lar, gelişmiş gizlilik özellikleri ve kullanıcı deneyimini iyileştiren genel UI düzenlemeleri içeriyor. Samsung’un A serisine verdiği uzun vadeli yazılım desteği, bu segmentteki cihazları daha cazip hale getiriyor.