Akıllı Telefonlar
Nokia 8.1, Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı!
Nokia 8.1, ilk büyük güncellemesi olan Android 10 kullanıcılarına gönderilmeye başlandı. Saf arayüz kullanan cihazda çarpıcı yenilikler gözlemleniyor.
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HMD merkezli İskandinav üreticinin, bazı cihazların 2019’un sonunda güncelleme gönderme sözü vermişti. HMD, Nokia 8.1 cihazlara resmi güncellemeleri dağıtmaya başladı.
Daha önce şirket, bu cihazların bir kısmını Android 10 betaya dahil etmişti ve kullanıcılardan çeşitli dönütler almıştı. Cihazlara OTA (Over the Air) yoluyla gönderilen güncelleme büyük diyebileceğimiz boyutlara sahip.
Yayınlanan güncellemeyle birlikte, karanlık mod, yeni sistem içi jestler ve mesajlara akıllı cevap vermenizi sağlayan birçok özelliği beraberinde getiriyor. Eylül ayı güvenlik yaması da geliştirmeye dahil edilmiş. Güncellemeyle ilgili daha detaylı bilgiye, aşağıda yer alan görselden edinebilirsiniz.
Kullanıcılar, cihazlarına gelen OTA bildirimiyle ulaştığını raporluyorlar. Yani, bir Nokia 8.1’e sahipseniz, Ayarlardan güncellemeyi kontrol etmenizi öneriyoruz. Eğer güncelleme size ulaşmadıysa, sabırlı olun. Çünkü bazı operatörlerün yükseltmeleri göndermeleri daha uzun sürebiliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X2 Pro ekran özellikleri ortaya çıktı!
Realme X2 Pro modelinin ekranının 135 Hz tazeleme hızına sahip olduğu ve süper hızlı ekran altından parmak izi okuma özelliğiyle geleceği ortaya çıktı.
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Realme X2 Pro ekran özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme‘nin 15 Ekim‘de tanıtacağı yeni amiral gemisi cihazı X2 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin Weibo’daki resmi sayfasından yapılan son paylaşımla telefonun ekranının 135 Hz tazeleme hızına sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca süper hızlı ekrandan parmak izi okuma özelliği sayesinde telefon, okuma işlemini sadece 0.23 saniyede gerçekleştirebilecek.
Telefonun gücünü Qualcomm‘un sekiz çekirdekli yeni nesil üst seviye işlemcisi Snapdragon 855 Plus‘tan alması bekleniyor. Ayrıca yüksek ekran tazeleme hızına sahip ekranı sayesinde kullanıcılara daha akıcı bir oyun deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 8, çift kamera ve beş bin mAh bataryayla duyuruldu!
Redmi 8, orta kesime hitap eden Snapdragon 439 işlemcisi, 5.000 mAh pil gücü ve çift kamerasıyla duyuruldu. Peki daha neler sunuyor?
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Xiaomi’nin orta-alt seviyeye konumlandırdığı yeni nesil akıllı telefonu tüm detaylarını bu yazımızda önünüze seriyoruz.
Konumlandırıldığı klasman itibariyle benzer özellikler gösteren cihaz Xiaomi’nın “Auro Mirror Dizayn” olarak isimlendirdiği cam gövdeyle, sevenlerinin merakına sunuluyor.
Ön tarafta, 6.22 inç HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Ekranda yer alan 8 megapiksel F/2.0 odak açıklığına sahip öz çekim kamerası, tasarıma şıklık katan damla çentikte konumlandırılmış.
Arka tarafa baktığımızda, F/1.8 Sony IMX 363 sensöründen gücünü alan kamera görüyoruz. Bu kameralar, 1.4 mm pixel boyutlarında görüntü sunabiliyor. İkinci kamera ise, iki megapiksel çözünürlüğe sahip derinlik sensörünü içinde barındırıyor.
Cihazda ayrıca, yapay zeka teknolojilerinden de mahrum bırakılmamış. Manzaralar, bitkiler, köpekler gibi 33 farklı sahneyi ayırt edebilen sahne belirleme özelliği de Redmi 8’in içerisinde mevcut.
Cihazda, tek üzücü unsur güvenlik teknolojileri tarafından geliyor. Parmak izi sensörü, cihazın arka tarafında konumlandırılıyor. Açıkçası Xiaomi’nin ekrana yer açmak için böyle bir hamle yaptığı aşikar. Fakat, bu yıl orta seviye cihazlarda bile yer etmeye başlamış, ekran altı parmak izi teknolojisini bu cihazda da görmek isterdik.
Donanım tarafına gelecek olursak, cihaz Redmi 8A’da gördüğümüz Snapdragon 439 işlemcisinden gücünü alıyor. Ancak, şu anlık 4G RAM ve 64 GB genişletilebilir hafıza seçeneğiyle cihazı satın alabiliyorsunuz.
Batarya ömrüyle göz alan cihazda, beş bin mAh bir pil hücresi tercih edilmiş. Bu pil, 18W hızlı şarj destekliyor. Fakat kutunun içerisinden 10W destekli bir adaptör çıkacak.
FM Radyo, 3.5mm kulaklık çıkışı, ınfrared sensör ve P2i düşmelere karşı dayanaklılıkta diğer dahil edilenlerin arasında yer alıyor.
Redmi 8, Safir Mavi, Oniks Siyah ve Yakut Kırmızı renkleriyle 112 dolar seviyesinden satışa başlayacak. Ürünün, Hindistan pazarına 12 Kasım’da çıkması bekleniyor. Satışlar Mi.com ve Flipkart üzerinden yapılacak.
Akıllı Telefonlar
Afrika kıtasının ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu!
Afrika ülkesi olan Ruanda şehrinde, vatandaşlarının teknolojiye daha ucuz ve daha kolay erişebilmesi için akıllı telefon fabrikası kuruldu. Mara markası ile birlikte üretilecek olan Android işletim sistemli akıllı telefonlar hem ülke içerisine hem de çevre ülkelere pazarlanacak.
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“Mara” adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonların seri üretimine başlayan fabrikanın açılışı dün başkent Kigali‘de gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden fabrikada iki model telefon üretimine başlanırken, fiyatların 129 – 189 dolar olacağı açıklandı.
Açılışta konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ürünlerin iki yıla yayılan taksitlerle satın alınabileceğini ve bunun teknolojiye erişimi kolaylaştıracağını söyleyerek, “Akıllı telefonlar artık lüks değil. Hızlıca günlük hayatımızın bir gerekliliği oluyorlar.” ifadesini kullandı. Kagame ayrıca, telefonun Ruanda’nın akıllı telefon kullanımını şimdikinden yaklaşık % 15 artıracağını umduğunu söyledi.
Mara Telefon Üst Yöneticisi Ashish Thakkar, telefonların Ruanda’da montajının değil üretiminin yapılacağına dikkati çekerek, “Bugün sadece Mara için değil Ruanda ve Afrika için büyük bir rüya gerçeğe dönüştü.” dedi.
Telefonları bölge ülkelerine ihraç etmek isteyen Ruanda’da, 2019 verilerine göre, halkın % 52,1’i internete erişim sağlayabiliyor. Ülke, ekonomik koşullar nedeniyle akıllı telefonlara neredeyse erişemiyor. Akıllı telefon satın alabilecek güçte olan kişiler, genel olarak ülkenin zengin kesimi olduğu belirtiliyor. Üretilecek telefonların Afrika kıtası dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.