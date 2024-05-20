Nokia, teknoloji dünyasında nostalji rüzgarları estiren yeni modeli Nokia 3210 (2024) 4G’yi geçtiğimiz hafta Çin’de duyurdu. Bu ikonik model, yıllar önce piyasaya sürülen orijinal Nokia 3210’un anısına tasarlanmış ve yenilenmiş özelliklerle donatılmış bir sürüm olarak karşımıza çıktı. İlk satışa sunulmasının ardından kısa sürede tükenen bu yeni telefon, 25 yıl önce piyasaya çıkan orijinal modelin sadık bir kopyası olarak tasarlandı, ancak modern ihtiyaçlara uygun birçok yeni özellik barındırıyor.

Nokia 3210 4G, hem görünümüyle hem de sunduğu işlevselliklerle dikkat çekiyor. Orijinal modelin tasarımını mükemmel bir şekilde yansıtan bu telefon, günümüz teknolojisine uygun yeniliklerle donatılmış. Telefon, Alipay mobil ödeme desteği ile modern kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor ve 379 yuan (yaklaşık 53 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Kullanıcılar, telefonun siyah, mavi ve altın renk seçeneklerine yoğun ilgi gösterdi ve tüm stoklar hızla tükendi.

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Nokia, resmi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, telefonun tüm büyük depolarında stokların tükendiğini ve fabrikanın tam kapasite üretime geçtiğini duyurdu. Şirket, satışların 31 Mayıs’ta yeniden başlayacağını belirterek, yeni stokların kısa sürede tüketiciyle buluşacağını bildirdi.

Nokia 3210 4G’nin hızla tükenmesinin ardından, Nokia, tüketicilere bir diğer yeni model olan Nokia 220 4G’yi öneriyor. Bu model, Nokia 3210 4G’den daha uygun fiyatlı olup, 299 yuan (yaklaşık 41 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Nokia 220 4G, sağlam ve kare bir tasarıma sahip olup, 2,8 inç ekran ve büyük yazı tipleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Nokia 220 4G’nin özellikleri arasında 1.450 mAh batarya, yükseltilmiş Type-C arayüzü, yüksek ses kapasitesi ve QR kod ödeme desteği bulunuyor. Ayrıca, çift SIM kart ve çift 4G çevrimiçi desteği ile esnek bir kullanım sunuyor. Bu model, özellikle radyo ve televizyon 4G ile uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor.

Nokia 3210 4G’nin hızla tükenmesi, bu modelin ne kadar büyük bir ilgi gördüğünün bir göstergesi. Şu anda stokta bulunmayan bu modeli bekleyen kullanıcılar, Nokia 220 4G’yi perakende platformlarından kolaylıkla temin edebilirler. Nokia 220 4G, daha düşük fiyatı ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çekiyor.

Nokia, 3210 modelinin 25. yıldönümünü, nostalji ve modern teknolojiyi harmanlayan bir ürünle kutlayarak büyük bir başarıya imza attı. Nokia 3210 (2024) 4G, kısa sürede tükenerek bu başarının somut bir göstergesi oldu. Nokia 220 4G ise, uygun fiyatı ve pratik özellikleri ile tüketiciler için cazip bir alternatif sunuyor. Nokia’nın bu yeni modelleri, geçmişin efsanesini günümüze taşıyarak, hem nostalji severleri hem de modern kullanıcıları memnun etmeyi başardı.