iPhone takas değerleri artıyor. Apple, müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni iPhone 15 serisinin satışlarını teşvik etmek amacıyla sınırlı bir süre için ABD ve Kanada’daki müşterilerine özel bir takas teklifi sunuyor. Bu kampanya kapsamında, eski iPhone’larını getiren müşteriler, yeni bir iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max satın aldıklarında eski cihazları için daha yüksek bir kredi değeri elde edecekler. Apple eski cihazlara biçtiği değeri artırıyor. Korkmayın, Apple zam yapmadı!

Eski iPhone Takas Değerleri Artıyor: Korkmayın Apple Zam Yapmadı

Bloomberg’den Mark Gurman’ın bildirdiğine göre, Apple’ın bu takas programı, 20 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlayacak ve 3 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu dönem boyunca, müşteriler eski iPhone’larını takas ettiklerinde, Apple’ın normalde sunduğundan daha yüksek kredi değerleri alacaklar. Ancak, bu teklif sadece belirli iPhone modelleri için geçerli olacak; iPhone 14, iPhone 13 ve iPhone SE (3. nesil) gibi diğer modeller bu kampanyaya dahil edilmeyecek.

Şu anda Apple takas programı kapsamında sunulan kredi değerleri şöyle:

iPhone SE (3. nesil): 160 dolara kadar

iPhone 13 mini: 270 dolara kadar

iPhone 13: 300 dolara kadar

iPhone 13 Pro: 370 dolara kadar

iPhone 13 Pro Max: 450 dolara kadar

iPhone 14: 370 dolara kadar

iPhone 14 Plus: 420 dolara kadar

iPhone 14 Pro: 520 dolara kadar

iPhone 14 Pro Max: 630 dolara kadar

Bu kampanya, eski iPhone’ların değerinin artırılmasıyla Apple’ın yeni iPhone 15 serisinin satışlarını artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Gurman, bu programdaki eski iPhone’ların yeni değerlerinden spesifik olarak bahsetmemiş olsa da, takas değerlerinin belirgin şekilde artacağını vurguladı.

Müşteriler, eski iPhone’larını Apple’ın web sitesi üzerinden veya bir Apple Store’da takas edebilir ve elde edilen krediyi yeni bir Apple ürünü satın almak için kullanabilirler. Ayrıca, bu krediyi daha sonra kullanmak üzere bir Apple hediye kartına da dönüştürebilirler.

Apple’ın takas programının detayları ve cihazlar için sunulan tam kredi değerleri, Apple’ın resmi takas sayfasında bulunabilir. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarının mevcut takas değerlerini öğrenerek daha bilinçli kararlar verebilirler. Bu kampanya, özellikle yeni iPhone 15 serisine geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

Apple’ın bu tür takas programları, hem eski cihazların geri dönüşümünü teşvik ediyor hem de kullanıcıların yeni teknolojiye daha kolay erişimini sağlıyor. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, bu tür kampanyalar kullanıcı deneyimini iyileştirirken çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor.

Eğer siz de yeni Apple telefon almak istiyorsanız ve ABD veya Kanada’da yaşıyorsanız bu takas teklifini değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Ne yazık ki Türkiye için böyle bir seçenek yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple takas programı fiyatları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!