Uzun bir süredir merakla beklenen HMD Global’in efsanevi Nokia 3210 modelinin güncellenmiş versiyonu nihayet gün yüzüne çıktı. Şirketin Mayıs ayı içinde piyasaya süreceğini duyurduğu telefon, Finlandiya merkezli teknoloji perakendecisi Gigantti tarafından tüm detaylarıyla açıklandı. Nokia 3210 2024 yılı için yenilendi. İşte yeni Nokia tuşlu telefon.

Nokia 3210 2024 Geçmişten Geldi: İşte Yeni Nokia Tuşlu Telefon

Nokia 3210 2024, dedesi ile benzerlikler taşıyor. 2.4 inç büyüklüğündeki IPS LCD renkli ekranı ve orijinal modele benzeyen tuş takımıyla dikkat çekiyor. Ancak güncellemeler de kaçırılmamış; Unisoc T107 işlemcisi ve 128 GB’a kadar depolama seçenekleriyle modern kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Arka kısımda bulunan 2 MP çözünürlüklü kamera, temel ihtiyaçları karşılıyor.

Yenilikler arasında USB Type-C girişi ve Bluetooth 5.0 gibi özellikler de yer alıyor. Bunun yanı sıra, geleneksel 3,5 mm kulaklık girişi de kullanıcılara eski ve yeni teknolojiyi bir arada sunuyor. Telefonun bataryası ise 1.450 mAh kapasiteye sahip, uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Zira telefonda pil harcayacak pek fazla donanım yok.

Nokia 3210 2024 fiyatı ise 89 euro olarak belirlendi. HMD Global, bu yeni çıkışla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak, telefonun pazara sunulmasıyla birlikte Nokia hayranlarının ilgisini çekeceği kesin. Yeniden canlandırılan bu klasik model, nostalji ile modern teknolojinin mükemmel bir birleşimi olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni bir tuşlu telefon almak isteyenler bu modeli değerlendirebilirler. Daha önce yeni çıkan tuşlu telefonların ülkemize geldiği olmuştu. HMD Global resmi olarak telefonlarını ülkemizde satışa sunmuyor ancak bu model belki ülkemize gelebilir.

İlginizi Çekebilir: Ankara Büyükşehir Belediyesi logosu değişebilir, yeni ABB amblemi ne?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Nokia tuşlu telefon nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!