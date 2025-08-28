Otomobil dünyasının simgelerinden biri olan Nissan için önemli bir dönem kapandı. Peki Nissan neden bu kararı aldı? On binlerce kişinin gönlünde taht kuran GT-R R35 serisinin sona ermesi ne anlama geliyor? Türkiye’deki otomobil tutkunları için bu veda ne ifade ediyor?

Nissan GT-R R35 efsanesi sona erdi!

Nissan, yaklaşık 18 yıldır üretimde olan GT-R R35 modelinin üretimini resmen durdurdu. 2007 yılında Tochigi fabrikasından çıkan ilk modelle başlayan bu serüven, toplamda 48 bin adetlik üretimle sona erdi. Efsanenin son örneği ise Gece Yarısı Moru renginde, Premium versiyon bir T-Spec oldu.

Son model, Japonya’daki bir müşteriye teslim edilmek üzere banttan indi. Böylece otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdıran Nissan, hayranlarına unutulmaz bir miras bıraktı.

Firmadan yapılan açıklamalarda ise bu vedanın kesin bir son olmadığının altı çizildi. CEO Ivan Espinosa, “Bu, GT-R’a tamamen veda etmek anlamına gelmiyor. Bir gün geri dönecek” diyerek umut verdi.

Ancak aynı açıklamada GT-R R35 halefi olacak R36’nın yakın zamanda piyasada olmayacağı da açıkça belirtildi. Bu durum, hayranlarının sabırlı olması gerektiğini gösteriyor.

Şirketin üst düzey yöneticileri de benzer şekilde mesajlar verdi. ABD’deki ürün planlayıcıları ve pazarlama yöneticileri, Nissan ekibinin gelecekteki GT-R için çalışmalara başladığını teyit etti. Özellikle New York Auto Show’da yapılan açıklamalar, GT-R R35 sonrası yeni bir dönemin mutlaka geleceğini kanıtlar nitelikteydi.

GT-R R35 sonrası gelecek modelin tamamen elektrikli mi yoksa hibrit ya da içten yanmalı bir motorla mı yola devam edeceği henüz netlik kazanmadı. Türkiye’deki otomobil severler de bu süreci merakla takip ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Modelin hayranı olarak bu vedayı nasıl değerlendiriyorsunuz? GT-R R35 sonrası gelecek R36 sizi heyecanlandırıyor mu?