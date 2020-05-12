Apple
Nisan ayında iPhone satışları %77 oranında azaldı
Keybanc isimli şirketin araştırmalarına göre, geçtiğimiz Nisan ayında iPhone satışları %77’lik bir oranda dramatik bir şekilde düştü. Hatta Apple, iPhone satışındaki düşüşler ile beraber; toplam ürün satışında da %56’lık bir düşüş yaşadı. Görünen o ki Covid-19 salgını, Apple’ı ciddi anlamda etkiledi.
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Apple ve iPhone satışları için kısa vadede olumlu beklentiler yok
Bu yılın ikinci çeyreğinde ise iPhone satışlarında %36 düşüş yaşanması bekleniyor. Covid-19 salgınında ciddi darbe alan firmalardan olan Apple’ın, salgın düşüşe geçtikçe; kademe kademe eski günlerine dönmesi bekleniyor. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için, yaşadığımız bu salgın günlerinin biran önce dışına çıkabilmemiz gerekiyor. Eğer Covid-19 salgını seri bir şekilde atlatılırsa; pazardaki düşüşün %2 civarlarında kalması, uzmanlar tarafından mümkün olarak görülen bir durum.
Sızıntılara göre yeni gelecek iPhone modelleri olan iPhone 12 serisinde ise birçok yenilikle karşılaşacağız. Bunlardan bazıları 120 Hz’lik ekran yenileme hızları, 4400 mAh batarya kapasitesi, A14 Bionic işlemci (5 nm üretim süreci), 5G desteği ve 6 GB Ram olacak. Eğer Apple, iPhone 12 modelleri ile ciddi bir heyecan yaratmayı başarabilirse; artan satışlara bağlı olarak toparlanma süreci de kısalacaktır diye tahmin ediyoruz.
Siz azalan iPhone satışları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Covid-19 sonrası dönemde ne kadar hızlı toparlanabilecek? iPhone 12 modelleri yüksek satış rakamları yakalayarak Apple’ın toparlanma sürecini hızlandırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple iPhone üretiminin %20’sini Hindistan’a taşıyabilir!
Hindistan merkezli The Economic Time’ın haberine göre Apple iPhone üretiminin %20’sini Çin’den Hindistan’a taşıma konusunda Hintli devlet yetkilileri ile görüşüyor.
Yetkililere göre Apple’ın iPhone modellerinin %20’lik kısmını Hindistan’da üretmesi, önümüzdeki 5 yıl içinde ülkenin üretim gelirlerini 40 milyar dolar seviyesine çıkarabilir. Apple Hindistan’da büyük bir pazar payına sahip olmasa da Hindistan’ın, Çin dışında özellikle ihracat odaklı yeni bir üretim merkezi olmasını istiyor. Çin ile Amerika arasında son zamanlarda yaşanan ticari sıkıntılar firmayı üretim merkezlerini Çin dışındaki ülkelerde çeşitlendirmeye itmiş olabilir.
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Hintli yetkililer, 2019-2020 arasında 3 milyar dolar olan akıllı telefon ihracatının 2025 yılına kadar 100 milyar doları aşmasını bekliyor. Apple, daha önce Winstron aracılığıyla Hindistan’da ilk nesil iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 7 modellerini üretti. Son olarak da Foxconn aracılığıyla Hindistan’da bazı iPhone XR modelleri üretilmişti.
Apple
Apple Watch 6, panik atak modu ile gelecek!
Akıllı saat serisi Apple Watch, asıl fonksiyonlarından daha çok sağlık üzerine geliştirdiği takip özellikleri ile konuşulur oldu. Serinin bu yıl piyasaya sürülecek modeli Apple Watch 6 ise panik atak ölçümü sayesinde beynimizi okumayı hedefleyecek!
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Apple Watch 6, sağlık desteği konusunda daha ileri gidecek!
iPhone 12 serisiyle birlikte tanıtılacak yeni Watch serisi, halihazırda popüler olan sağlık destek sistemlerini daha da geliştirecek gibi görünüyor. Yeni nesil Apple Watch’a ait son bilgilere göre, saatte akut anksiyete ataklarını (panik atak) tespit eden yüksek hassasiyetli bir sensör yer alacak. Nefes darlığı, terleme, titreme, bilinç kaybı gibi belirtileri saptayacak akıllı saat, tıpkı elektrokardiyogram özelliğinde olduğu gibi acil durum sinyali gönderebilecek. Böylece sağlık durumu tespiti konusunda kalp ve nabız durumundan bir adım daha ileri gidilecek.
Watch Series 6’nın yeniliklerinden birisi olarak gösterilen kandaki oksijen miktarının tespiti ise önemli bir eksikliği giderecek. Uygun fiyatlı akıllı bileklik modellerinde bile bulunan bu özellik, kan/oksijen seviyesini anlık takip ederek olası bir düşüş halinde kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca uyku süresini, kalitesini ve çeşitli parametreleri ölçebilen gelişmiş uyku takibi de cihazın yenilikleri arasında yer alacak.
Gövdesinin içinde Apple S6 yongası taşıyacak olan Watch Series 6, böylece aynı pil kapasitesiyle daha uzun bir kullanım süresi sağlayacak. Tasarım yönünden radikal bir değişiklik beklenmeyen saatin Eylül ayında düzenlenecek yeni cihaz etkinliği ile tanıtılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
WWDC 2020 etkinliğinin tarihi açıklandı!
Apple, WWDC 2020 etkinliğinin merakla beklenen tarihini açıkladı. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle WWDC 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kalmıştı. Etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirmeye karar veren Apple, tarihini de nihayet kesinleştirdi.
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Apple, her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı için geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Şirket bu yıl Covid-19 riski nedeniyle etkinliği internet üstünden düzenleyeceklerini açıklamıştı. Amerikalı teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı 22 Haziran’dan itibaren Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden sanal olarak düzenlenecek. Ayrıca konferans, tüm geliştiriciler için ücretsiz olacak.
Bu etkinlikte iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 ve watchOS 7 gibi yeni işletim sistemlerinin tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda yeni donanım ve servislerin de WWDC 2020 kapsamında piyasaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.
Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “23 milyondan fazla geliştiriciden oluşan küresel topluluğumuzu Apple platformlarımızın geleceği hakkında bilgi edinmeleri için benzersiz bir yolla bir hafta boyunca bir araya getireceğimiz WWDC20, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük konferans olacak” dedi.
Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi ise “Geçtiğimiz yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden öğrenimine devam eden 350 geliştiricinin katıldığını gördük. Yenilikçi düşüncelere sahip yeni neslin Swift Student Challenge aracılığıyla düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Apple bazen yeni ürünlerini de bu etkinlikte tanıtabiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Mac Pro’nun yenilenmiş halini ve HomePod olarak adlandırılan akıllı hoparlörünü WWDC etkinliklerinde tanıtmıştı.