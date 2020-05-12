Nisan ayında iPhone satışları %77 oranında azaldı

Keybanc isimli şirketin araştırmalarına göre, geçtiğimiz Nisan ayında iPhone satışları %77’lik bir oranda dramatik bir şekilde düştü. Hatta Apple, iPhone satışındaki düşüşler ile beraber; toplam ürün satışında da %56’lık bir düşüş yaşadı. Görünen o ki Covid-19 salgını, Apple’ı ciddi anlamda etkiledi.

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Apple ve iPhone satışları için kısa vadede olumlu beklentiler yok

Bu yılın ikinci çeyreğinde ise iPhone satışlarında %36 düşüş yaşanması bekleniyor. Covid-19 salgınında ciddi darbe alan firmalardan olan Apple’ın, salgın düşüşe geçtikçe; kademe kademe eski günlerine dönmesi bekleniyor. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için, yaşadığımız bu salgın günlerinin biran önce dışına çıkabilmemiz gerekiyor. Eğer Covid-19 salgını seri bir şekilde atlatılırsa; pazardaki düşüşün %2 civarlarında kalması, uzmanlar tarafından mümkün olarak görülen bir durum.

Sızıntılara göre yeni gelecek iPhone modelleri olan iPhone 12 serisinde ise birçok yenilikle karşılaşacağız. Bunlardan bazıları 120 Hz’lik ekran yenileme hızları, 4400 mAh batarya kapasitesi, A14 Bionic işlemci (5 nm üretim süreci), 5G desteği ve 6 GB Ram olacak. Eğer Apple, iPhone 12 modelleri ile ciddi bir heyecan yaratmayı başarabilirse; artan satışlara bağlı olarak toparlanma süreci de kısalacaktır diye tahmin ediyoruz.

Siz azalan iPhone satışları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Covid-19 sonrası dönemde ne kadar hızlı toparlanabilecek? iPhone 12 modelleri yüksek satış rakamları yakalayarak Apple’ın toparlanma sürecini hızlandırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!