Apple iPhone üretiminin %20’sini Hindistan’a taşıyabilir!

Akıllı saat serisi Apple Watch, asıl fonksiyonlarından daha çok sağlık üzerine geliştirdiği takip özellikleri ile konuşulur oldu. Serinin bu yıl piyasaya sürülecek modeli Apple Watch 6 ise panik atak ölçümü sayesinde beynimizi okumayı hedefleyecek!

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Apple Watch 6, sağlık desteği konusunda daha ileri gidecek!

iPhone 12 serisiyle birlikte tanıtılacak yeni Watch serisi, halihazırda popüler olan sağlık destek sistemlerini daha da geliştirecek gibi görünüyor. Yeni nesil Apple Watch’a ait son bilgilere göre, saatte akut anksiyete ataklarını (panik atak) tespit eden yüksek hassasiyetli bir sensör yer alacak. Nefes darlığı, terleme, titreme, bilinç kaybı gibi belirtileri saptayacak akıllı saat, tıpkı elektrokardiyogram özelliğinde olduğu gibi acil durum sinyali gönderebilecek. Böylece sağlık durumu tespiti konusunda kalp ve nabız durumundan bir adım daha ileri gidilecek.

Watch Series 6’nın yeniliklerinden birisi olarak gösterilen kandaki oksijen miktarının tespiti ise önemli bir eksikliği giderecek. Uygun fiyatlı akıllı bileklik modellerinde bile bulunan bu özellik, kan/oksijen seviyesini anlık takip ederek olası bir düşüş halinde kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca uyku süresini, kalitesini ve çeşitli parametreleri ölçebilen gelişmiş uyku takibi de cihazın yenilikleri arasında yer alacak.

Gövdesinin içinde Apple S6 yongası taşıyacak olan Watch Series 6, böylece aynı pil kapasitesiyle daha uzun bir kullanım süresi sağlayacak. Tasarım yönünden radikal bir değişiklik beklenmeyen saatin Eylül ayında düzenlenecek yeni cihaz etkinliği ile tanıtılacağını belirtelim.