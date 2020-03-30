Oyun
Nintendo, Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayacak!
Nintendo video oyunu endüstrisinde uzun süredir yerini alan birkaç oyun serisinin haklarına sahip. Şirket bu yıl Mario serisinin 35. yıl dönümünü birçok Mario oyununu Switch için yeniden yayınlayarak kutlayacak.
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Nintendo Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayabilir!
Firmanın bu serilerin yıl dönümlerini kutladığını daha önce de görmüştük. Mario bu tür birkaç kutlamayı daha önce de gören bir oyun serisi. 2010 yılında şirket tesisatçı karakterimizin 25. yıl dönümünü Super Mario All-Star ile kutlamıştı. 2015 yılında ise 30. yıl dönümü kutlaması olarak 8-bit Mario yayınlanmıştı. Nintendo bu yıl Mario’nun 35. Yıldönümü için son 35 yıldaki oyunların çoğunu elden geçirerek yeniden yayınlamayı planladığını bildirdi. Şirket raporunda dahil edilecek oyunların tamamı belirtilmiyor ancak 2007 Wii oyunu olan Super Mario Galaxy, Süper Mario 64 ve Süper Mario Sunshine gibi birçok 3D Mario oyunu bu listede yer alacak.
Mario serisinde çok fazla 3D oyun yok. Bu yüzden diğer olasılıklara bakacak olursak Süper Mario Galaxy 2, Süper Mario 3D Land ve Süper Mario 3D World bu yıl elden geçirilerek Switch için piyasaya sunulabilir. Süper Mario Odyssey Switch platformuna daha önce çıkarılmıştı. Bu nedenle şirketin tekrardan oyun üzerinde çalışması pek mantıklı gözükmüyor.
Nintendo’nun 2012 yılında çıkardığı Wii U konsolunun satışlarında istediği performansı alamadığını biliyoruz. İstenilen satış rakamlarının elde edilememesi sonucu birçok Wii U oyunu da kalitelerine rağmen büyük bir oyuncu kitlesine ulaşamadı. Bu nedenle daha önce bazı oyunların Switch için yeniden yayınlandığını görmüştük. Mario serisinin de Switch için yeniden yayınlaması mantıklı görünüyor.
Şirket bu yıl için Paper Mario RPG de dahil olmak üzere daha fazla Mario oyunu planladığını bildiriyor. 2D Mario oyunlarının yeniden piyasaya sürülebileceğine dair hiçbir belirti yok ancak 2D oyunların birçoğuna Nintendo Switch Online aboneliği aracılığıyla Switch’ten ulaşabilmek mümkün. Bu durumun şirketin 2D oyunları da elden geçirerek yeniden yayınlamasına bir engel olup olmadığını birlikte göreceğiz.
Haber
Toplam 61 TL değerindeki iki oyun, kısa süreliğine ücretsiz!
Ödüle layık görülmüş ve toplam 61 TL değerindeki iki oyun Google Play Store üzerinde 1 hafta süreyle tamamen ücretsiz olarak satın alınabiliyor.
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Monument Valley 2 ve Lara Croft GO haberimizin konusu olan oyunlar. Google Play Store’daki satış fiyatları sırasıyla 17,99 TL ve 42,99 TL olan bu oyunlar, The Game Awards‘da “En İyi Mobil Oyun” dalında ödül (MV2 2017’de, Lara Croft ise 2015’te olmak üzere) kazandı.
Hem medyadan hem de oyunculardan yüksek oranda pozitif geri bildirime sahip bu oyunlar, önümüzdeki 7 gün boyunca ücretsiz olarak satın alınabilecek. Özellikle evlerimizde kalmamız gereken bu salgın döneminde, bu oyunlarla can sıkıntınızı bir nebze dindirebilirsiniz.
Oyunlara ait Google Play Store linkleri:
Oyun
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Steam‘de karantina döneminin indirimleri ve oyun tavsiyeleri! İnsanların evlerinde kaldığı şu dönemde oyun dünyası oldukça hareketlenmiş durumda. Bu hafta ciddi oranda indirime girmiş oyunlardan bir tavsiye listesi sunmak istedik.
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Grand Theft Auto V – Fazla söze gerek yok aslında. Birçok oyuncunun farklı platformlarda birkaç kez satın aldığı efsane serinin son oyunu. %50 indirimle 84.50 TL fiyatıyla Steam platformunda satışta.
The Witcher 3: Game of The Year Edition – Son dönemde Netflix’te yayınlanan dizisiyle de gündeme gelen The Witcher 3, şuan %70 indirimle 22.49 TL fiyatıyla satışta. Oyunun bu versiyonunda Hearts of Stone ve Blood and Wine genişleme paketleri de mevcut.
Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – Orta dünyayı özleyenler için serinin son oyunu Shadow of War, tüm genişleme paketleriyle beraber bu sürümde mevcut. Oyun %70 indirimli fiyatı olan 24.60 TL fiyatıyla satışta.
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – Tomb Raider serisinin son oyunu çok ciddi bir indirime girmiş durumda. Oyunun bu versiyonunda genişleme paketi ve birçok ekstrasıyla %82 indirimle 66.11 TL fiyat etiketiyle satışta.
Resident Evil 2 – Efsane korku oyun serisinin grafik anlamında geliştirilmiş ve oyun inceleme siteleri tarafından çok övülen oyunu, %50 indirimle Steam için 89.50 TL satış fiyatına sahip.
Önerdiğimiz bu oyunlar dışında da birçok oyunda da indirim mevcut. İndirimli oyunlar listesinde buradan ulaşabilirsiniz.
Ağ Teknolojileri
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Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
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