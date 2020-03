Nintendo, Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayacak!

Steam‘de karantina döneminin indirimleri ve oyun tavsiyeleri! İnsanların evlerinde kaldığı şu dönemde oyun dünyası oldukça hareketlenmiş durumda. Bu hafta ciddi oranda indirime girmiş oyunlardan bir tavsiye listesi sunmak istedik.

İlginizi çekebilir: Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!

reklam

Grand Theft Auto V – Fazla söze gerek yok aslında. Birçok oyuncunun farklı platformlarda birkaç kez satın aldığı efsane serinin son oyunu. %50 indirimle 84.50 TL fiyatıyla Steam platformunda satışta.

The Witcher 3: Game of The Year Edition – Son dönemde Netflix’te yayınlanan dizisiyle de gündeme gelen The Witcher 3, şuan %70 indirimle 22.49 TL fiyatıyla satışta. Oyunun bu versiyonunda Hearts of Stone ve Blood and Wine genişleme paketleri de mevcut.

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – Orta dünyayı özleyenler için serinin son oyunu Shadow of War, tüm genişleme paketleriyle beraber bu sürümde mevcut. Oyun %70 indirimli fiyatı olan 24.60 TL fiyatıyla satışta.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – Tomb Raider serisinin son oyunu çok ciddi bir indirime girmiş durumda. Oyunun bu versiyonunda genişleme paketi ve birçok ekstrasıyla %82 indirimle 66.11 TL fiyat etiketiyle satışta.

Resident Evil 2 – Efsane korku oyun serisinin grafik anlamında geliştirilmiş ve oyun inceleme siteleri tarafından çok övülen oyunu, %50 indirimle Steam için 89.50 TL satış fiyatına sahip.

Önerdiğimiz bu oyunlar dışında da birçok oyunda da indirim mevcut. İndirimli oyunlar listesinde buradan ulaşabilirsiniz.