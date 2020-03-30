Nintendo, Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayacak!

Nintendo video oyunu endüstrisinde uzun süredir yerini alan birkaç oyun serisinin haklarına sahip. Şirket bu yıl Mario serisinin 35. yıl dönümünü birçok Mario oyununu Switch için yeniden yayınlayarak kutlayacak.

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Nintendo Mario’nun 35. yıl dönümünü Switch ile kutlayabilir!

Firmanın bu serilerin yıl dönümlerini kutladığını daha önce de görmüştük. Mario bu tür birkaç kutlamayı daha önce de gören bir oyun serisi. 2010 yılında şirket tesisatçı karakterimizin 25. yıl dönümünü Super Mario All-Star ile kutlamıştı. 2015 yılında ise 30. yıl dönümü kutlaması olarak 8-bit Mario yayınlanmıştı. Nintendo bu yıl Mario’nun 35. Yıldönümü için son 35 yıldaki oyunların çoğunu elden geçirerek yeniden yayınlamayı planladığını bildirdi. Şirket raporunda dahil edilecek oyunların tamamı belirtilmiyor ancak 2007 Wii oyunu olan Super Mario Galaxy, Süper Mario 64 ve Süper Mario Sunshine gibi birçok 3D Mario oyunu bu listede yer alacak.

Mario serisinde çok fazla 3D oyun yok. Bu yüzden diğer olasılıklara bakacak olursak Süper Mario Galaxy 2, Süper Mario 3D Land ve Süper Mario 3D World bu yıl elden geçirilerek Switch için piyasaya sunulabilir. Süper Mario Odyssey Switch platformuna daha önce çıkarılmıştı. Bu nedenle şirketin tekrardan oyun üzerinde çalışması pek mantıklı gözükmüyor.

Nintendo’nun 2012 yılında çıkardığı Wii U konsolunun satışlarında istediği performansı alamadığını biliyoruz. İstenilen satış rakamlarının elde edilememesi sonucu birçok Wii U oyunu da kalitelerine rağmen büyük bir oyuncu kitlesine ulaşamadı. Bu nedenle daha önce bazı oyunların Switch için yeniden yayınlandığını görmüştük. Mario serisinin de Switch için yeniden yayınlaması mantıklı görünüyor.

Şirket bu yıl için Paper Mario RPG de dahil olmak üzere daha fazla Mario oyunu planladığını bildiriyor. 2D Mario oyunlarının yeniden piyasaya sürülebileceğine dair hiçbir belirti yok ancak 2D oyunların birçoğuna Nintendo Switch Online aboneliği aracılığıyla Switch’ten ulaşabilmek mümkün. Bu durumun şirketin 2D oyunları da elden geçirerek yeniden yayınlamasına bir engel olup olmadığını birlikte göreceğiz.