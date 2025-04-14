Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gökyüzünü büyüleyici bir şova dönüştürmeye devam ediyor. 2025 yılında da bu gelenek bozulmuyor. 17 Nisan itibarıyla başlayacak olan Lyrid meteor yağmuru, Türkiye’den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek olmasıyla dikkat çekiyor. Gökyüzü tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak bu olay, doğanın sunduğu en etkileyici gösterilerden biri olarak görülüyor. Peki, Türkiye’de Lyrid Meteor Yağmuru ne zaman ve nasıl izlenmeli?

Türkiye’de Lyrid Meteor Yağmuru Ne Zaman ve Nasıl İzlenecek?

Lyrid meteor yağmuru, 17 Nisan’da başlayarak yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdürecek. Ancak en yoğun etkinin 21 ve 22 Nisan gecelerinde yaşanması bekleniyor. Türkiye’nin hemen her bölgesinden görülebilecek bu gökyüzü olayı, özellikle şehir ışıklarından uzak alanlarda daha net gözlemlenebilecek. Lyrid meteor yağmuru sırasında saatte ortalama 10 ila 20 meteorun görülebileceği belirtiliyor.

Lyrid meteor yağmuru diğer bazı meteor yağmurlarına göre daha kısa sürse de, etkileyici izler bırakan parlaklıkta meteorlar ile bilinir. Bu yönüyle fotoğrafçılar, amatör astronomlar ve gökyüzü meraklıları için yılın en heyecanla beklenen doğa olaylarından biri. Ayrıca Lyrid meteor yağmuru sırasında ortaya çıkan ‘ateş topları’, gecenin karanlığını bir anda aydınlatacak kadar güçlü olabilir.

Uzmanlara göre, Lyrid meteor yağmuru gözlemi yapmak isteyenlerin saat 23.00 sonrası gökyüzünü izlemesi öneriliyor. Özellikle kuzeydoğu yönüne bakmak, Lyrid meteor yağmuru izlemek için ideal olacak. Havanın açık ve bulutsuz olması ise izleme deneyimini doğrudan etkileyen bir faktör.

İlginizi Çekebilir: Prens 3. Sezon Yayınlanma Tarihi Belli Oldu! Ne Zaman Geliyor?

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında Dünya’nın, uzun periyotlu Thatcher kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı toz bulutlarının içinden geçmesiyle oluşuyor. Bu toz parçacıkları atmosfere girdiğinde yanarak parlak izler bırakıyor. Türkiye’de gökyüzüne meraklı binlerce kişi, Lyrid meteor yağmuru sayesinde bu benzersiz gökyüzü olayına tanıklık etme şansına sahip olacak.

Gökyüzüne gözlerinizi çevirmeyi unutmayın çünkü Lyrid meteor yağmuru sadece bir yıldız kayması değil, adeta bir doğa mucizesi. Nisan gecelerinde gökyüzü sizin için bir sahneye dönüşecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.