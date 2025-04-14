Kale Kilit, sektöründeki başarılı ihracat performansı ile İDDMİB tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Bu yıl, İhracatın Metalik Yıldızları ödül töreninde yine sektör birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kale Kilit, İhracatın Metalik Yıldızları ödüllerinde bir kez daha Hırdavat sektörü Kilitler kategorisinde ödül alarak, sektördeki liderliğini pekiştirdi. Şirketin Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu’nun katılımıyla alınan ödül, Kale Kilit’in uluslararası pazarlarda yakaladığı başarıyı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini gözler önüne serdi.

Kale Kilit, uzun süredir Hırdavat sektörü Kilitler kategorisinde İDDMİB tarafından ödüllendirilerek, sektörün en başarılı markalarından biri olduğunu kanıtlamıştı. 2024 yılı verileri dikkate alınarak elde edilen bu ödül, şirketin global pazarda gösterdiği başarılı satış performansını ve stratejik işbirliklerini taçlandırdı.

Hakan Mumcu: “İhracatımızın Artan Başarısı, Global Stratejilerimizin Gücünden Kaynaklanıyor”

Kale Kilit Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu ödül töreninde yaptığı konuşmada, şirketin uluslararası başarılarına dair şu açıklamalarda bulundu:

“Bu ödül, Kale Kilit ailesinin özverili çalışmalarının ve global pazarda benimsenen yenilikçi stratejilerin bir sonucudur. İhracat, sadece ülkemiz ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Kale Kilit’in küresel pazarlarda tanınırlığını arttıran ve rekabetçi gücünü pekiştiren bir alan. Her yıl daha da büyüyen bir ihracat hacmiyle, Türk üreticisinin gücünü dünyaya göstermeye devam edeceğiz.”

“Sektörün en prestijli ödüllerinden birini 17. kez kazandığımız için büyük bir gurur duyuyoruz. İhracatın Metalik Yıldızları ödülü, şirketimize olan güvenin bir göstergesidir. Kale Kilit olarak her zaman müşteri odaklı ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.”