Akıllı Telefonlar
Honor 30S modeli duyuruldu!
Çinli teknoloji devi Honor, düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen orta üst segment yeni akıllı telefonu, Honor 30S modelini resmen duyurdu.
6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta delikli IPS bir ekrana sahip olan cihazın hemen altında Huawei üretimi 5G destekli Kirin 820 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Arkasında geniş bir kamera modülüne sahip olan Honor 30S’in parmak izi sensörü ise yan tarafına konumlandırıyor. 60 Hz ekran tazeleme hızı sunan telefon, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.
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Telefonun arka kısmında dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumuna sahip. Bu kurulumda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki de derinlik kamerası bulunuyor. Modelin önünde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Android 10 tabanlı Huawei Mobile Services ile gelen Honor 30S’in 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 338 dolardan; 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip üst modeli ise 380 dolardan, 7 Nisan itibari ile satışa çıkması bekleniyor.
Honor 30S teknik özellikleri
- Erkan: 6.5 inç, FHD+ çözünürlük, LTPS LCD
- İşlemci: Kirin 820 5G
- RAM: 8 GB
- Dahili depolama: 128 GB, 256 GB
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 16 MP
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1
- Batarya: 4.000 mAh, 40 watt hızlı şarj desteği
- Renkler: Siyah, beyaz, yeşil
Akıllı Telefonlar
2 bin liraya Meizu 16TH almak mantıklı mı?
Bugünkü videomuzda geçtiğimiz sene satış rekorları kıran, çıktığı gün satış adetleri tükenen Meizu 16TH modelinin 2.099TL’lik fiyatla almaya değer mi? Videomuzda bunu konuştuk.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 9A tanıtıldı!
Honor Play 9A modeli resmen tanıtıldı. Şirket, giriş ve orta segment telefonları olan Honor 30S ve Honor Play 9A modellerini duyurdu.
Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Play 9A, 6.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip durumda. Cihaz ayrıca, MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alan telefon, 4GB RAM ve modele göre değişen 64GB/128GB dahili depolama alanı sunuyor.
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Honor Play 9A, arka tarafında dikdörtgen şeklinde ikili kamera modülü bulunuyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğünde, diğer kamera ise 2 MP çözünürlüğünde olup derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.
Gücünü 5.000 mAh değerindeki bataryasından alan cihaz, çift SIM kart desteğine sahip. Bağlantı noktası olarak microUSB 2.0 ve 3.5mm jack girişi bulunuyor. Play 9A, işletim sistemi tarafında ise Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1 ile geliyor.
Siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak Honor Play 9A’nın 4GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip modelinin 125 dolar etiket fiyatı ile Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.
Honor Play 9A modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.3 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- RAM: 4GB RAM
- Depolama: 64GB ve 128GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvası
- Arka kamera: 13MP ana kamera, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü
- Ön kamera: 8MP çözünürlüğünde ön kamera
- Batarya: 10W şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli batarya
- Bağlantı: microUSB 2.0 ve 3.5 mm bağlantı noktası
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1
- Boyutlar: 159.1 mm x 74.1 mm x 9 mm
- Ağırlık: 185 g
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M11 resmi olarak duyuruldu!
Geçtiğimiz günlerde tasarımı ve bazı özellikleri sızdırılan Samsung Galaxy M11, bugün tüm özellikleri ve renderlarıyla birlikte resmi olarak duyuruldu. Cihaz, basın açıklaması bile yapılmadan direk şirketin UAE web sitesine yüklendi.
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Samsung Galaxy M11 hangi teknik özelliklere sahip?
Samsung Galaxy M11, 6.4 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekran ile geliyor. Cihaz, ekranın sol üst köşesinde bulunan delikli bir selfie kamera tasarımına sahip. Şirket, cihazın işlemcisini henüz resmi olarak açıklamadı fakat Galaxy M11 sekiz çekirdekli 1.8 GHz taban frekansta çalışan bir işlemci ile geliyor olacak. Telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Düşük bir depolama alanına sahip olsa da microSD kart desteği ile bu açık kapanmış gibi görünüyor.
Galaxy M11, arka tarafta dikey olarak dizilen üçlü bir kamera düzenine sahip. Cihazın ana kamerasının 13 MP çözünürlüğü ve f/1.8 diyafram açıklığı bulunuyor. Telefonun ikinci kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram aralığına sahip, 115 derece görüş açısı sunan ultra geniş açılı bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy M11’in diğer kamerası ise portre çekimlerinde kullandığımız derinlik algılayıcı sensör olacak. Telefonun video kayıt çözünürlüğü 1080p/30fps ile sınırlandırılmış durumda. Ön taraftaki kameraya gelecek olursak 8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamera bulunuyor.
Telefonun USB-C bağlantı noktasi ile şarj edilen 5000 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Cihaz 197 gram ağırlığında, Bluetooth 4.2 bağlantısı ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut olarak gelecek. Galaxy M11‘in şaşırtıcı bir yanı ise NFC özelliğinin bulunmaması.
Samsung Galaxy M11‘in henüz çıkış tarihi ve hangi fiyattan piyasaya sunulacağı ise belli değil.