Honor 30S modeli duyuruldu!

Çinli teknoloji devi Honor, düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen orta üst segment yeni akıllı telefonu, Honor 30S modelini resmen duyurdu.

6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta delikli IPS bir ekrana sahip olan cihazın hemen altında Huawei üretimi 5G destekli Kirin 820 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

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Arkasında geniş bir kamera modülüne sahip olan Honor 30S’in parmak izi sensörü ise yan tarafına konumlandırıyor. 60 Hz ekran tazeleme hızı sunan telefon, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

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Telefonun arka kısmında dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumuna sahip. Bu kurulumda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki de derinlik kamerası bulunuyor. Modelin önünde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Android 10 tabanlı Huawei Mobile Services ile gelen Honor 30S’in 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 338 dolardan; 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip üst modeli ise 380 dolardan, 7 Nisan itibari ile satışa çıkması bekleniyor.

Honor 30S teknik özellikleri