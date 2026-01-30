AdHoc Studio tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan macera oyunu Dispatch, artık Nintendo Switch ve Switch 2 oyuncuları için de erişilebilir durumda. Ancak oyunun bu platformlardaki çıkışı, beraberinde önemli bir tartışmayı getirdi: sansür. Peki Nintendo, bu sevilen oyunda ne gibi değişikliklere gitti?

Nintendo, Dispatch oyununa sansür uyguladı

Oyunun Nintendo Switch versiyonlarını deneyimleyen oyuncular, orijinal sürümde yer alan bazı sahnelerin ve diyalogların sansürlendiğini fark etti. Özellikle oyunun bir sahnesinde karakterlerden birinin yaşadığı küçük bir gardırop kazası ve küfür içeren diyalogların ‘bip’lenerek geçilmesi, oyuncuların tepkisini çekti. Bu durum, Dispatch gibi yetişkinlere yönelik bir yeni oyun deneyiminin tam olarak sunulmasını engelliyor.

Geliştirici stüdyodan açıklama geldi

Tartışmaların ardından oyunun geliştiricisi Ad Hoc Studio, konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Stüdyo, platformların farklı içerik kriterleri olduğunu ve Nintendo ile birlikte çalışarak oyunun bu kriterlere uymasını sağladıklarını belirtti. Geliştiricinin açıklaması tam olarak şöyle:

“Farklı platformların farklı içerik kriterleri var ve gönderimler ayrı ayrı değerlendiriliyor. İçeriğin platformlarında yayınlanma kriterlerini karşıladığından emin olmak için Nintendo ile birlikte çalıştık, ancak temel anlatı ve oynanış deneyimi orijinal sürümle aynı kalıyor.”

Oyuncular, Nintendo eShop’ta daha müstehcen içeriklere sahip oyunların yer aldığını, ancak Dispatch gibi bir yapıma sansür uygulanmasının çelişkili olduğunu dile getiriyor. Yetişkin oyuncular için sansürü devre dışı bırakma seçeneğinin olmaması da eleştirilen bir diğer nokta. Bu nedenle, oyunun orijinal ve sansürsüz deneyimini yaşamak isteyenler için PC veya diğer konsol sürümleri daha iyi bir alternatif olabilir.

Switch ve Switch 2 arasındaki teknik farklar

Yine de oyunu Nintendo platformlarında oynamak isteyenler için bazı teknik detaylar da paylaşıldı. Oyunu mevcut Switch konsolunda satın alanlar, gelecekte çıkacak olan Switch 2’ye ücretsiz yükseltme yapabilecek. Performans tarafında ise orijinal Switch modeli oyunu 720p çözünürlükte ve saniyede 30 kare hızında çalıştırırken, Nintendo Switch 2 sürümü 1440p çözünürlük ve saniyede 60 kare hızıyla çok daha akıcı ve net bir görsel deneyim sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Roborock Saros 10 ile günlük temizlik daha akıllı daha sessiz

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nintendo’nun oyunlara sansür uygulamasını doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!