Güçlü emiş performansı, yüzeye göre davranış değiştiren paspas teknolojisi ve gelişmiş iç mekân algılama sistemiyle Roborock Saros 10, günlük temizlik sürecini kullanıcıdan alıp yüzey bakımını otomatik olarak sürdürüyor.

Günlük yaşamda ev temizliği artık yalnızca belirli günlere ayrılan bir rutin olmaktan çıkıyor; gün içinde oluşan küçük izlerin, kırıntıların ve tozun fark edilmeden kontrol altında tutulmasını gerektiriyor. Kullanıcılar, evin temposunu bozmadan çalışan ve minimum müdahale gerektiren çözümlere yönelirken, Roborock Saros 10 bu beklentiye yanıt veren robot süpürge modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Cihaz; zemin farklarını algılayabilen yön bulma yapısı, titreşim tabanlı paspas teknolojisi ve engellere duyarlı sensörleri sayesinde günlük yüzey bakımını arka planda yönetebiliyor.

Roborock ile günlük rutinle uyumlu temizlik

Saros 10’un arkasındaki temel yaklaşımı, temizlik sürecinde günün akışına tam uyum sağlıyor. Cihaz evin içinde hareket ederken bulunduğu yüzeyi yorumlayıp stratejisini buna göre değiştirebiliyor. Örneğin sert zeminde silme performansını artıran VibraRise™ 4.0 paspaslama sistemi devreye girerken, halıya geçtiğinde mop bölümünü kendiliğinden yükselterek yüzey geçişlerini kontrol altına alıyor. Bu otomatik yükseltme davranışı, kullanıcının sürekli cihazı yönlendirmesinin önüne geçiyor.

Gelişmiş navigasyon ve engel tanıma

Navigasyon tarafında, Saros 10’un RetractSense™ tabanlı yön bulma sistemi mekânı tarayarak en uygun temizleme rotasını planlıyor. Buna ek olarak Reactive AI 3.0 sayesinde oyuncak, kablo veya sandalye ayağı gibi gündelik engelleri algılayarak çarpma riskini düşürüyor ve temizlik sürecinin kesintiye uğramasını engelliyor.

Cihazın VertiBeam™ yanal engel algılama teknolojisi ise mobilya çevresindeki dar alanlarda kontrollü hareket etmeye imkân veriyor. Temizlik sırasında ulaşılması zor bölgeler de ihmal edilmiyor; 7,98 cm ultra ince gövde tasarımı sayesinde oturma gruplarının altı gibi dar alanlara fiziksel olarak girebiliyor.

Kullanıcı dostu bakım ve akıllı kontrol

Bakım süreçlerinin de kullanıcıyı yormaması hedeflenen Saros 10’un; DuoDivide™ dolanma karşıtı fırça yapısı saç ve liflerin fırça etrafında dolanmasını azaltarak temizlik sonrasındaki bakım adımlarını hafifletiyor. Temizlik tamamlandığında otomatik paspas çıkarma özelliğinin devreye girmesi, kullanım tarafında ek bir kolaylık sağlıyor; kullanıcı paspas haznesine doğrudan temas etmek zorunda kalmadan aparatları ayırabiliyor.

Roborock Saros 10’un akıllı ev senaryolarına uyumlu olması da günlük kullanım açısından önemli bir avantaj sunuyor. Uygulama üzerinden oda bazlı planlama, zamanlama, profil oluşturma ve yasaklı alan tanımlama gibi seçenekler, temizlik görevlerinin günlük rutine entegre edilmesini kolaylaştırıyor. Bu sayede kullanıcı temizlik sürecini baştan sona yönetmek zorunda kalmıyor, çoğu zaman cihazın çalıştığını fark bile etmiyor; sonuç ise zeminin düzenli ve temiz kalmasını sağlıyor.

Roborock, Saros 10 ile robot süpürgelerin yalnızca toplama gücüne değil, nasıl çalıştığına ve neleri kullanıcı yerine düşündüğüne odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Düşük temaslı kullanım, arka planda çözüm üretme ve yüzeylere göre davranış değiştirebilme gibi özellikler, evlerde yeni bir temizlik yaklaşımının temelini oluşturuyor. Bu yaklaşımı güçlendiren Roborock modeli Saros 10, robot süpürge kullanımında giderek öne çıkan “günlük temizliğin kendiliğinden sürmesi” fikrini destekliyor.