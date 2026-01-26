Apple ve Google arasındaki yapay zeka ortaklığı, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Uzun zamandır beklenen Siri Google Gemini entegrasyonu, yakında gerçeğe dönüşebilir ve dijital asistan deneyimini kökten değiştirebilir. Peki, Siri Google Gemini ortaklığı kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

Siri Google Gemini ile çok daha akıllı olacak

Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre, Siri Google Gemini ortaklığının ilk meyveleri önümüzdeki ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkacak. Bu iş birliği, özellikle iOS 26.4 beta sürümüyle birlikte test edilmeye başlanacak ve Apple tarafından kamuoyuna yönelik bir tanıtım yapılması planlanıyor. Bu gelişme, Siri’nin yeteneklerinde devrim niteliğinde bir artış vadediyor.

Yeni özellikler sayesinde Siri, artık sadece basit komutları yerine getiren bir asistan olmaktan çıkacak. Ekrandaki içeriği anlama, kullanıcı hakkında daha fazla bilgi sahibi olma ve uygulamalar içinde eylemler gerçekleştirme gibi yeteneklere kavuşacak. Bu, Siri’nin çok daha bağlamsal ve proaktif bir yardımcı haline gelmesi anlamına geliyor.

Bu yeteneklerin arkasındaki teknoloji ise oldukça güçlü. Dahili olarak “Apple Foundation models v10” olarak adlandırılan ve 1.2 trilyon parametrelik bir model kullanan bu altyapı, Siri’nin çok daha karmaşık ve doğal konuşmaları anlamasını sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar, dijital asistanlarıyla daha akıcı bir iletişim kurabilecek.

iOS 27 ile daha gelişmiş özellikler yolda

Bu ortaklık sadece tek seferlik bir gelişme değil. Apple’ın planları, iOS 27 ile birlikte çok daha gelişmiş yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmayı içeriyor. Bu sürümde kullanılacak “Apple Foundation Models v11” adlı modelin, Google’ın en gelişmiş versiyonu olan Gemini 3 kalitesine yakın olması bekleniyor. Bu da Siri Google Gemini birlikteliğinin gelecekte daha da güçleneceğini gösteriyor.

iOS 27 ile birlikte Siri’nin, sohbet botu (chatbot) tarzı özellikler kazanacağı ve işletim sisteminin geneline yayılan daha yetenekli bir yapıya bürüneceği iddia ediliyor. Bu özelliklerin, daha gelişmiş yapısı nedeniyle Google’ın kendi altyapısını kullanma ihtimali de masada duruyor.

Anlaşmanın perde arkasında neler yaşandı?

Apple’ın Google ile anlaşmaya varmadan önce başka yolları da araştırdığı ortaya çıktı. Şirket, kendi yapay zeka modelleriyle ilgili yaşadığı zorluklar nedeniyle Anthropic ve OpenAI gibi diğer yapay zeka laboratuvarlarıyla da görüşmeler yürüttü. Ancak bu görüşmeler, çeşitli sebeplerle sonuca ulaşmadı.

Anthropic ile yapılan görüşmelerin, şirketin “yıllar boyunca her yıl birkaç milyar dolar” talep etmesi üzerine ağustos ayında durduğu belirtiliyor. OpenAI ile bir anlaşma ise, şirketin aktif olarak Apple’dan çalışanları kendi bünyesine katması ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile donanım projeleri peşinde koşması nedeniyle tercih edilmedi.

Bloomberg’den Mark Gurman, süreci şu sözlerle özetliyor:

“Bugün Apple, bu ortaklığın sonuçlarını açıklamaktan bir aydan daha az bir süre uzakta görünüyor. Şirket, şubat ayının ikinci yarısında yeni Siri için bir duyuru yapmayı ve işlevselliğin gösterimlerini sunmayı planlıyor. Bunun büyük bir etkinlik mi yoksa daha küçük, sıkı kontrol edilen bir brifing mi olacağı — belki de Apple’ın New York’taki medya merkezinde — belirsizliğini koruyor. Her iki durumda da Apple, Haziran 2024’teki Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda verdiği Siri sözlerini yerine getirmekten sadece haftalar uzakta.”

Son olarak, bir mahkemenin Apple’ın Google Arama’yı varsayılan olarak kullanma anlaşmasının yasa dışı olmadığına karar vermesi, iki dev arasındaki Siri Google Gemini ortaklığını çok daha uygun bir seçenek haline getirdi. Bu karar, iş birliğinin önündeki potansiyel engelleri kaldırmış oldu.

