Teknoloji sektörü çalışanları tarafından kurulan ve teknoloji devlerinin İsrail yönetimi ile yaptıkları anlaşmaları sona erdirmelerini talep eden NOTA (Apartheid’e Teknoloji Yok) adlı sivil toplum kuruluşu, Nimbus Projesi’ni protesto eden öğrencilerden imza topluyor. Google ve Amazon’da çalışmayı reddeden bu öğrenciler, NOTA’nın genç çalışanlardan ve STEM öğrencilerinden toplamayı hedeflediği 1200 imzaya katkıda bulunuyor ve şu an 1100 imzayı geçmiş durumdalar.

İmza formunda yer alan ifadelerde, “STEM ve diğer alanlardaki genç öğrenciler olarak, bu korkunç ihlallerde yer almak istemiyoruz. Amazon ve Google’ın Nimbus Projesi’ni derhal sona erdirmesini talep etmek için #NoTechForApartheid kampanyasına katılıyoruz.” deniyor. Dünyanın en büyük firmalarından olan Google ve Amazon, bu öğrencilerin en çok çalışmak istedikleri şirketler arasında bulunuyor.

Nimbus Projesi nedir?

Bu proje, Google ve Amazon’un İsrail yönetimine ve ordusuna bulut bilişim ve makine öğrenmesi hizmetleri sunduğu ve 1,2 milyar dolarlık bir kontratı kapsayan bir girişimdir. Daha önce bir Google sözcüsü, Nimbus Projesi kapsamında “yüksek hassasiyet gerektiren, gizli ve askeri istihbaratla ilgili işleri üstlendiklerini” belirtmişti.

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Stanford, UC Berkeley, San Francisco Üniversitesi ve San Francisco Eyalet Üniversitesi gibi ABD’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, bu imza kampanyasına katılıyor. NOTA, daha önce de Google’ın önünde işten çıkarmaları protesto etmişti. Nimbus Projesi’ne karşı yürütülen bu kampanya, teknoloji devlerinin politikalarını değiştirmeleri için artan bir baskı oluşturuyor.