Kripto Para
Nijerya Merkez Bankası 2021 sonuna kadar CBDC lansmanı planlıyor!
Kripto para birimlerinin yanısıra bir de devletlerin kendilerinin çıkarmak için uğraştığı merkez bankası dijital para birimleri savaşları var. Dünyada CBDC konusunda pek çok haber ve gelişme yaşanıyor. En son haber ise Nijerya’dan geldi. Nijerya Merkez Bankası (CBN), merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) yani dijital nairanın lansmanına hazırlandığını ve bunun 2021’in sonundan önce gerçekleşmesi gerektiğini duyurdu. Nijerya Merkez Bankası CBDC teknolojisinin dört yıldır araştırıldığını belirtti.
Dört yıldır araştırılıyor
CBN Bilgi Teknolojisi (BT) Direktörü Rukayat Mohammed, dün bu açıklamayı Bankacı komitesine sanal bir brifingde yaptı. İlginç bir şekilde, merkez bankasının dört yıldır teknolojiyi araştırdığını da ekledi. Muhammed şunları söyledi:
“Çok yakında lansman tarihini açıklayacağız. Yıl sonuna kadar dijital para birimine sahip olmalıyız. Halka bu tür bir para birimi sağlamak için muhtemelen bir pilot uygulama başlatacağız.”
Nijerya Merkez Bankası’nın bir CBDC çıkarmasının altında yatan en büyük sebeplerden birinin de havalelerin yurtdışından Nijerya’ya seyahatini kolaylaştırmak olduğu ifade edildi. Ayrıca çıkacak olan CBDC’nin nakit parayı destekleyeceği de belirtildi.
Kamuya açık kripto para birimlerinin, özellikle de Bitcoin’in benimsenmesi, geçtiğimiz yıldan itibaren Nijerya’da hızlandı. Ayrıca artan ekonomik belirsizlikler de insanları dijital alternatifleri benimsemeye itti.
Merkez bankalarının kendi dijital para birimleri üzerinde çalışmaya ağırlık vermeye başlaması, yakın zamanda Çin’de gördüğümüz şekilde kripto paraları yasaklayacakları konusunda endişelere yol açıyor. Ancak Ryakat Mohammad, dijital varlıkları yasaklama olasılığı konusunda ılımlı bir tutum sergiliyor:
“Bitcoin ve diğerleri gibi kripto para birimlerinin merkez bankasının kontrolü altında olmadığını kategorik olarak belirtmeme izin verin; tamamen bireylerin verdiği özel kararlardır.”
Dünyanın önde gelen ekonomileri ve merkez bankaları, dijital para birimi çıkarma alanını keşfetmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ayrıca 2023 yılına kadar dijital euro lansmanı üzerinde çalışırken, Federal Rezerv 2021 yazında dijital dolar araştırma belgesini yayınlamaya hazırlanıyor. Diğer taraftan da CBDC gelişiminde öncü olan Çin, dijital yuan ile pilot denemeler yapıyor.
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Kripto Para
Unmarshal, veri indeksleme ve sorgulama protokolünü Polygon Network’e taşıyor!
Kendisini dApps’e ayrıntılı, güvenilir ve gerçek zamanlı veri sağlayan bir protokol olarak tanımlayan çok zincirli bir DeFi veri ağı olan Unmarshal, yakın zamanda Polygon blok zinciri için API paketi, bildirim verileri ve WebSockets’ten oluşan bir ürün paketi yayınladı.
Yayınlanan bu paket ile Polygon üzerinde inşa eden dApp geliştiricileri, kullanıcılarına oluşturdukları uygulama için bir bakışta bildirimler veren Unmarshal’ın Bildirim API’sini, kullanıcı token bakiyelerini izlemeye yardımcı olmak için Cüzdan Bakiyesi API’sini ve işlem ayrıntılarının kodunu çözmek için İşlem API’sini dağıtabilir.
Kendi AMM’sine (Otomatik Piyasa Yapıcı) sahip bir para piyasası protokolü olan Aave gibi Dapplerden, cüzdanlar ve endüstrinin en iyi merkezi olmayan oracleları ve geliştirme araçları kaynakları gibi altyapı çözümlerinden oluşan en iyi DeFi çözümleri, şimdiden Polygon’dan yararlanıyor. Bu da onu bugün itibariyle L2 (Layer 2) çözümü haline getiriyor.
Polygon, diğer herhangi bir L2 çözümü arasında açık ara en yüksek verimli olandır. Aynı zamanda şu anda mevcut olan herhangi bir Katman 1 zincirine rakiptir ve günlük 6 milyondan fazla işlemi kolaylaştırır.
Şimdi Polygon, devasa zincir üstü verilerin optimum şekilde çalışmasını gerektiren daha fazla DeFi çözümünü devreye almak ve Dapp geliştiricilerinin büyüyen ağından veri alması için veri dizinleyicilerden ve sorgulama araçlarından oluşan çok zincirli bir DeFi veri ağı olan Unmarshal ile ortaklık kurdu.
Polygon’un eksiksiz blok zinciri verilerinin Unmarshal’da zaten endekslenmesiyle, dapp geliştiricileri artık uygulama kullanıcıları için ön uçlarında gösterebilecekleri zengin verileri getirmek için uç noktalarla entegre olmak için Unmarshal ağına güvenebilirler.
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Kripto Para
Coinbase, ABD’li emeklilik fonu sağlayıcısı ForUsAll ile anlaştı!
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, ABD’de bulunan 22 trilyon dolarlık emeklilik fonu piyasasının 1.7 milyar dolarlık kısmına sahip olan ForUsAll ile anlaştı. Anlaşma ile ülkede 401(k) olarak bilinen emeklilik fonu için çalışanlara kripto para ile yatırım yapma imkanı sağlanacak.
Paylaşılan haberlere göre çalışanlar için emeklilik fonu hizmeti sağlayan ForUsAll ile Coinbase arasında bir anlaşma sağlandı. Anlaşma ile beraber artık katılımcı şirketlerdeki çalışanlar, fon katkı paylarının %5’lik kısmına kadar temmuz ayından itibaren kripto para yatırımı yapabilecek.
Yapılabilecek kripto para yatırımları Bitcoin ve Ethereum ile birlikte diğer birçok kripto para ile olabilecek.
401(k) planı terimi, İç Gelir Kanunu’nun 401(k) alt-metin bölümünde belirtilen ve işveren tarafından desteklenen bir emeklilik hesap plânından gelmekte. Emeklilik ve Emeklilik hesabı piyasası 22 trilyon dolarlık bir sektör ve ForUsAll 1.7 milyar dolarlık çok küçük bir pazarı temsil ediyor. Ancak kripto paraları benimsemesi, kripto para birimlerine artan ana ilginin olduğu bir zamanda geliyor. Bu adım ile önümüzdeki zamanlarda diğer emeklilik planı sağlayıcılarının da yolunu açabilir. ForUsAll, müşterilerine doğrudan kripto para hizmeti sunan ilk firma oldu. Bu hizmeti sunmaya başlayan firmaların sayısının, kripto para piyasasındaki benimsenmelerin ve gelişmelerin hızlanmasının görülmesi ile daha da artacağı öngörülüyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık olarak %7 artış ile 37.735 dolardan işlem görüyor. El Salvador’dan gelen haberlerin ardından Hindistan’dan gelen bazı iddialar ile BTC fiyatı yönünü yukarı çevirmiş görünüyor.
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Kripto Para
Bitcoin için olumlu sinyaller şimdi de Hindistan ’dan geliyor!
El Salvador’un Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmesi kripto piyasası için birçok açıdan dönüm noktası idi. Bu hamle dünyadaki diğer tüm ülkeler için de öncü bir hamle oldu. Şimdi ise yeni iddialar var. Bitcoin için olumlu sinyaller bu kez de Hindistan ’dan geliyor. Bitcoin Hindistan ‘da yasal olabilir.
El Salvador’un Bitcoin yasasının ardından kripto para piyasasına bir başka olumlu haber de Hindistan’dan geliyor. Bazı kaynakların bildirdiğine göre, ülkedeki üst düzey yetkili kurumlar Bitcoin’i bir varlık sınıfı olarak tanımlayabilir.
India moving in the right direction to declare #Bitcoin an asset. 🤔 pic.twitter.com/UfOku3239s
— Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) June 10, 2021
El Salvador’a göre daha büyük bir ekonomiye sahip olan Hindistan, kripto paralar konusunda çokça çelişkili kararlar almıştı. Hükümetin kripto varlıklara karşı oldukça sert bir tutumu bulunuyordu. Ancak gelen bilgiler, bu tutumdan uzaklaşıldığını ve Bitcoin’in yasal bir varlık sınıfı olarak tanımlanacağını iddia ediyor.
Hindistan, kripto piyasası ile ilgili bir dizi düzenleme için maliye bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor. İddialara göre piyasa düzenleyicisi Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), Bitcoin’in yasal bir varlık sınıfı olarak tanımlanmasının ardından kripto para sektörü için düzenlemeleri denetleyecek.
Coinsbit Direktörü ve Finans Direktörü Ketan Surana ve Hindistan İnternet ve Mobil Birliği Üyesi Ketan Surana şu açıklamaları yaptı:
“Kripto para birimleri üzerinde çalışan yeni komitenin kripto para düzenlemesi ve mevzuatı konusunda çok iyimser olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz… Yakında genel senaryoyu inceleyecek ve ileriye doğru en iyi adımı atacak yeni bir taslak teklifi Kabine’de olacak.”
Hindistan’daki kripto para ekosistemi, ülkedeki birkaç kripto borsası yeni kullanıcı kaydı ve ticaret hacminde çokça artış kaydettiği için özellikle boğa koşusu sırasında en hızlı büyüyenlerden ekosistemlerden biri. Bundan dolayı hükümetin bu piyasaya yönelik düşmanca tutumu, sadece yeni gelişmeye başlayan bir ekosistemi öldürmekle kalmayacak, aynı zamanda devlet için güçlü bir gelir kaynağının kaybedilmesine yol açacaktı. İddialar doğru çıkarsa Hint kripto ekosistemi, Hindistan hükümetini kripto alanını düzenlemenin neden onu tamamen yasaklamaktan çok daha faydalı olacağına ikna etmek için sürecek 3-4 yıllık mücadeleyi noktalayabilir.
Ancak bu iddialara gelen eleştiriler de var. Hindistanlı blok zincir ve kripto yatırım uzmanı Hitesh Malviya şunları söylüyor:
“Bence Hindistan hükümeti Bitcoin’i düzenli hale getirmenin bir yolunu keşfedecek. Hindistan rupisinin pozisyonunu etkileyeceği için Hindistan’ın yakın gelecekte Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul edeceğini düşünmüyorum. Bitcoin’i yasal bir şekilde kabul etmek, kendi para birimi olmayan veya ABD dolarına bağımlı olan ülkeler için iyi bir fikirdir.”
Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak kullanılmasından ziyade, alternatif bir varlık sınıfı olarak benimsenmesinin daha gerçekçi olacağını düşünenler de var. Kripto paraların aşırı volatil doğası nedeniyle düzenli bir ödeme aracı olarak kullanılmasının zor olduğu görüşleri hakim.
Bundan birkaç ay öncesine kadar kripto paraların varlıklarını, gerçekliklerini, geleceklerini ve sürdürülebilirliklerini tartışırken şimdi ödeme aracı mı yoksa alternatif bir varlık sınıfı mı olması gerektiğini tartışıyoruz. Geleneksel finansal sistemin dönüşmeye başladığının ayak seslerini artık daha net duyar gibiyiz. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler?
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