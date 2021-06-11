Nijerya Merkez Bankası 2021 sonuna kadar CBDC lansmanı planlıyor!

Kripto para birimlerinin yanısıra bir de devletlerin kendilerinin çıkarmak için uğraştığı merkez bankası dijital para birimleri savaşları var. Dünyada CBDC konusunda pek çok haber ve gelişme yaşanıyor. En son haber ise Nijerya’dan geldi. Nijerya Merkez Bankası (CBN), merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) yani dijital nairanın lansmanına hazırlandığını ve bunun 2021’in sonundan önce gerçekleşmesi gerektiğini duyurdu. Nijerya Merkez Bankası CBDC teknolojisinin dört yıldır araştırıldığını belirtti.

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Dört yıldır araştırılıyor

CBN Bilgi Teknolojisi (BT) Direktörü Rukayat Mohammed, dün bu açıklamayı Bankacı komitesine sanal bir brifingde yaptı. İlginç bir şekilde, merkez bankasının dört yıldır teknolojiyi araştırdığını da ekledi. Muhammed şunları söyledi:

“Çok yakında lansman tarihini açıklayacağız. Yıl sonuna kadar dijital para birimine sahip olmalıyız. Halka bu tür bir para birimi sağlamak için muhtemelen bir pilot uygulama başlatacağız.”

Nijerya Merkez Bankası’nın bir CBDC çıkarmasının altında yatan en büyük sebeplerden birinin de havalelerin yurtdışından Nijerya’ya seyahatini kolaylaştırmak olduğu ifade edildi. Ayrıca çıkacak olan CBDC’nin nakit parayı destekleyeceği de belirtildi.

Kamuya açık kripto para birimlerinin, özellikle de Bitcoin’in benimsenmesi, geçtiğimiz yıldan itibaren Nijerya’da hızlandı. Ayrıca artan ekonomik belirsizlikler de insanları dijital alternatifleri benimsemeye itti.

Merkez bankalarının kendi dijital para birimleri üzerinde çalışmaya ağırlık vermeye başlaması, yakın zamanda Çin’de gördüğümüz şekilde kripto paraları yasaklayacakları konusunda endişelere yol açıyor. Ancak Ryakat Mohammad, dijital varlıkları yasaklama olasılığı konusunda ılımlı bir tutum sergiliyor:

“Bitcoin ve diğerleri gibi kripto para birimlerinin merkez bankasının kontrolü altında olmadığını kategorik olarak belirtmeme izin verin; tamamen bireylerin verdiği özel kararlardır.”

Dünyanın önde gelen ekonomileri ve merkez bankaları, dijital para birimi çıkarma alanını keşfetmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ayrıca 2023 yılına kadar dijital euro lansmanı üzerinde çalışırken, Federal Rezerv 2021 yazında dijital dolar araştırma belgesini yayınlamaya hazırlanıyor. Diğer taraftan da CBDC gelişiminde öncü olan Çin, dijital yuan ile pilot denemeler yapıyor.