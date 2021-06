Nijerya Merkez Bankası 2021 sonuna kadar CBDC lansmanı planlıyor!

El Salvador’un Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmesi kripto piyasası için birçok açıdan dönüm noktası idi. Bu hamle dünyadaki diğer tüm ülkeler için de öncü bir hamle oldu. Şimdi ise yeni iddialar var. Bitcoin için olumlu sinyaller bu kez de Hindistan ’dan geliyor. Bitcoin Hindistan ‘da yasal olabilir.

El Salvador’un Bitcoin yasasının ardından kripto para piyasasına bir başka olumlu haber de Hindistan’dan geliyor. Bazı kaynakların bildirdiğine göre, ülkedeki üst düzey yetkili kurumlar Bitcoin’i bir varlık sınıfı olarak tanımlayabilir.

India moving in the right direction to declare #Bitcoin an asset. 🤔 pic.twitter.com/UfOku3239s

— Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) June 10, 2021