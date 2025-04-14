Windows 11 kullanıcıları için son yayınlanan Windows 11 Nisan güncellemesi, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Yüz tanıma ile oturum açmayı tercih eden kullanıcılar, Windows Hello sorunu nedeniyle bilgisayarlarına erişmekte zorlanıyor.

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Windows 11 Nisan güncellemesi Windows Hello sorunu

Windows 11 Nisan güncellemesi ile birlikte gelen KB5055523 kodlu paket, Windows Hello sorunu yaşayanların sayısını artırmış durumda. Kızılötesi teknolojisi ile çalışan yüz tanıma sistemi, RGB kameraların etkin olması halinde çalışmakta zorlanıyor.

Kullanıcılar geçici bir çözüm olarak Aygıt Yöneticisi’nden RGB kamerayı devre dışı bırakarak sistemin yeniden yüz tanımasını sağladıklarını belirtiyor. Ancak bu yöntem her zaman işe yaramıyor ve kalıcı bir çözüm değil.

Durumu çözmenin en kesin yolu, Windows 11 güncellemesini kaldırmak gibi görünüyor. Elbette bu işlem, sistemin diğer güvenlik yamalarını da kaldıracağı için bazı riskler barındırıyor.

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Alternatif olarak, parmak izi tarayıcıları ile Windows Hello oturum açma özelliğini kullanmak mümkün. Ancak bunun için bilgisayarda halihazırda bir parmak izi okuyucusu bulunması gerekiyor.

Microsoft’un henüz resmi bir çözüm yayınlamamış olması ise kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Windows 11’i aktif olarak kullanan ve yüz tanıma teknolojisini tercih edenler, bu tip sorunların bir an önce çözülmesini bekliyor.

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