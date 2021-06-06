Şanghay, vatandaşlarına 19,25 milyon dijital yuanlık airdrop dağıtacak!

Çin’in Şanghay şehri, Şanghay Belediyesi Bilgi Ofisi’ne göre bir piyango sistemi aracılığıyla 3 milyon ABD dolarına eşdeğer 19.25 milyon dijital yuanlık airdrop yapacak.

Çin’in CBDC’si (Merkez Bankası Dijital Para Birimi) dijital yuanın geliştirilmesi 2019 yılında tamamlanmasının ardından şu anda ülke genelinde çeşitli seviyelerde test aşamasında. Daha önce Pekin’de 6,2 milyar “dijital yuanlık” benzer bir airdrop gerçekleştiren Çin, şimdi Şanghay’da bunu gerçekleştirecek.

Her biri 55 dijital yuan içeren toplam 350.000 dijital kırmızı zarf, kayıtlı vatandaşlar için hazır olacak. İlgilenen vatandaşlar, 5 ve 6 Haziran tarihleri ​​arasında Çin Sanayi ve Ticaret Bankası’nın resmi WeChat hesaplarında airdrop için kayıt olabilecek.

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2019’un sonlarında dijital yuanı test etmeye başlayan Çin, bunu devlet çalışanlarına bir tür seyahat yardımı olarak sunmaya başladı. Daha sonra ise piyango sistemi aracılığıyla airdroplara geçip kullanım alanlarını artırmaya ve benimsenmeye yönelik çalışmalar yapmaya başladı.

Dünyanın geri kalanı ya planlama ya da geliştirme aşamasında olduğu için Çin şu anda CBDC oyununun ön saflarında yer alıyor. Çin, CBDC geliştirmeye 2014 yılında başladı. Şu anda ise dijital yuan Çin’deki pek çok şehirde test edilmesinin ikinci yılında.

Çin’in CBDC geliştirme ve ihraç etmede sahip olduğu liderliği, birçok Avrupa ülkesi ve Amerika’da aciliyet duygusuna neden oldu. ABD halihazırda dijital yuanın uluslararası ticaret pazarındaki potansiyel etkisini finansal egemenliğine bir tehdit olarak görüyor. Diğer birçok ülke de Çin’in ilerlemesine bakarak CBDC planlarını hızlandırdı.