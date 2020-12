NGN IT Vision etkinliği, 5. kez gerçekleştirildi

Her yıl Aralık’ta gerçekleştirilen ve, teknolojiyi iş dünyasıyla buluşturan NGN IT Vision etkinliği, bu yıl 5. kez gerçekleştirildi. 23 Aralık günü, ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya gibi farklı alanlarda teknolojiyi temsil eden isimler bir araya geldi.

İlginizi çekebilir: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, telefon üretimi için tarih verdi!

reklam

NGN IT Vision, NGN ev sahipliğinde gerçekleştirildi

“Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile yaşadığımız baş döndürücü değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte; dijital dönüşümün dinamikleri, sektörde tanınan isimlerin yorumlarıyla ele alındı. Program, Elif Özkul’un sunuculuğunda, NGN Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su İnanç Erol’un açılış konuşması ile başladı. İnanç Erol, yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: “İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Hızlı çözüm, yüksek kalite anlayışıyla sunduğumuz NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin bu yoğun dönemde 1 saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı.”

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu, Milli Sporcu İbrahim Çolak ise, etkinliğin onur konuğu oldu. Milliyet Gazetesi’yle gerçekleştirdiği samimi sohbette İbrahim Çolak, teknolojinin spora ve sporcuya olan katkısından ve kendi başarı yolculuğundan bahsetti. Kendisini çevik ve başarı odaklı olarak tanımlayan milli sporcu, bu yönleriyle birebir eşleşen teknoloji sponsoru NGN ile şampiyonluk yolunda birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Can Bonomo, teknolojinin müzik sektörüne olan etkisiyle ilgili görüşlerini aktardı

Yaşadığımız dönüşümle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımızdan etkilenen içerik dünyasının ele alındığı “Hızlı Tüketimin Yeni İkilisi: İçerik&Platform” paneli Ahmet Can’ın moderatörlüğünde, sanatçı Can Bonomo, yönetmen Ozan Açıktan, Videomite Kurucusu Milena Djuričić ve Doğan Burda CEO’su Cem Başar’ın yorumlarıyla gerçekleşti. Değişen tüketim alışkanlıklarının birçok farklı sektörü etkilediğine dikkat çeken Can Bonomo, sanatın bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden olduğunu, özellikle erişim sayısı ve dinleyici dağılımını göz önüne alarak, internet konserlerinin çok daha geniş bir kitleye eş zamanlı ulaştığından ve fiziksel konserlerin çok üzerinde katılım sağlanabildiğinden bahsetti. Algoritmik dünyanın müzik dinleme zevklerine etkisini şöyle değerlendirdi: “Hit olan içerikler yeniden üretilerek piyasaya sunulsa da; bir müzik türünün müdavimi temelde kendi türünün değişmesine açık değil, koruyucu davranıyor.”

Günümüz hız dünyasında artık herkesin online platformlar üzerinden müzik dinlediğine, daha sabırsız bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için “altyapıda hız ve istikrar”ın önem kazandığına değinilen panelde, NGN’in teknoloji ve altyapı sağlayıcısı olarak platformların arkasında bir destekçi olduğunun altı çizildi. Aynı panelde, ödüllü yönetmen Ozan Açıktan, dijital platformların hayatımıza girmesi ile içeriklerin daha uzun süre ulaşılabilir olduğuna ve dil bariyerini aşarak daha geniş ve uluslararası kitleye ulaştıklarına dikkat çekti.

NGN IT Vision 2021, hem yerli hem de yabancı firmalardan büyük ilgi gördü

Teknoloji vizyonları sayesinde yatırım alarak geleceğin kapılarını aralayan isimlerin buluştuğu “Yatırımla Fark Yaratanlar” paneli; Techone VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan’ın moderatörlüğünde, Blutv CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Fideyo kurucusu ve Genel Müdürü Efe Hızır ve Weplay Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit’in katılımıyla gerçekleşti. Paneldeki tüm konuşmacıların hem yatırımcı hem de yatırım alan isimler olduğuna değinen Yiğit Arslan; “yatırımcı ve girişimci” arasındaki farklar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaptıkları yatırımlarda teknolojinin önemine dikkat çeken katılımcılar içerik ve teknoloji arasındaki dengenin öneminden; ve içeriğin teknoloji ile beslenmediğinde hedeflenen sonuca ulaşılmasının zorlaştığını belirttiler.

NGN’in 2020 yılında öne çıkan projelerinden ve ödüllerinden bahsedildiği Executive Talk panelinde, iş ortakları; Advancity, Akbank, BAT, BSH, Daikin, Ozan Elektronik Ödeme NGN ile gerçekleştirdikleri projeleri ve başarılı iş birliklerini dile getirdi. Genel anlamda katılım göz önüne alındığında NGN IT Vision 2021, yerli ve yabancı katılımcılardan büyük ilgi gördü.