Konu dışı
NGN IT Vision etkinliği, 5. kez gerçekleştirildi
Her yıl Aralık’ta gerçekleştirilen ve, teknolojiyi iş dünyasıyla buluşturan NGN IT Vision etkinliği, bu yıl 5. kez gerçekleştirildi. 23 Aralık günü, ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya gibi farklı alanlarda teknolojiyi temsil eden isimler bir araya geldi.
İlginizi çekebilir: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, telefon üretimi için tarih verdi!
NGN IT Vision, NGN ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile yaşadığımız baş döndürücü değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte; dijital dönüşümün dinamikleri, sektörde tanınan isimlerin yorumlarıyla ele alındı. Program, Elif Özkul’un sunuculuğunda, NGN Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su İnanç Erol’un açılış konuşması ile başladı. İnanç Erol, yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: “İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Hızlı çözüm, yüksek kalite anlayışıyla sunduğumuz NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin bu yoğun dönemde 1 saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı.”
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu, Milli Sporcu İbrahim Çolak ise, etkinliğin onur konuğu oldu. Milliyet Gazetesi’yle gerçekleştirdiği samimi sohbette İbrahim Çolak, teknolojinin spora ve sporcuya olan katkısından ve kendi başarı yolculuğundan bahsetti. Kendisini çevik ve başarı odaklı olarak tanımlayan milli sporcu, bu yönleriyle birebir eşleşen teknoloji sponsoru NGN ile şampiyonluk yolunda birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Can Bonomo, teknolojinin müzik sektörüne olan etkisiyle ilgili görüşlerini aktardı
Yaşadığımız dönüşümle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımızdan etkilenen içerik dünyasının ele alındığı “Hızlı Tüketimin Yeni İkilisi: İçerik&Platform” paneli Ahmet Can’ın moderatörlüğünde, sanatçı Can Bonomo, yönetmen Ozan Açıktan, Videomite Kurucusu Milena Djuričić ve Doğan Burda CEO’su Cem Başar’ın yorumlarıyla gerçekleşti. Değişen tüketim alışkanlıklarının birçok farklı sektörü etkilediğine dikkat çeken Can Bonomo, sanatın bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden olduğunu, özellikle erişim sayısı ve dinleyici dağılımını göz önüne alarak, internet konserlerinin çok daha geniş bir kitleye eş zamanlı ulaştığından ve fiziksel konserlerin çok üzerinde katılım sağlanabildiğinden bahsetti. Algoritmik dünyanın müzik dinleme zevklerine etkisini şöyle değerlendirdi: “Hit olan içerikler yeniden üretilerek piyasaya sunulsa da; bir müzik türünün müdavimi temelde kendi türünün değişmesine açık değil, koruyucu davranıyor.”
Günümüz hız dünyasında artık herkesin online platformlar üzerinden müzik dinlediğine, daha sabırsız bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için “altyapıda hız ve istikrar”ın önem kazandığına değinilen panelde, NGN’in teknoloji ve altyapı sağlayıcısı olarak platformların arkasında bir destekçi olduğunun altı çizildi. Aynı panelde, ödüllü yönetmen Ozan Açıktan, dijital platformların hayatımıza girmesi ile içeriklerin daha uzun süre ulaşılabilir olduğuna ve dil bariyerini aşarak daha geniş ve uluslararası kitleye ulaştıklarına dikkat çekti.
NGN IT Vision 2021, hem yerli hem de yabancı firmalardan büyük ilgi gördü
Teknoloji vizyonları sayesinde yatırım alarak geleceğin kapılarını aralayan isimlerin buluştuğu “Yatırımla Fark Yaratanlar” paneli; Techone VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan’ın moderatörlüğünde, Blutv CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Fideyo kurucusu ve Genel Müdürü Efe Hızır ve Weplay Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit’in katılımıyla gerçekleşti. Paneldeki tüm konuşmacıların hem yatırımcı hem de yatırım alan isimler olduğuna değinen Yiğit Arslan; “yatırımcı ve girişimci” arasındaki farklar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaptıkları yatırımlarda teknolojinin önemine dikkat çeken katılımcılar içerik ve teknoloji arasındaki dengenin öneminden; ve içeriğin teknoloji ile beslenmediğinde hedeflenen sonuca ulaşılmasının zorlaştığını belirttiler.
NGN’in 2020 yılında öne çıkan projelerinden ve ödüllerinden bahsedildiği Executive Talk panelinde, iş ortakları; Advancity, Akbank, BAT, BSH, Daikin, Ozan Elektronik Ödeme NGN ile gerçekleştirdikleri projeleri ve başarılı iş birliklerini dile getirdi. Genel anlamda katılım göz önüne alındığında NGN IT Vision 2021, yerli ve yabancı katılımcılardan büyük ilgi gördü.
İnternet
TP-Link, duvar tipi yeni erişim noktasını duyurdu
TP-Link, otel, yurt, ofis gibi çok odalı işletmeler için her odaya ayrı ayrı monte edilebilen yeni duvar tipi erişim noktasını satışa sundu. EAP230-Wall, hızlı ve güçlü bir Wi-Fi ağı oluşturuyor ve Omada SDN yazılımı sayesinde bulut üzerinden yönetilebiliyor.
İlginizi çekebilir: TP-Link RE605X menzil genişletici inceleme | Ölü bölge sorununa Wi-Fi 6 destekli çözüm!
TP-Link EAP230-Wall, çok miktarda odaya sahip işletmelere ağ çözümleri sunuyor,
Kolay bir kurulum ve yönetim şekline sahip olan EAP230-Wall, TP-Link’in duvar tipi yeni erişim noktası (access point) modeli. EAP230-Wall model, priz şeklindeki ince yapılı tasarımı sayesinde her yere kolayca monte edilebiliyor. Özellikle bol odaya sahip otel, öğrenci yurdu, ofis gibi işletmeler için çok uygun bir Wi-Fi çözümü olan EAP230-Wall, her odaya özel güçlü ve yüksek hızlı Wi-Fi ağı oluşturabilmeyi sağlıyor.
Birden fazla kullanıcının aynı anda ağa bağlanabilmesini sağlayan ürün, 802.11ac Wave 2 teknolojisine sahip; ve 1200 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği de bulunan ürün, bu sayede hem birden çok kullanıcıya destek veriyor hem de yüksek hız gerektiren uygulamaları sorunsuzca çalıştırabiliyor. Kablosuz bağlantı desteğinin yanı sıra ürün üzerinde yer alan bir adet Gigabit Ethernet girişi sayesinde yüksek hızlı kablolu bağlantı da yapılabiliyor.
EAP230-Wall erişim noktası, her yere kolayca monte edilebiliyor. Kurulum kolaylığı sayesinde işletmelere zamandan tasarruf sağlayan ürün, aynı zamanda PoE (Power over Ethernet) özelliği ile kurulum maliyetinde de avantaj sunuyor. Elektrik kablosu çekmeye gerek kalmadan; Ethernet üzerinden güç alarak çalışabilen ürün hem elektrik hattı aranmadan her yere monte edilebiliyor hem de kablo çekme masrafından işletmeleri kurtarıyor.
Omada SDN ile, bulut üzerinden yönetme avantajı
Ürünün yönetimi de bir o kadar rahat. TP-Link’in kurumsal ağ ürünlerinin tümünü (erişim noktaları, ağ anahtarları, yönlendiriciler, ağ geçitleri); tek bir platformdan yönetmeyi sağlayan Omada SDN destekli olan EAP230-Wall, bulut üzerinden zaman ve mekan fark etmeksizin yönetilebiliyor. Uygun fiyata sahip olan ve yüzde yüz bulut desteği olan Omada SDN ile tüm ağın yönetimi, verimliliği ve güvenliği kontrol edilebiliyor.
Ücretsiz olan ve iOS ve Android destekli Omada uygulaması ile hem cihazların kurulumu kolayca yapılabiliyor; hem de akıllı telefonlardan ya da tablet bilgisayarlardan ağ ayarları yapılandırılabiliyor, ağ durumu izlenebiliyor ve istemciler yönetilebiliyor. Birçok güvenlik özelliğine de sahip olan ürün, işletmelere çoklu kimlik doğrulama seçenekleriyle misafir ağı oluşturma olanağı da sunuyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı isei 130 USD (KDV dahil) olarak belirlenmiş durumda.
EAP230-Wall ile ilgili fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Konu dışı
realme, ödüller kazandıran oyunu Monster Party’i yayınladı
realme, markanın fanları için özel olarak hazırladığı Monster Party isimli oyunla, hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor. realme marka akıllı telefon alışverişlerinde geçerli indirim imkanları sunan oyun; https://realmemonsters.
İlginizi çekebilir: Realme CEO’su, Buds Air Pro Master Edition kulaklığını açıkladı
realme akıllı telefonlarla ilgili teknik bilgini ve hafızanı konuştur; indirimi kap!
realme marka telefonların özelliklerini doğru bilebilmenize ve hafıza kabiliyetlerinize dayalı olan bu oyunda; en başarılı isimlere hepsiburada.com’da geçerli olan tek kullanımlık indirim kuponları hediye ediliyor. Oyunda derece yapanların kazanacağı 50 ve 100 TL’lik indirim kuponları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar realme akıllı telefon alışverişlerinde geçerli olacak. Markanın, akıllı telefon modellerinin sahip olduğu işlemci, kamera, ekran ve şarj özelliklerini temsil eden karakterlerin olduğu Monster Party’de, oyuncular hem hafızalarını tazeleyebilecek; hem de realme’yi daha yakından tanıyabilecek.
Oyunun oynanışına gelirsek; Monster Party, 3 aşamadan oluşuyor ve her turda oyunun zorluğu kademeli olarak artıyor. Oyuncuların aynı kartı (karakterlerle eşleştirilen 65W, 5000 mAh, Snapdragon vb. teknik özellikleri) kendilerine ayrılan süre içerisinde bulması gerekiyor. Bu görevi tamamlayabilen oyuncular, bir sonraki ödüle ilerlemeye hak kazanıyor. 2. Turu, belirtilen süre içinde tamamlamayı başarabilen oyuncular 50 TL indirim kazanırken; 3. turda başarılı olan oyuncuları sürpriz hediyeler bekliyor. Eğer siz de realme’nin akıllı telefonlarından birini satın almak istiyorsanız; buraya tıklayarak Monster Party oyununu ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
Diğer
MediaMarkt’tan Xbox Series X Çekilişi!
MediaMarkt yılbaşına özel bir çekiliş düzenliyor. 28 Aralık’ta sona erecek çekilişte bir kişiye Xbox Series X veriliyor.
İlginizi çekebilir; MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar Başladı!
Xbox Series X kazanmak ister misiniz?
MediaMarkt tarafından gerçekleştirilen Xbox Series X çekilişi markanın Instagram hesabından gerçekleştiriliyor. Buradaki paylaşıma giderek Xbox Series X’i kazanırsan ne yapacağına dair yaratıcı bir paylaşım yapıp bir arkadaşını etiketleyerek bu şansı elde edebileceksiniz. Çekiliş 20 Aralık 2020’de başladı 28 Aralık 2020’de sonuçlanacak. Bir hafta sürecek bu çekilişte verilecek Xbox Series X’in detaylarına da buradaki ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.
Bu gönderiyi Instagram’da gör
Xbox Series X: Yeni nesilin en güçlüsü!
Yeni nesil konsolların gözdesi olan Series X, 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızı sunmasıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil oyunlarda üstün performans sunabilen Series X, daha yeni piyasaya çıkması neticesinde uzun yıllar boyunca eğlence merkeziniz olabilir.
Game Pass ile uygun fiyata oyunculuk
MediaMarkt mağazalarında satışta olan Series X ile beraber konsollardaki yüksek fiyatlı oyunlar yerine Game Pass ile yüzlerce oyuna sahip olabilirsiniz. EA firmasının EA Play sisteminin de dahil olduğu Xbox Game Pass aylık ödeme ile yüzlerce oyuna erişim hakkı tanıyor. Gears 5, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator ve Doom Eternal gibi AAA oyunlardan bolca bulabileceğiniz bu katalog oldukça önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evde vakit geçirirken daha kaliteli ve eğlenceli bir ortam hazırlamak Series X ile mümkün.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 4 saat önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 8 saat önce
-
Yazan: bbozmen, 9 saat önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 9 saat önce
-
Yazan: eziodafirenze, 23 saat önce