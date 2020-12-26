Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, telefon üretimi için tarih verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda global telefon üreticilerinin Türkiye’deki yatırımları hakkında detaylar paylaştı. Bakan Varank’ın Çinli üretici olarak bahsettiği Oppo, 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de üretime başlamış olacak.

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde, birçok global telefon üreticisinin, Türkiye’de yatırım ve üretim yapma kararı aldığı öne sürülmüştü. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan haberde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kararları doğrulayarak süreç ve yatırımlar hakkında bazı detaylar paylaştı.

Ülkemizde yatırım yapmaları adına global firmalarla sürekli temasta olduklarını belirten Bakan Varank, Türkiye’nin üretim üssü olmaya başladığını belirtti. Türkiye’nin global yatırımcı ve firmalar tarafından da oldukça önemli bir pazar olduğunu aktaran Bakan, bu ilgiyi teşvik belgeleriyle takip ettiklerini ifade etti.

Çinli ve Uzakdoğulu firmalar Türkiye’de üretim yapmak istiyor

Akıllı telefon pazarındaki dinamiklere değinen bakan, Türkiye pazarının bu üreticiler için oldukça önemli olduğunu belirtirken, “Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar.” ifadesinde bulundu.

İlk parti telefonlar, Şubat’ta üretilmiş olacak

Varank, global firmaların üretim isteklerine olumlu yanıt verdiklerini ancak firmaların üretimde asıl hedeflerinin Türk tedarikçilerle iş birliği ve ihracat olması gerektiğini ifade etti. Bu şekilde hem firmaların hem de ülkemizin kazanacağını aktaran Bakan, Samsung’un yatırımlarıyla alakalı sorulan soruya ise “Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu’dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye’ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021’de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız.” şeklinde yanıt verdi.

Oppo, ilk etapta bin kişilik istihdam sağlayacak

Bakana üretici firmalarla alakalı sorulan bir diğeri ise Oppo’nun açıklamaları oldu. İlk telefonun ne zaman üretileceği şeklindeki soruya karşılık Bakan, “Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma Şubat’ta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar.” ifadelerini kullandı.

10 milyon adet telefon üretim kapasitesi

Firmaların yatırımları üzerine öngörülerini de paylaşan Varank, gelecek yıllarda üretimin sürmesi ve artmasıyla 10 milyon adet akıllı telefon üretimi kapasitesine Türkiye’nin kolaylıkla ulaşabileceğini belirtti. Bakan ihracat hedeflerini ise “Bu Türkiye’nin ihtiyacını karşılar ama bizim firmalarla görüşürken altını çizdiğimiz husus mutlaka ihracatı düşünmeleri.” İfadesiyle tekrar vurguladı.