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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, telefon üretimi için tarih verdi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda global telefon üreticilerinin Türkiye’deki yatırımları hakkında detaylar paylaştı. Bakan Varank’ın Çinli üretici olarak bahsettiği Oppo, 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de üretime başlamış olacak.
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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde, birçok global telefon üreticisinin, Türkiye’de yatırım ve üretim yapma kararı aldığı öne sürülmüştü. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan haberde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kararları doğrulayarak süreç ve yatırımlar hakkında bazı detaylar paylaştı.
Ülkemizde yatırım yapmaları adına global firmalarla sürekli temasta olduklarını belirten Bakan Varank, Türkiye’nin üretim üssü olmaya başladığını belirtti. Türkiye’nin global yatırımcı ve firmalar tarafından da oldukça önemli bir pazar olduğunu aktaran Bakan, bu ilgiyi teşvik belgeleriyle takip ettiklerini ifade etti.
Çinli ve Uzakdoğulu firmalar Türkiye’de üretim yapmak istiyor
Akıllı telefon pazarındaki dinamiklere değinen bakan, Türkiye pazarının bu üreticiler için oldukça önemli olduğunu belirtirken, “Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar.” ifadesinde bulundu.
İlk parti telefonlar, Şubat’ta üretilmiş olacak
Varank, global firmaların üretim isteklerine olumlu yanıt verdiklerini ancak firmaların üretimde asıl hedeflerinin Türk tedarikçilerle iş birliği ve ihracat olması gerektiğini ifade etti. Bu şekilde hem firmaların hem de ülkemizin kazanacağını aktaran Bakan, Samsung’un yatırımlarıyla alakalı sorulan soruya ise “Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu’dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye’ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021’de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız.” şeklinde yanıt verdi.
Oppo, ilk etapta bin kişilik istihdam sağlayacak
Bakana üretici firmalarla alakalı sorulan bir diğeri ise Oppo’nun açıklamaları oldu. İlk telefonun ne zaman üretileceği şeklindeki soruya karşılık Bakan, “Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma Şubat’ta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar.” ifadelerini kullandı.
10 milyon adet telefon üretim kapasitesi
Firmaların yatırımları üzerine öngörülerini de paylaşan Varank, gelecek yıllarda üretimin sürmesi ve artmasıyla 10 milyon adet akıllı telefon üretimi kapasitesine Türkiye’nin kolaylıkla ulaşabileceğini belirtti. Bakan ihracat hedeflerini ise “Bu Türkiye’nin ihtiyacını karşılar ama bizim firmalarla görüşürken altını çizdiğimiz husus mutlaka ihracatı düşünmeleri.” İfadesiyle tekrar vurguladı.
Donanım
MediaTek, akıllı telefon yongası satışında liderlik koltuğuna oturdu!
Counterpoint Araştırma Şirketi tarafından düzenlenen son rapora göre MediaTek, Qualcomm’u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon yongası üretici oldu. Qualcomm tarafının 5G destekli yongalarda liderliği sürerken MediaTek pazarın geri kalanını kendi tarafına çekmiş görünüyor.
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Snapdragon 888 yonga setiyle son dönemde daha fazla konuşmaya başladığımız Qualcomm, son araştırma raporlarına göre üretim bazında MediaTek’in gerisinde kalıyor. Qualcomm 5G destekli yongalarıyla oldukça başarılı bir tablo çizmesin karşın pazarın hakimi MediaTek oluyor. Araştırma şirketi tarafından paylaşılan rapora göre Tayvanlı şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 100 milyonun üzerinde akıllı cihaza yonga seti ile güç vermeyi başardı. MediaTek’in paylaştığı finansal verilere de raporda yer veren Counterpoint, şirketin 2019 üçüncü çeyreğine göre neredeyse yüzde 50 artış ile 97.275 milyon Yeni Tayvan Doları (3.4 miyon dolar) gelir elde ettiğini bildirdi.
Uygun fiyatlı akıllı telefonlar, liderliğin kapısını araladı
MediaTek’in finansal verileri üzerinde değerlendirmelerde bulunan Counterpoint, Tayvanlı yonga üreticisinin kazanç kaynağını 100-250$ bandındaki cihazlar olarak gösteriyor. Özellikle Hindistan, Çin ve Latin Amerika ülkeleri gibi dinamik ve hızla büyüyen pazarlarda boy gösteren uygun fiyatlı telefonlar, MediaTek işlemciler kullanıyor. Bu sayede şirket, satış adetlerini 2020’de hızla arttırmayı başarmış görünüyor. Genel pazar verilene bakıldığında ise MediaTek cihazların yüzde 31’lik kısmına güç verirken Qualcomm yüzde 29 ile ikinci sırada yer alıyor.
‘Huawei yaptırımları fırsat yarattı’
Counterpoint’ten araştırma direktörü Dale Gai, Huawei yasaklarının bu tabloda önemli rol oynadığını ifade etti. TSMC üretimi MediaTek yongaların uygun fiyatları nedeniyle Huawei’den sonra geri kalan pazarı hızla doldurmada ilk seçenek olduğunu belirten Gai, Huawei’nin de MediaTek müşterisi konumuna gelerek oldukça yüklü miktarda yonga satın aldığını ifade etti.
MediaTek için Amerika pazarında da yükseliş var
Denizaşırı ülkelerde gösterdiği başarıyı yavaş yavaş Birleşik Devletler’e de getirmeye çalışan Tayvanlı Şirket, pazarda daha fazla yer almaya başladı. T-Mobile tarafından sağlanan LG Velvet modeli, Dimensity 1000 yongasından güç alırken Snapdragon 765’den daha iyi bir performans sergiliyor. Engadget’da yer alan habere göre bu ve benzeri gelişmeler analistler tarafından MediaTek için Amerika pazarında yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.
5G bağlantısının ve destekli cihazların hızlı yükselişi devam etse de birçok ülkenin teknolojiye hızlı adapte olamaması, 4G destekli yongalar için halen daha pazar hacmi olmasını sağlıyor. Tayvanlı şirketin de bu pazarı doyurmak için yeterli kapasitesi olduğu göz önüne alınırsa, bir süre daha liderliği elinde tutmaya devam edebilir.
Konu dışı
NGN IT Vision etkinliği, 5. kez gerçekleştirildi
Her yıl Aralık’ta gerçekleştirilen ve, teknolojiyi iş dünyasıyla buluşturan NGN IT Vision etkinliği, bu yıl 5. kez gerçekleştirildi. 23 Aralık günü, ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya gibi farklı alanlarda teknolojiyi temsil eden isimler bir araya geldi.
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NGN IT Vision, NGN ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile yaşadığımız baş döndürücü değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte; dijital dönüşümün dinamikleri, sektörde tanınan isimlerin yorumlarıyla ele alındı. Program, Elif Özkul’un sunuculuğunda, NGN Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su İnanç Erol’un açılış konuşması ile başladı. İnanç Erol, yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: “İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Hızlı çözüm, yüksek kalite anlayışıyla sunduğumuz NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin bu yoğun dönemde 1 saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı.”
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu, Milli Sporcu İbrahim Çolak ise, etkinliğin onur konuğu oldu. Milliyet Gazetesi’yle gerçekleştirdiği samimi sohbette İbrahim Çolak, teknolojinin spora ve sporcuya olan katkısından ve kendi başarı yolculuğundan bahsetti. Kendisini çevik ve başarı odaklı olarak tanımlayan milli sporcu, bu yönleriyle birebir eşleşen teknoloji sponsoru NGN ile şampiyonluk yolunda birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Can Bonomo, teknolojinin müzik sektörüne olan etkisiyle ilgili görüşlerini aktardı
Yaşadığımız dönüşümle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımızdan etkilenen içerik dünyasının ele alındığı “Hızlı Tüketimin Yeni İkilisi: İçerik&Platform” paneli Ahmet Can’ın moderatörlüğünde, sanatçı Can Bonomo, yönetmen Ozan Açıktan, Videomite Kurucusu Milena Djuričić ve Doğan Burda CEO’su Cem Başar’ın yorumlarıyla gerçekleşti. Değişen tüketim alışkanlıklarının birçok farklı sektörü etkilediğine dikkat çeken Can Bonomo, sanatın bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden olduğunu, özellikle erişim sayısı ve dinleyici dağılımını göz önüne alarak, internet konserlerinin çok daha geniş bir kitleye eş zamanlı ulaştığından ve fiziksel konserlerin çok üzerinde katılım sağlanabildiğinden bahsetti. Algoritmik dünyanın müzik dinleme zevklerine etkisini şöyle değerlendirdi: “Hit olan içerikler yeniden üretilerek piyasaya sunulsa da; bir müzik türünün müdavimi temelde kendi türünün değişmesine açık değil, koruyucu davranıyor.”
Günümüz hız dünyasında artık herkesin online platformlar üzerinden müzik dinlediğine, daha sabırsız bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için “altyapıda hız ve istikrar”ın önem kazandığına değinilen panelde, NGN’in teknoloji ve altyapı sağlayıcısı olarak platformların arkasında bir destekçi olduğunun altı çizildi. Aynı panelde, ödüllü yönetmen Ozan Açıktan, dijital platformların hayatımıza girmesi ile içeriklerin daha uzun süre ulaşılabilir olduğuna ve dil bariyerini aşarak daha geniş ve uluslararası kitleye ulaştıklarına dikkat çekti.
NGN IT Vision 2021, hem yerli hem de yabancı firmalardan büyük ilgi gördü
Teknoloji vizyonları sayesinde yatırım alarak geleceğin kapılarını aralayan isimlerin buluştuğu “Yatırımla Fark Yaratanlar” paneli; Techone VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan’ın moderatörlüğünde, Blutv CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Fideyo kurucusu ve Genel Müdürü Efe Hızır ve Weplay Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit’in katılımıyla gerçekleşti. Paneldeki tüm konuşmacıların hem yatırımcı hem de yatırım alan isimler olduğuna değinen Yiğit Arslan; “yatırımcı ve girişimci” arasındaki farklar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaptıkları yatırımlarda teknolojinin önemine dikkat çeken katılımcılar içerik ve teknoloji arasındaki dengenin öneminden; ve içeriğin teknoloji ile beslenmediğinde hedeflenen sonuca ulaşılmasının zorlaştığını belirttiler.
NGN’in 2020 yılında öne çıkan projelerinden ve ödüllerinden bahsedildiği Executive Talk panelinde, iş ortakları; Advancity, Akbank, BAT, BSH, Daikin, Ozan Elektronik Ödeme NGN ile gerçekleştirdikleri projeleri ve başarılı iş birliklerini dile getirdi. Genel anlamda katılım göz önüne alındığında NGN IT Vision 2021, yerli ve yabancı katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Güncelleme
Windows 10 sisteminin eski bir hatası tekrar ediyor
Windows 10 üzerinde yapılan bir araştırma sonucu, Mayıs ayında hedef bir cihazın güvenliğini tehdit edebilecek bir hata bulunmuştu. Ardından ise Microsoft bunu düzeltmek için bir yama yayınlamış, ancak buna karşın alternatif bir açık daha ortaya çıkmıştı.
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Google Project Zero araştırmacılarından Maddie Stone’a göre ise, Windows 10 sistemindeki bu açık saldırı yöntemindeki birkaç değişiklikle hala kullanılabilir durumda. Stone Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, orijinal güvenlik açığını açıklarken Microsoft’un sunduğu çözümün yüzeysel kaldığını belirtiyor. Ana sorun ise burada ortaya çıkıyor. Yüzeysel çözümlerdeki yeni açıkları ve eski tecrübelerini kullanabilen saldırganlar, farklı saldırılar gerçekleştirebiliyorlar.
İlk olarak Kaspersky tarafından tespit edilen bu sorun Windows 10, Windows Server, Windows 7 ve Windows 8 gibi farklı işletim sistemlerini etkileyebiliyor. Common Vulnerability Scoring System (CVSS) tarafından genel olarak 7.5/10 önem derecesi alan sistem açığı; Windows 10 özelinde ise en yüksek notu alıyor.
Özellikle Internet Explorer 11 tarayıcısında mevcut bir hata ile birleştirildiğinde bu sistem açığı, saldırganlara etkilenen cihazlara daha kolay erişebilme imkanı verecek kötü amaçlı yazılım yerleştirme fırsatını sağlıyor. Hatta sistemin açığının devam ettiğini gösterebilmek için Stone, Kaspersky tarafından sağlanan verileri kullanıp oluşturduğu bir kodu kanıt olarak sunuyor.
Microsoft, bu sistem açığının devam ettiği konusunda Eylül ayı gibi tekrardan uyarılmış ve harekete geçmişti. Kasım’da çıkaracağı başka bir yama ile de bunu çözmeyi planlıyorlardı. Ancak sonradan oluşan süreç bu yamayı Ocak ayına ertelemelerine neden oldu.
Dolayısıyla bu açıktan etkilenen cihazların yeni yılla gelmesi planlanan güncellemeyi beklemeleri gerekecek.
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