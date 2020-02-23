Oyun Konsolu
Next-Gen konsollardan beklenti: Uygun fiyat!
Next-Gen konsollardan beklenti: Uygun fiyat! Yavaş yavaş yeni nesil konsolların çıkış tarihi yaklaşırken kullanıcıların en büyük beklentisi konsolların çok zorlanmadan alınabilecek bir fiyatla gelmesi oldu.
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Mortal Kombat serisinin kurucusu Ed Boon, 500 binin üzerinde takipçiye sahip Twitter hesabı üzerinden Next-Gen konsollardaki beklenti üzerine bir anket paylaştı.
Yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığı ankette kullanıcıların %37.5‘i, yeni nesil konsolların alınabilir bir fiyata sahip olmasının en önemli beklentileri olduğunu belirtti. Daha sonra %30 ile son teknolojiye sahip oyunların oynanabilir olması, %19.2 ile daha iyi bir grafik kalitesinin sunulması ve %13.2 ile Exclusive oyunlar geliyor. Ankete göre Exclusive oyunlar konusundaki beklenti düşüşü, oyuncuların oyun oynama tercihlerindeki değişimi ortaya koyuyor. Özellikle Playstation 2 ve Xbox konsollarının en üst seviye konsol olarak satıldığı zamanlarda, Exclusive oyunlar konsol satışları için en büyük etken olmuştu. Ed Boon da bu konudaki şaşkınlığını attığı Tweette dile getirdi.
Şuanki neslin konsollarından Xbox One 500 dolar, PS4 ise 400 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Xbox One çıktığı tarihte Kinect ile beraber geldiği için daha yüksek bir ücretle satışa sunulmuştu. Daha sonra Microsoft, Kinect‘i paketlerden çıkarıp, isteğe göre alınmasına olanak verip satış fiyatını PS4 ile aynı seviyeye çekmişti.
Microsoft ve Sony, yeni nesil konsolları hakkında bilgiler sağlasa da konsolların fiyatı ve birçok özelliği halen belirsizliğini koruyor. Aralık 2019’da düzenlenen Game Awards‘ta Microsoft, konsol hakkında önemli bilgiler verse de, her iki konsol için de soru işaretleri çok fazla. Bakalım yeni nesil konsolların fiyatı oyunseverlerin oyladığı bu ankette beklendiği gibi alınabilir seviyede olacak mı?
Oyun Konsolu
PlayStation 5, Sony’nin son oyun konsolu olabilir!
PlayStation 5, Sony’nin son oyun konsolu modellerinden biri olabilir. Bunun sebebi ise Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bulut tabanlı oyunculuk üzerine çalışmalarda bulunmaları olarak gösteriliyor.
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Sony’nin PlayStation modelleri 90’lı yılların sonunda piyasaya sunulmasıyla birlikte oyunculuk anlamında dinamikler değişmeye ve gelişmeye başlamıştı. Oyunlar ve oyunculuk kavramı bu süreçle birlikte evrilmiş ve her yeni konsol modeliyle daha gerçekçi oyunlar oynayabilir hale gelmişti.
Ama zaman geçtikçe aslında firmalar da, oluşan bir gerçeği sezmeye başladılar. Oyunculuk, konsollar ve bilgisayarların hem yer kaplaması ve mobil cihazların evrimiyle eski havasını kaybettı.
Taşınabilir konsollar, ön plana çıktı. Ama taşınabilirlik için donanımın da bu yapıya uygun olması gerekiyordu. O yüzdendir ki el konsollarının grafikleri de son zamanlarda oluşan çözünürlük ve kalite hissiyatı ihtiyaçlarını karşılayamadı.
Google Stadia ile Nvidia GeForce ile şimdilerde bulut tabanlı oyunculuk için bu yüzden çalışıyorlar. Gelişmiş grafikler sunan oyunlar, gelişmiş donanım birimleriyle çalışabilir olduklarından, telefonlar henüz bu kaliteyi yakalayamıyorlar.
Bununla birlikte, çözüm olarak da yüksek grafikli oyunları çalıştırabilen dev sunucu ağı inşa ediliyor. İnternet vasıtasıyla oyuncular sanal makine üzerinde çalışan bu oyunlara uzaktan bağlanarak erişim sağlayabiliyorlar.
Sony PlayStation 5, büyük bir hata olacak!
Firma, ürünlerinin fiyatını belirlerken açıkçası çok yüksek bir fiyatlandırma politikasına gitti. 450 dolar fiyat etiketiyle raflarda göreceğimiz yeni konsol, Amerika muadili ülkeler için bile yüksek bir fiyatlandırma olarak karşılanıyor. Eğer, fiyatı doğruysa belki de firmanın şu zamana kadar çıkardığı en pahallı PlayStation modeliyle karşılaşacağız.
PS4’ün çıktığı tarihlerde firma, 381 dolar fiyat etiketiyle konsollarını satışa sunmuştu. Aslında bakarsanız, cihaz 399 dolar bandından piyasaya çıkmış fakat firma diğer rakipleriyle rekabete girmek istediği için indirime gitmişti.
PS5’de ise bu rakamların %18 zamlandığını görüyoruz. Hatta ve hatta bazı kaynaklar yeni oyun konsolunun 500 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini ön görüyorlar. Şu ana kadar Sony, her ne kadar piyasayı domine eden bir şirket olarak da görülse, bu yaptığı hamlelerle ayağına sıkıyor. Oyun fiyatlarının da yüksek olduğu şu dönemlerde iyice satışlara ket vuracak bir durum oluşturuyor.
Peki rakibi, Microsoft ne alemde?
Xbox’un Game Pass hamlesinden sonra, şimdi sıra Xcloud’da. Xcloud sisteminde, Microsoft’un yeni nesil oyun konsolunda bulunan oyunları, bulut sistemi üzerinden telefonunuzda oynayabileceksiniz. Henüz ne kadar fiyata geleceği belli olmayan bu yapının GamePass ayağı 15 dolar’a satılıyordu. Ama GamePass’in sunduğu nimetler düşünüldüğünde ucuz bir fiyatlandırmaya gidileceği aşikar.
Dünya çapında şu anki istatistiklere baktığımızda kayıtlara geçen 3-5 milyar arası akıllı telefon satılmış. Microsoft, Google ve Amazon gibi devler de bu kullanıcı sınıfını nasıl ellerinde tutabileceklerini düşünüyorlar.
Senelerdir, bulut tabanlı oyunculuk çeşitli firmalar tarafından deneniyor. Fakat, şu an durumlar çok daha farklı. Artık 5G iletişim teknolojilerinin de yaygınlaşmasıyla 1 GB/s internet hızlarından bahsediyoruz.
Oyun
Mutlaka oynamanız gereken 5 Playstation 4 oyunu!
Playstation 4 oyun konsolunun çıkışının ardından 5 yıl geçti ve haliyle konsol artık oldukça geniş bir oyun arşivine sahip. Bu geniş oyun arşivinden mutlaka oynamanız gerektiğini düşündüğümüz 5 oyunu sizler için listeledik.
5. Batman: Arkham Knight (2015)
Geliştirici: Rocksteady
Batman, uzun yıllardan beri çizgi romanları, filmleri ve çizgi dizileriyle her yaştan büyük hayran kitlesine sahip bir karakter. 2009 yılından beri de oyunlarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Batman serisinin son oyunu 2016 yılında piyasaya çıkan Batman:Arkham VR olsa da bizce bu listeye girmeyi 2015 yılının Batman: Arkham Knight’ı hakediyor.
Oyunculara tempolu ve harika dövüş mekanikleri sunan oyunda, yerel halkın Gotham şehrini terk edişi sonrasında sokaklarda cirit atan suçlular ile Batman’in mücadelesini konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, Şubat 2020 itibariyle 120 TL fiyat etiketine sahip.
4. Detroit: Become Human (2019)
Geliştirici: Quantic Dream
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Detroit Become Human 2038 yılında geçiyor. Geleceği gerçekçi ve karanlık yapısıyla anlatan oyun, Androidler ile dolu, mevsimsel ve sosyal sorunlar ile boğuşan bir Amerika’yı konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, internet mağazaları üzerinden 120 TL fiyat ile ulaşılabilir durumda.
3. Death Stranding (2019)
Geliştirici: Kojima Productions
Death Stranding yakın gelecekte, büyük bir felaket sonrası insan ırkının yok olma mücadelesi verdiği bir ortamda geçiyor. Yaşanan felaket sonrası günümüz dünyasından oldukça farklı ve doğa üstü olayların yaşandığı bir dünya ile karşı karşıya kalan insan ırkının mücadelesi oyunun ana hikayesini oluşturuyor. Basit tabirle bir kargocuyu canlandırdığımız Death Stranding Kojima imzasına yakışan, akıcı bir hikaye, açık dünya ve gizem unsurları sunan bir oyun. Death Stranding’in Playstation 4 sürümü, 225 TL fiyat ile bulunabiliyor.
2. God of War (2018)
Geliştirici: SIE Santa Monica
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PS2 ve PS3 dönemlerinde satış rekorları kıran God Of War serisi, bize Spartalı Kratos’un hikayesini anlatıyordu. Tanrılar ile girdiği mücadeleler ile ortalığı birbirine katan Kratos, bilinmeyen bir zamandan sonra oğlu Atreus ile Playstation 4 dünyasına geri döndü. Yeni God Of War oyununda ölen eşinin küllerini, en yüksek dağdan bırakmak için yolculuğa atılan Kratos’un maceralarına harika ara sahneler ve grafiklerle katılıyoruz. Şubat 2020 itibarıyla oyun, 100-150 TL fiyat aralığında satın alınabilir durumda.
1. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu (2016)
Geliştirici: Naughty Dog
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Playstation 4 konu olduğunda 1 numarada çoğu kişinin tahmin edeceği gibi Uncharted 4 yer alıyor. Sevilen serinin son oyunu, hikaye derinliği açısından göz dolduruyor. Oyun hazine avcılığı yapan iki kardeşin maceralarını harika grafikler ile anlatıyor. Akıcı oyun mekaniğinin yanında oyunculara bulmacalarda sunan Uncharted 4 aynı zamanda Türkçe dublaj seçeneği ile de oyun keyfini arttıyor. Oyun, 85-100 TL fiyat etiketiyle mağazalarda bulunabiliyor.
Oyun Konsolu
PlayStation 5, Coronavirus yüzünden ertelenebilir!
Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet bu yıl içerisinde tanıtılacak. Konsol ile ilgili yoğun bir bilgi akışı gerçekleşirken, ortaya çıkan son iddia ise Coronavirus nedeniyle tanıtım tarihinin ertelenebileceğini gösteriyor.
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PlayStation 5 ve Xbox Series X’e Coronavirus darbesi!
İlk olarak Çin’de ortaya çıkan Coronavirus, teknoloji sektörününün önemli markalarını etkilemeye devam ediyor. NVIDIA, LG, Ericsson, ZTE ve Sony gibi firmalar virüs nedeniyle MWC 2020 etkinliğine katılmazken, Çin’de üretim yapan pek çok marka ise fabrikalarını geçici olarak kapattı. Üretim hatlarında yaşanan karmaşık durum, dolaylı olarak yeni çıkacak ürünlerin tanıtım süreçlerini de etkiliyor. Çin’den gelen yeni bilgilere göre, yaz aylarında tanıtılması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Series X’in tanıtımı ileri bir tarihe ertelenebilir.
Video oyun pazarı analisti Daniel Ahmad’a göre, ABD’de satışa sunulan konsolların %96’sı Çin’de üretiliyor. Bu nedenle salgının oyun konsolu pazarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. İddialara göre PlayStation 5 ve Xbox Series X’in bu yaz yapılması planlanan lansmanları, üretim hatlarındaki gecikmeden dolayı 2021 başına ertelenecek. Sony’nin PS5’i yüksek üretim adediyle piyasaya sürmek istediği, bu nedenden dolayı da işini şansa bırakmak istemediği belirtiliyor.
Öte yandan Sony ve Microsoft’un en büyük rakibi Nintendo’dan gelen yeni haberler de pek iç açıcı değil. Marka, el konsolu Switch’in üretim sürecinde yaşanan aksaklıklardan dolayı geçtiğimiz günlerde müşterilerinden özür diledi.
PlayStation 5 ve Xbox Series X hakkındaki sızıntılar, iki konsolun da Zen 2 mimarisine sahip AMD Ryzen işlemcilerle geleceğini belirtiyor. RDNA Navi GPU, Ray Tracing teknolojisi, 8K/120 Hz görüntü desteği ve 2 TB’a kadar NVMe SSD ise ürünlerin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.