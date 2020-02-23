Next-Gen konsollardan beklenti: Uygun fiyat!

PlayStation 5, Sony’nin son oyun konsolu modellerinden biri olabilir. Bunun sebebi ise Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bulut tabanlı oyunculuk üzerine çalışmalarda bulunmaları olarak gösteriliyor.

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Sony’nin PlayStation modelleri 90’lı yılların sonunda piyasaya sunulmasıyla birlikte oyunculuk anlamında dinamikler değişmeye ve gelişmeye başlamıştı. Oyunlar ve oyunculuk kavramı bu süreçle birlikte evrilmiş ve her yeni konsol modeliyle daha gerçekçi oyunlar oynayabilir hale gelmişti.

Ama zaman geçtikçe aslında firmalar da, oluşan bir gerçeği sezmeye başladılar. Oyunculuk, konsollar ve bilgisayarların hem yer kaplaması ve mobil cihazların evrimiyle eski havasını kaybettı.

Taşınabilir konsollar, ön plana çıktı. Ama taşınabilirlik için donanımın da bu yapıya uygun olması gerekiyordu. O yüzdendir ki el konsollarının grafikleri de son zamanlarda oluşan çözünürlük ve kalite hissiyatı ihtiyaçlarını karşılayamadı.

Google Stadia ile Nvidia GeForce ile şimdilerde bulut tabanlı oyunculuk için bu yüzden çalışıyorlar. Gelişmiş grafikler sunan oyunlar, gelişmiş donanım birimleriyle çalışabilir olduklarından, telefonlar henüz bu kaliteyi yakalayamıyorlar.

Bununla birlikte, çözüm olarak da yüksek grafikli oyunları çalıştırabilen dev sunucu ağı inşa ediliyor. İnternet vasıtasıyla oyuncular sanal makine üzerinde çalışan bu oyunlara uzaktan bağlanarak erişim sağlayabiliyorlar.

Sony PlayStation 5, büyük bir hata olacak!

Firma, ürünlerinin fiyatını belirlerken açıkçası çok yüksek bir fiyatlandırma politikasına gitti. 450 dolar fiyat etiketiyle raflarda göreceğimiz yeni konsol, Amerika muadili ülkeler için bile yüksek bir fiyatlandırma olarak karşılanıyor. Eğer, fiyatı doğruysa belki de firmanın şu zamana kadar çıkardığı en pahallı PlayStation modeliyle karşılaşacağız.

PS4’ün çıktığı tarihlerde firma, 381 dolar fiyat etiketiyle konsollarını satışa sunmuştu. Aslında bakarsanız, cihaz 399 dolar bandından piyasaya çıkmış fakat firma diğer rakipleriyle rekabete girmek istediği için indirime gitmişti.

PS5’de ise bu rakamların %18 zamlandığını görüyoruz. Hatta ve hatta bazı kaynaklar yeni oyun konsolunun 500 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini ön görüyorlar. Şu ana kadar Sony, her ne kadar piyasayı domine eden bir şirket olarak da görülse, bu yaptığı hamlelerle ayağına sıkıyor. Oyun fiyatlarının da yüksek olduğu şu dönemlerde iyice satışlara ket vuracak bir durum oluşturuyor.

Peki rakibi, Microsoft ne alemde?

Xbox’un Game Pass hamlesinden sonra, şimdi sıra Xcloud’da. Xcloud sisteminde, Microsoft’un yeni nesil oyun konsolunda bulunan oyunları, bulut sistemi üzerinden telefonunuzda oynayabileceksiniz. Henüz ne kadar fiyata geleceği belli olmayan bu yapının GamePass ayağı 15 dolar’a satılıyordu. Ama GamePass’in sunduğu nimetler düşünüldüğünde ucuz bir fiyatlandırmaya gidileceği aşikar.

Dünya çapında şu anki istatistiklere baktığımızda kayıtlara geçen 3-5 milyar arası akıllı telefon satılmış. Microsoft, Google ve Amazon gibi devler de bu kullanıcı sınıfını nasıl ellerinde tutabileceklerini düşünüyorlar.

Senelerdir, bulut tabanlı oyunculuk çeşitli firmalar tarafından deneniyor. Fakat, şu an durumlar çok daha farklı. Artık 5G iletişim teknolojilerinin de yaygınlaşmasıyla 1 GB/s internet hızlarından bahsediyoruz.