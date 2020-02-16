Oyun
Mutlaka oynamanız gereken 5 Playstation 4 oyunu!
Playstation 4 oyun konsolunun çıkışının ardından 5 yıl geçti ve haliyle konsol artık oldukça geniş bir oyun arşivine sahip. Bu geniş oyun arşivinden mutlaka oynamanız gerektiğini düşündüğümüz 5 oyunu sizler için listeledik.
5. Batman: Arkham Knight (2015)
Geliştirici: Rocksteady
Batman, uzun yıllardan beri çizgi romanları, filmleri ve çizgi dizileriyle her yaştan büyük hayran kitlesine sahip bir karakter. 2009 yılından beri de oyunlarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Batman serisinin son oyunu 2016 yılında piyasaya çıkan Batman:Arkham VR olsa da bizce bu listeye girmeyi 2015 yılının Batman: Arkham Knight’ı hakediyor.
Oyunculara tempolu ve harika dövüş mekanikleri sunan oyunda, yerel halkın Gotham şehrini terk edişi sonrasında sokaklarda cirit atan suçlular ile Batman’in mücadelesini konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, Şubat 2020 itibariyle 120 TL fiyat etiketine sahip.
4. Detroit: Become Human (2019)
Geliştirici: Quantic Dream
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Detroit Become Human 2038 yılında geçiyor. Geleceği gerçekçi ve karanlık yapısıyla anlatan oyun, Androidler ile dolu, mevsimsel ve sosyal sorunlar ile boğuşan bir Amerika’yı konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, internet mağazaları üzerinden 120 TL fiyat ile ulaşılabilir durumda.
3. Death Stranding (2019)
Geliştirici: Kojima Productions
Death Stranding yakın gelecekte, büyük bir felaket sonrası insan ırkının yok olma mücadelesi verdiği bir ortamda geçiyor. Yaşanan felaket sonrası günümüz dünyasından oldukça farklı ve doğa üstü olayların yaşandığı bir dünya ile karşı karşıya kalan insan ırkının mücadelesi oyunun ana hikayesini oluşturuyor. Basit tabirle bir kargocuyu canlandırdığımız Death Stranding Kojima imzasına yakışan, akıcı bir hikaye, açık dünya ve gizem unsurları sunan bir oyun. Death Stranding’in Playstation 4 sürümü, 225 TL fiyat ile bulunabiliyor.
2. God of War (2018)
Geliştirici: SIE Santa Monica
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PS2 ve PS3 dönemlerinde satış rekorları kıran God Of War serisi, bize Spartalı Kratos’un hikayesini anlatıyordu. Tanrılar ile girdiği mücadeleler ile ortalığı birbirine katan Kratos, bilinmeyen bir zamandan sonra oğlu Atreus ile Playstation 4 dünyasına geri döndü. Yeni God Of War oyununda ölen eşinin küllerini, en yüksek dağdan bırakmak için yolculuğa atılan Kratos’un maceralarına harika ara sahneler ve grafiklerle katılıyoruz. Şubat 2020 itibarıyla oyun, 100-150 TL fiyat aralığında satın alınabilir durumda.
1. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu (2016)
Geliştirici: Naughty Dog
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Playstation 4 konu olduğunda 1 numarada çoğu kişinin tahmin edeceği gibi Uncharted 4 yer alıyor. Sevilen serinin son oyunu, hikaye derinliği açısından göz dolduruyor. Oyun hazine avcılığı yapan iki kardeşin maceralarını harika grafikler ile anlatıyor. Akıcı oyun mekaniğinin yanında oyunculara bulmacalarda sunan Uncharted 4 aynı zamanda Türkçe dublaj seçeneği ile de oyun keyfini arttıyor. Oyun, 85-100 TL fiyat etiketiyle mağazalarda bulunabiliyor.
Oyun
The Witcher 3 satışları %554 arttı!
The Witcher 3 satışları %554 arttı! The Witcher 3: Wild Hunt, Netflix‘te yayınlanan dizinin de etkisiyle inanılmaz bir satış artışına ulaştı.
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Aralık 2019‘da Witcher 3 satışları, Aralık 2018‘e göre %554 artış gösterdi. Netflix‘te de dizi olarak Aralık ayında yayınlanmaya başlayan Witcher, oyun kısmında da çok büyük bir satış artışı yakaladı. Anlaşılan o ki Netflix‘te diziyi izleyen birçok kişi, oyunun deneyimini de merak edip satın alma yoluna gitmiş.
Dizi sonrası, oyunun satışlarının artması bekleniyordu ancak bu boyutta bir artış beklenmiyordu. Ocak ayının başında Witcher 3, Steam‘de 100 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Sadece Witcher 3 de değil, ilk Witcher oyunu da bu dönemde popüler hale geldi ve aynı zaman diliminde 12 bin anlık oyuncu sayısına ulaştı…
Haber
Half-Life: Alyx’in çıkış tarihi açıklandı!
Valve’ın, Half-Life: Alyx hakkında ilk duyurularını Mart 2020’de yapılması beklenen lansmanda duyurması bekleniyordu. Gelen bilgilere göre şirket, en önemli politikaları olarak yapımları eksik olarak yayınlamamayı ve oyunculara bir gecikme haberi sunmamayı kendine amaç edinmiş. Tam olarak bu sebepten Alyx VR ile ilgili bir gecikme haberi beklenmemekte.
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Geçtiğimiz gün itibariyle şirketin sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde, Half-Life: Alyx’in 23 Mart 2020 tarihinde çıkacağı doğrulandı. Valve, bu haberi bir süreliğine Steam üzerinde yayınlanmadı, kullanıcılar gönderilerin bir hata sonucu mu paylaşıldığını düşünürken, beklenen duyuru platform aracılığıyla da yapıldı.
Oyuncular, serinin 3. oyununu beklerken büyük bir sürpriz yaparak VR temalı bir oyun duyuran Valve, kullanıcıları yeni ekipmanlar almaya zorluyor. Özellikle firmaya ait olan Steam platformunda, VR teknolojisine ne kadar önem verildiği ciddi manada farkedilmekte. Şirket pazara güç verecek olan oyununu tüm negatif yorumlara rağmen, ivme kaybetmeden yayınlayacak.
Yapımla ilgili bazı yeni görüntüler de yayınlandı, görüntülerde yapım hakkında bazı detaylara da erişebiliyoruz. 23 Mart tarihinde erişime açılacak olan oyun acaba beraberinde VR pazarına nasıl bir yenilik dalgası getirecek?
Haber
PlayStation 5 konsolunun fiyatına dair yeni bilgiler
Bulunması zor pahalı bileşenler konsol yarışlarında, Sony tarafının rakipleriyle rekabet halinde kalabilmesi için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bloomberg’in haberine göre, PlayStation 5 konsolunun firmaya maliyeti 450$ olarak belirtiliyor.
Altı yaşını tamamlayan PS4 konsolunun, yavaş yavaş piyasadan çekilmeye başlaması gerekiyor, bu nedenle PlayStation 5 sürümü gelecek tatil sezonunda piyasaya sürülecek. Rakipleriyle sıkı bir yarış içerisinde olan firma, Xbox Series X’in piyasaya sürülmesiyle aynı anda konsolu kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni konsol ile birçok katı politikasında değişikliğe gittiği ve çağın gereksinimlerine ayak uydurduğu da aktarılmakta.
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2013 yılında 399 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sürülen PS4’ün, üretim maliyetinin 381 dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Şirketin bir önceki konsoluyla aynı politikayı izleyeceğini düşündüğümüzde, 450 dolara mal edilen PS5’in bu denklemle 470 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor. Analistlere göre Sony’nin en pahalı oyun konsolu 399,99 dolarlık fiyat etiketiyle PS4 Pro sürümü olarak belirtiliyor, bu konsolun birçok indirimle beraber satıldığını düşünürsek firmanın tüketicilere bazı zorluklar yaşatması da mümkün.
Video oyun şirketleri genellikle, oyunlardan ve çevrimiçi olarak satılan abonelik hizmetlerinden kazanç sağladıkları için, konsollarını düşük kâr marjıyla hatta zarar ile birlikte satışa sunarlar. Microsoft’un konsolu için belirlediği fiyatın kullanıcıları memnun edecek seviyede olacağını yansıtan bazı haberler bulunmakta, bu durumda Sony, rakibiyle yarış halinde kalabilmek için yüksek maliyetle toplanan konsolunu çok düşük kar marjıyla satışa sunacak gibi görünmekte.