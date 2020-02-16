Mutlaka oynamanız gereken 5 Playstation 4 oyunu!

Playstation 4 oyun konsolunun çıkışının ardından 5 yıl geçti ve haliyle konsol artık oldukça geniş bir oyun arşivine sahip. Bu geniş oyun arşivinden mutlaka oynamanız gerektiğini düşündüğümüz 5 oyunu sizler için listeledik.

5. Batman: Arkham Knight (2015)

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Geliştirici: Rocksteady

Batman, uzun yıllardan beri çizgi romanları, filmleri ve çizgi dizileriyle her yaştan büyük hayran kitlesine sahip bir karakter. 2009 yılından beri de oyunlarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Batman serisinin son oyunu 2016 yılında piyasaya çıkan Batman:Arkham VR olsa da bizce bu listeye girmeyi 2015 yılının Batman: Arkham Knight’ı hakediyor.

Oyunculara tempolu ve harika dövüş mekanikleri sunan oyunda, yerel halkın Gotham şehrini terk edişi sonrasında sokaklarda cirit atan suçlular ile Batman’in mücadelesini konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, Şubat 2020 itibariyle 120 TL fiyat etiketine sahip.

4. Detroit: Become Human (2019)

Geliştirici: Quantic Dream

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Detroit Become Human 2038 yılında geçiyor. Geleceği gerçekçi ve karanlık yapısıyla anlatan oyun, Androidler ile dolu, mevsimsel ve sosyal sorunlar ile boğuşan bir Amerika’yı konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, internet mağazaları üzerinden 120 TL fiyat ile ulaşılabilir durumda.

3. Death Stranding (2019)

Geliştirici: Kojima Productions

Death Stranding yakın gelecekte, büyük bir felaket sonrası insan ırkının yok olma mücadelesi verdiği bir ortamda geçiyor. Yaşanan felaket sonrası günümüz dünyasından oldukça farklı ve doğa üstü olayların yaşandığı bir dünya ile karşı karşıya kalan insan ırkının mücadelesi oyunun ana hikayesini oluşturuyor. Basit tabirle bir kargocuyu canlandırdığımız Death Stranding Kojima imzasına yakışan, akıcı bir hikaye, açık dünya ve gizem unsurları sunan bir oyun. Death Stranding’in Playstation 4 sürümü, 225 TL fiyat ile bulunabiliyor.

2. God of War (2018)

Geliştirici: SIE Santa Monica

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PS2 ve PS3 dönemlerinde satış rekorları kıran God Of War serisi, bize Spartalı Kratos’un hikayesini anlatıyordu. Tanrılar ile girdiği mücadeleler ile ortalığı birbirine katan Kratos, bilinmeyen bir zamandan sonra oğlu Atreus ile Playstation 4 dünyasına geri döndü. Yeni God Of War oyununda ölen eşinin küllerini, en yüksek dağdan bırakmak için yolculuğa atılan Kratos’un maceralarına harika ara sahneler ve grafiklerle katılıyoruz. Şubat 2020 itibarıyla oyun, 100-150 TL fiyat aralığında satın alınabilir durumda.

1. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu (2016)

Geliştirici: Naughty Dog

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Playstation 4 konu olduğunda 1 numarada çoğu kişinin tahmin edeceği gibi Uncharted 4 yer alıyor. Sevilen serinin son oyunu, hikaye derinliği açısından göz dolduruyor. Oyun hazine avcılığı yapan iki kardeşin maceralarını harika grafikler ile anlatıyor. Akıcı oyun mekaniğinin yanında oyunculara bulmacalarda sunan Uncharted 4 aynı zamanda Türkçe dublaj seçeneği ile de oyun keyfini arttıyor. Oyun, 85-100 TL fiyat etiketiyle mağazalarda bulunabiliyor.