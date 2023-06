Çarşamba günü ABD’nin en büyük şehirlerinden olan New York’u ürkütücü bir şekilde turuncu bir duman kapladı. Yaklaşık 500 mil ötede, Kanada’da Quebec’te devam eden orman yangınlarından sürüklenen duman, ABD’nin kuzeydoğusundaki hava kalitesine zarar verdi. ABD’nin Meksika gibi gelişmemiş gördüğü ülkelere uyguladığı turuncu filtre, bu sefer ABD’ye geldi!

New York Bir Anlığına Dünyanın En Kirli Şehri Oldu!

Duman o kadar yoğundu ki New York kısa bir süreliğine dünyanın havası en kirli şehri oldu. Çevre Koruma Ajansı, kirlilik için en yüksek uyarının verildiğini gösteren “Bordo Kod”u yayınladı. The New York Times’ın haberine göre, 1999’dan bu yana, Çarşamba günü hava kirliliği rekor kırdı ve ince partiküller için hava kalitesi endeks puanı saat 16:00 civarında 392’ye ulaşarak bir gün önce kırılan 174’lük rekoru geride bıraktı.

İnce partikül kirliliği özellikle endişe verici. Zira bu partiküller akciğerlere girebilecek kadar küçük ve kan dolaşımına bile karışabiliyor. Dahası, dumandaki partiküllerin insan sağlığına araç ve fabrika gibi diğer kaynaklardan gelen kirlilikten 10 kat daha zararlı olduğu tespit edilmiş durumda.

Yetkililer insanlara evlerinde kalmalarını tavsiye etti ve şehrin birçok sokağı COVID-19 salgınının zirve yaptığı dönemden bu yana görülmemiş bir şekilde boşaldı. Okullar, öğrenci gezilerini ve diğer açık hava etkinliklerini iptal etti. Federal Havacılık İdaresi görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle uçuşları erteledi. New York’un dumanla kaplanan silueti artık zar zor seçilebiliyor.

Beyaz Saraydan Açıklama Geldi!



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD’ye ulaşması nedeniyle hava kalitesinin kötüleşmesiyle ilgili Jean-Pierre, vatandaşları yerel yönetimlerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın Kanada hükümetiyle temas halinde olduğunu belirterek, Kanada’nın yangınlarla mücadelesine yardımcı olmak için 600’den fazla itfaiye personeli ve destek ekibinin yanı sıra yangın söndürme uçakları gönderdiklerini bildirdi.

