Dijital öğrenme çözümleri alanının lider kuruluşu Enocta, 26 Eylül’de İstanbul’da ‘Geleceğe Yön Ver’ teması ile düzenlenen Enocta Günü’nde Yetenek Zekası Platformu’nun lansmanını gerçekleştirdi. 20 yılı aşkın süredir sağlıktan eğitime, savunma sanayiden havacılık sektörüne, medyadan e-ticarete kadar 3 milyonu aşkın çalışana online eğitim sağlayan Enocta, devreye aldığı Yetenek Zekası Platformu ile artık İnsan Kaynakları dünyasının ihtiyaçlarını daha bütünsel şekilde karşılayacak. Enocta Günü’nde konuşan Enocta CEO’su Sercan Çelebi, “Kurumların başarısı artık bilgiden değil, hızla öğrenebilme yeteneğinden geçiyor. Ve biz, bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Yapay zeka destekli Enocta Yetenek Zekası Platformu ile çalışanların gelişim yolculuğunu sadece hızlandırmıyor, aynı zamanda kişiselleştiriyor ve anlamlı hale getiriyoruz. Öğrenme, gelişim yolculukları ve kariyer gelişimini bütüncül bir vizyonla birleştiriyor; kurumlara yarının ihtiyaçlarına hazır olma gücü kazandırıyoruz” dedi. Enocta Günü’nde ayrıca Enocta Pazaryeri oluşumu ile, EVA, Udepa, Personas gibi yapay zeka destekli ürün ve çözümlerin detayları da paylaşıldı.

İnternetin yaygın kullanımının yaşamımıza girdiği 2000’li yıllarla birlikte eğitim öğretim ve iş yaşamı köklü şekilde değişti. Yeni dünyanın online kapılarının açılmasında bu alana yatırım yapan şirketler başrolü üstlendi. Ülkemizi dijital öğrenme çözümleri kavramı ile tanıştıran ve bu alanda 20 yılı aşkın süredir öncülük eden Enocta, önemli bir buluşmaya imza attı. 26 Eylül’de İstanbul’da iş, eğitim ve medya dünyasının önemli isimleri Enocta Günü’nde bir araya geldi. ‘Geleceğe Yön Ver’ teması ile gerçekleşen Enocta Günü’nde kurumların gelişim, performans ve kariyer yolculuğunda yeni nesil çözümler ve ürünler sektör ile paylaşıldı.

Odağımızda insan olacak

Enocta Günü’nün yıldızı ise Yetenek Zekası Platformu oldu. Yetenek Zekası Platformu lansmanında konuşan Enocta CEO’su Sercan Çelebi, “Enocta olarak, bugüne dek Türkiye ekonomisinin her biri kendi alanının en stratejik kuruluşlarının çalışanlarına dijital öğrenme çözümleri sunduk, hem kurumların hem de kurum çalışanlarının gelişiminde yol arkadaşlığı ile önemli bir rol üstlendik. Şimdi sıra eğitim teknolojileri dünyasından İnsan Kaynakları teknolojileri dünyasına doğru stratejik bir büyüme alanına geçmek için Yetenek Zekası Platformu’nu devreye almaya geldi. Enocta Yetenek Zekası Platformu ile dijital öğrenme çözümlerimizi insanı odağına aldığımız yapay zeka teknolojileri ile birleştirerek ilerliyoruz. Yetenek Zekası Platformu; gelişim ihtiyaçlarının tespitinden ve planlamasından başlayarak Öğrenme ve Gelişim Yönetimi, Dijital İçerik Çözümleri, Performans Gelişimi & Yönetimi ile Yetenek ve Kariyer gelişimi faaliyetlerine kadar İnsan Kaynakları dünyasının önemli fonksiyonlarını tek bir platformda topluyor” sözleri ile yeni ürünün lansmanını gerçekleştirdi.

Yapay Zeka Personaları ile Role Playing Simulasyonu öğrenmenin şeklini değiştiriyor

Enocta Günü’nde Yetenek Zekası Platformu’nun yanı sıra markanın yeni yapay zeka çözümü Enocta Personas da tanıtıldı. Şirketlerin eğitim mesainin en önemli ayağını oluşturan müşteri ile iletişim konusunda yapay zeka sayesinde oluşturulan gerçekçi senaryolar ve müşteri profilleri Personas’ı ortaya koydu. Personas sayesinde yapay zekaya farklı senaryolar verilerek, çalışanlara görevlerini yapay zeka karakterleri ile canlı etkileşime girerek simüle etme imkanı sunulabiliyor. Türkçe ve İngilizce olarak tasarlanan Personas ile çalışanların ikna, itiraz, kriz yönetimi ve liderlik alanındaki etkileşimleri anlık olarak takip edilerek raporlanıyor. Böylece farklı senaryolar ışığında satış, pazarlama, sorun çözümü gibi pek çok alanda çalışanların yetkinlik eğitimleri yapay zeka senaryolarıyla ve canlı şekilde test edilebiliyor.

Geleceği şekillendiren yeni yaklaşımlar sahnede

Enocta Günü, sadece ürün lansmanlarıyla değil, aynı zamanda alanında öncü isimlerin katılımıyla da dikkat çekti. Prof. Dr. Sinan Canan, “Yeni Dünya Becerileri” başlıklı sunumunda tarihten günümüze teknolojiyle şekillenen iş dünyasına dair çarpıcı örnekler paylaştı. Programın ilerleyen bölümünde, Prof. Dr. Acar Baltaş’ın profilinden oluşturulan yapay zeka ile sohbet deneyimi gerçekleşti. Ardından Prof. Baltaş, “Yapay Zeka Çağında Bilgelik Zekası” başlıklı konuşmasında teknolojinin günümüz yaşamına etkilerini farklı bir perspektifle ele aldı. “Birlikte Öğreniyoruz, Geleceği Şekillendiriyoruz” panelinde ise Enocta Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hancer, Memorial Sağlık Grubu CHRO’su Gülhiz Demir, Türk Tuborg Akademi Direktörü Gülper Öztürk Bezci ve LC Waikiki Akademi Direktörü Gülperi Tandar sektör trendlerini ve başarılı uygulama örneklerini tartıştı. Günün devamında Dr. İrem Ergün, “Yapay Zeka Çağında Sağlıklı Yaş Almak Mümkün mü?” başlıklı sunumuyla katılımcılara ilham verdi. Etkinlik, ışık gösterileri ve Doruk Ülgen’in sihirbazlık performansıyla renklenirken, yapay zeka ve teknoloji odaklı içerikler; öğrenme, gelişim, performans, kariyer ve yetenek alanlarındaki paylaşımlarla bütünleşti. Enocta Günü, kurumların başarı hikayelerini öne çıkaran “Öğrenme ve Gelişimde Geleceğe Yön Verenler Ödül Töreni” ile sona erdi.