Yeni bir araştırmaya göre, New York şehri gökyüzüne kadar yükselen binalarının ağırlığı altında yılda 1-2 milimetre batıyor. Bu batma, bazı bölgelerde daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve hızları, tektonik levhaların yükselen deniz seviyesiyle yukarı doğru hareket ettiği zaman gözlemlenen en yüksek hızlarla aynı düzeyde seyrediyor. Bu deformasyon, şehirde yaklaşık 8 milyon kişi için felaket anlamına gelebilir. Bu nedenle, artan su baskını tehlikesine ve yükselen deniz seviyesi tehdidine karşı önlemler alınması gerekiyor.

Ancak, şehri takviye etmek için dev deniz duvarları inşa etmek doğru bir çözüm olmayabilir. Bu konuda çalışan bilim insanları, her yüksek binanın gelecekteki sel tehlikesine katkıda bulunduğunu ve bu konuda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtiyorlar. Araştırmacılar, insanların dünyada inşa ettikleri şeylerin, Dünya’da yaşayan tüm canlıların kuru ağırlığına eşit veya bu ağırlığı geçtiğini tahmin ediyorlar.

Araştırmada yer alan bulgulara göre, insanlığın inşa ettiği binalar ve yollar, dünyadaki tüm ağaç ve çalılıkların toplamından daha ağır. Plastikler ise hayvanların ağırlığının iki katına ulaşmış durumda. Bu da insanlığın dünyanın hassas dengesinde ciddi bir kayma yarattığını gösteriyor.

Araştırmada, New York şehrindeki 1 milyondan fazla binanın toplam kütlesi hesaplandı ve binaların 764 milyar kilogram tuttuğu tespit edildi. Araştırmacılar, şehri 10.000 metrekare alana sahip karelere böldüler ve yer çekimini de hesaba katarak toplam bina kütlesini basınç kuvvetine dönüştürdüler.

Araştırma takımı, şehrin altındaki karmaşık yüzey jeolojisi, kum, alüvyon, kil göl çökeltileri ve ana kaya çıkıntılarını hesaba katarak daha önce yapılan çökme gözlemlerini yeniden hesapladı. Modeller, kil yönünden zengin toprakların ve yapay dolguların çökmeye daha yatkın olduğunu gösterdi. Elastik topraklar inşaattan sonra eski haline dönerken, ana kayaçlar daha az hareket ediyordu.

Araştırmacılar, bu modelleri uydu verileriyle karşılaştırarak şehir genelindeki çökme tahminlerinin haritasını çıkardı. Artan şehirleşme ve yer altı suyunun boşaltılması, New York’un batma sorununu daha da büyütebilir. New York, gelecekteki su baskını tehlikesinde üçüncü sırada ve aşağı Manhattan’ın büyük bir kısmı mevcut deniz seviyelerinin sadece 1 ya da 2 metre üzerinde. 1 -2 metre yüksek görünse de, 2012 ve 2021 yılındaki kasırgalar su baskınının ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini göstermiş durumda.

Araştırmacılar, dünya çapında artan su baskını tehlikesiyle mücadele etmek için ortak bir güçlükle karşı karşıya olduğumuzu belirtiyorlar. Ayrıca, dünya genelindeki kıyı şehirlerinin çoğunda zeminin deniz seviyelerinden daha hızlı alçaldığı keşfedilmiş. Bu nedenle, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için sera gazının yayılımını azaltmak önemli. Araştırmacılar, değişim süreci sancılı olsa da dünyamızın dengesini kurtarmak için halen şansımız olduğunu söylüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce New York gelecekte sular altında kalacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!