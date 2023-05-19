OPPO’nun finansal zorluklarla karşı karşıya olduğu ve Almanya’daki internet sitesinin kapatılmasıyla beraber Avrupa işinin çıkmaza girdiği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Başlangıçta şirketin Avrupa’dan çekileceği iddiaları vardı, şimdi ise şirketin işlemci üretim işini satmaya hazırlandığı görülüyor. OPPO’nun ana vatanı Çin’den gelen raporlar, Xiaomi ve DJI’ın OPPO’nun bu yetenek havuzunu satın almakla ilgilendiğini gösteriyor. Xiaomi ve DJI, OPPO’nun çip geliştirme işini satın almak için kapışabilir!

OPPO Müşteri Kızıştırmak İstiyor Olabilir!

OPPO’nun Zheku çip tasarım işini dağıtacağını doğrulamasının ardından, 3.000 çalışanının kaderi sektörde sıcak bir tartışma konusu haline geldi. Bazı medya raporları hem Xiaomi hem de DJI’ın bu yetenekli bireyleri satın almakla ilgilendiğini ve DJI’ın bu konuda oldukça istekli olduğunu belirtti. Hatta DJI, yerinden edilen bu profesyonellerin değerlendirilmesine öncelik vermek için bir WeChat grubu bile oluşturmuş.

Bu hamle, DJI’ın çip tasarımındaki temel zorlukların üstesinden gelme konusundaki devam eden hırsını yansıtıyor. Zira yetkin çip tasarım profesyonellerini bulmak zor bir iş ve Zheku’nun ekibi bir zamanlar Qualcomm, Huawei Hisilicon ve Unigroup Spreadtrum & RDA’da çalışan profesyonellerden oluşuyordu.

Görünen o ki, bu denli profesyonel bir çip geliştirme ekibi, DJI ve Xiaomi’nin iştahını kabartmış durumda. DJI cephesi sivil insansız hava araçları ile kamera yalpa çemberi, uçuş platformları, kameralar, tahrik sistemleri, kamera sabitleyicileri ve uçuş kontrol sistemleri üretiyor. Xiaomi ise herkesin bildiği üzere akıllı telefon işiyle öne çıkıyor.

OPPO’nun bu takımının daha önce MariSilicon gibi oldukça başarılı akıllı telefon görüntü sinyal işlemcileri ürettiği düşünüldüğünde, Zheku takımının en çok Xiaomi’nin işine yarayacağı söylenebilir. Leica iş birliği sayesinde kamera alanında önemli iyileştirmeler yapan Xiaomi, bu satın alım ile işleri iyice geliştirebilir.

DJI cephesi de insansız hava araçları, kameralı dronelar gibi konularda profesyonel olduğu için, bu satın alım DJI için de önemli. Yeni çipler ile birlikte hedefleri sürekli takip edebilen ve çok net görüntüler elde edebilen insansız hava araçları mümkün olabilir. Bu da DJI’ın savunma sanayisindeki saygınlığını artırabilir.

OPPO gibi bir devin bir süredir Çin dışında kötü giden satışları şirketi önemli ölçüde etkilemiş gibi görünüyor. Bizler de OPPO’nun bu çip takımını kimin alacağını merak ediyoruz. OPPO büyük ihtimalle en yüksek fiyatı verene bu birimi satacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu satın alım en çok kime yarar? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!