Konu dışı
Nevotek, oteller için mobil ve temassız servis çözümlerini duyurdu
Nevotek, otellerdeki konukların, herhangi bir uygulama indirmeden; kendi cep telefonları üzerinden servis ve hizmet alabileceği 2 yeni çözüm duyurdu.
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Nevotek tarafından, otelcilik sektörü için Covid-19 çözümleri
İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını döneminde, birçok insan ziyaret edeceği mekanları seçerken; en hijyenik ortamı sunan işletmeleri tercih ediyor. Özellikle otel, tatil köyü gibi tesis tercihlerinin başında, kalabalık ortamlarda bulunmadan güvenli ve hızlı şekilde hizmet almak; insanlar için çok önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Bu nedenle, otel yöneticilerinin mevcut konuklarıyla sürekli bağlantıda kalması ve etkileşimlerini iyileştirmesi, Covid-19 döneminde çok daha önemli hale geldi.
Konaklama sektörü için 20 yıldır dünya çapında bulut tabanlı iletişim çözümleri sağlayan Nevotek, otellerin değişen konuk deneyimlerini karşılamalarına yönelik 2 yeni çözüm duyurdu. Oteller için geliştirilen ve otel yönetim sistemleri ile entegre çalışan bu çözümlerin fark yaratan özelliği, hiçbir uygulama olmaksızın misafirlerin “anında ve temassız” olarak isteklerinin yerine getirilmesini sağlamaları.
Grace konuk mesajlaşma platformu
Grace, konukların herhangi bir uygulamayı indirmeden, WhatsApp, SMS, Messenger, WeChat gibi kendi mesajlaşma araçları ile otellerle istedikleri zaman karşılıklı iletişim kurmalarına olanak tanıyor.
Otelin mevcut Otel Yönetim Sistemine (PMS) kolayca entegre edilen Grace ile, bir misafirin oda numarasını ya da ismini belirtmeden; örneğin “ilave yastık” yazarak isteğini talep edebilmesi mümkün kılınıyor. Otel personeli, tek bir ekran üzerinde mesajların ulaşmasından itibaren, gerekli bilgileri ve talepleri görebiliyor; gelen talebi ilgili birimlere iletip, takibini sağlayabiliyor. Analiz özellikleri ile konuğun memnuniyet durumunu anlayıp; müşterinin ihtiyaçları konusunda hızlı bir reaksiyon oluşturulabiliyor.
Grace neler sunuyor:
• Karşılıklı iletişim – İlgili otel ekipleri, mesaj gelir gelmez tek bir ekran üzerinden misafire sormadan misafir bilgilerini anında görebiliyor ve kişiye özel cevap yazabiliyor.
• Anında Mesajlaşma – Misafirler, başka bir uygulamayı indirmelerine gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak, kendi tercih ettikleri mesajlaşma uygulamasıyla istekte bulunuyorlar.
• Yapay Zeka destekli Chatbot ile daha hızlı yanıt – Grace, sık sorulan sorulara önceden hazırlanmış yanıt önerileriyle personele hız kazandırıyor.
• Görev atama / yönlendirme – İlgili otel yöneticisi, mesajları ilgili personele yönlendiriyor ve mesaj ekranından ayrılmadan iç takip süreçleri oluşturuluyor.
• Çok dilli – Grace bir çok dili destekliyor.
• Analiz – Raporlama – Otel yönetimi, personelin talebi yerine getirme performansını, talep çeşitlerini, misafir memnuniyetini kolayca izleyebilir, iyileştirmeler planlayabilir.
• Kolay entegrasyon – Önde gelen Otel yönetim sistemleriyle (PMS) sorunsuz entegrasyon
NevoTouchless temassız telefon ve TV kumanda sistemi
NevoTouchless, misafirin kendi mobil cihazından TV uzaktan kumandası ve oda içi telefon işlevlerini birleştirerek; dokunmatik oda içi kontrolleri sağlıyor. Oda içerisinde ortak kullanılan cihazlarla temas, NevoTouchless ile minimum seviyeye indirgeniyor. NevoTouchless ile konuklar otel servislerine, IPTV teknolojisiyle etkinleştirilen TV ekranındaki bir QR kodunu tarayarak kolayca erişebiliyor.
- 1. QR kodu ile “temassız” iletişim – Konuklar sadece TV’de QR kodunu tarayarak istedikleri servislere erişirler, tercihlerini kişiselleştirir.
- 2. İndirmeye gerek olmayan mobil uygulama – NevoTouchless, misafirlerin, ilave uygulama olmadan mobil cihazlarıyla otelin mevcut IPTV sistemleri entegrasyonu ile konuk deneyimini geliştirir.
- 3. Temassız etkileşim– Konuklar, mobil cihazlarını TV programlarını kontrol etmek, oda servisi siparişleri vermek ve uyanmayı ayarlamak için uzaktan kumanda olarak kullanabilirler.
- 4. Oda telefonuna dokunmadan sipariş verme: Konuklar kendi cep telefonları ile otelin telefon santrali üzerinde arama yapma ve aranma özelliği
- 5. Basılı malzemeye gerek yok – Konuklar, tüm oda içindeki duyuru, liste, fihrist gibi bilgilere, kendi mobil cihazları ile çevrimiçi olarak ulaşabilir.
- 6. Ek ürüne gerek yok– NevoTouchless, IP tabanlı santraller ile kullanılabilir, Nevo TV ve VIP Connect altyapısı olan veya olmayan tüm otellerde farklı özelliklerle etkinleştirilebilir.
- 7. Alexa ile entegrasyon: Sesli kişisel asistan ile oda kontrol imkânı.
Nevotek CEO’su Tankut Turhan yaptığı açıklamada, “Oteller ve konuklar artık hijyenik ve kolay erişilebilir hizmetlere çok daha fazla önem veriyor. Biz de bunlarla ilgili endişeleri gidermeye yönelik 2 yenilikçi çözüm geliştirdik. Grace ve NevoTouchless, otellerdeki konuk deneyiminin güvenli, hijyenik, akıllı ve kolay kullanımı için tasarlandı” dedi. Bu çözümlerin “mobil uygulama olmadığını” vurgulayan Turhan, “Benzersiz misafir deneyimi sağlayan iletişim çözümlerimizin konaklama sektöründe fark yaratmasından heyecan duyuyoruz” diye ekledi. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Vatan Bilgisayar, KVKK’ya veri ihlali bildiriminde bulundu
Geçtiğimiz günlerde Vatan Bilgisayar’ın mobil uygulaması üzerinde şüpheli işlemler gerçekleşmesi üzerine Vatan Bilgisayar, KVKK’ya veri ihlali bildiriminde bulundu. Bildirimin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konuyla ilgili inceleme başlattı.
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Gerçekleşen veri ihlali ile ilgili detaylar neler?
Bilgilerin başka bir internet sitesinden elde edilmesi sonucu; aynı kullanıcı adı ve şifrelerle Vatan Bilgisayar’ın mobil uygulaması üzerinden api ile programatik olarak giriş yapmayı deneyen siber korsanlar; 27.143 kullanıcının Vatan Bilgisayar hesaplarına erişebildi. Olayın KVKK’ya bildirilmesi üzerine KVKK tarafından bir kamuoyu duyurusu yayınlandı.
Bildiride yer alan ana maddeler ise şu şekilde;
- İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,
- Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,
- İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da yer alan şifreleri olduğu,
- İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,
- İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği
KVKK tarafından yayınlanan duyuruya, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer hesabınızın yetki sahibi olmayan kişiler tarafından elde edildiğini düşünüyorsanız, en kısa zamanda şifrenizi değiştirmenizi ve kisiselverim@vatanbilgisayar.com üzerinden Vatan Bilgisayar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Amazon Prime Day indirimleri belli oldu!
Amazon Prime üyeleri için, Amazon Prime Day indirimleri 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 48 saat boyunca devam edecek. Bu yıl, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Amazon Prime Day için birçok kategorideki indirimler şimdiden belli oldu.
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Amazon Prime Day indirimleri, hangi markaları ve hangi kategorileri içeriyor
Popüler markaların elektronik, ev ve mutfak, moda, sağlık ve kişisel bakım, kozmetik, spor ve outdoor, evcil hayvan ürünleri ve oyuncak kategorilerindeki öne çıkan ürünlerinde “Bitmeden Yakala!” ve “Flaş” adı verilen fırsatlar sunulacak.
Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları:
Elektronik
– Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim
– Jabra Kulaklıklarda %30’a varan indirimler
– Bose Ürünlerinde 1400 TL’ye varan indirimler
– Belkin Aksesuarlarda %50’ye varan indirim
– Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim
– Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim
Ev ve Mutfak
– Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim
– Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim
– Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim
– Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim
Oyuncak ve Oyun
– Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim
– Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim
– LEGO’larda %30’a varan indirim
– Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim
Moda
– Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim
– Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim
– DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim
– Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim
Güzellik ve Kozmetik
– Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim
– OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim
– Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Sağlık ve Kişisel Bakım
– Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim
– Seçili Oral Care ürünlerinde %50’ye varan indirim
Bebek Ürünleri
– Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim
– Seçili Maclaren ve Mamas & Papas bebek arabalarında net %30 indirim
Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyenler, buraya tıklayarak Prime aboneliklerini başlatabilirler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi İstanbul/Kadıköy’de açıldı!
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi, Genpa ortaklığıyla İstanbul Kadıköy’de açıldı.
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Xiaomi Yetkili Servis Merkezi açıldı!
“Xiaomi Yetkili Servis Merkezi” konseptiyle İstanbul/Kadıköy’de açılan merkez, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Xiaomi kullanıcılarına en iyi servis deneyimini sunmayı hedefleyen merkezde, Xiaomi Türkiye garantili tüm telefonlara ve Genpa Teknik Servis Hizmet Kapsamında olan Xiaomi aksesuar ve ekosistem ürünlerine yönelik hizmet veriliyor. Sadece Xiaomi ürünlerine hızmet verecek olan bu merkez, Genpa İcra Kurulu Başkanı Gökhan Erdem ve Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu‘nun katılımıyla İstanbul Kadıköy/Hasanpaşa’da açıldı.
Ürün satışının da yapılacağı servis merkezinde bir de deneyim alanına da yer verilmiş. Bu sayede müşteriler, Xiaomi’nin en yeni telefonlarını, aksesuarlarını ve ekosistem ürünlerini cihaz bekleme sırasında da deneyimleme ve satın alma fırsatı bulacak.
Kadıköy Xiaomi Servis Merkezi hafta içi 09:30-19:00, Cumartesi günleri ise 10:30-19:00 saatleri arasında hizmet verecek.
“Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Baycan Han No:39-41/b, 34722 Kadıköy” adresinde bulunan servis ve satış merkezine 0212 359 0559 numaralı telefondan Xiaomi Kadıköy Servis merkezine ulaşılabilecek.