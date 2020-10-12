Nevotek, oteller için mobil ve temassız servis çözümlerini duyurdu

Nevotek, otellerdeki konukların, herhangi bir uygulama indirmeden; kendi cep telefonları üzerinden servis ve hizmet alabileceği 2 yeni çözüm duyurdu.

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Nevotek tarafından, otelcilik sektörü için Covid-19 çözümleri

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını döneminde, birçok insan ziyaret edeceği mekanları seçerken; en hijyenik ortamı sunan işletmeleri tercih ediyor. Özellikle otel, tatil köyü gibi tesis tercihlerinin başında, kalabalık ortamlarda bulunmadan güvenli ve hızlı şekilde hizmet almak; insanlar için çok önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Bu nedenle, otel yöneticilerinin mevcut konuklarıyla sürekli bağlantıda kalması ve etkileşimlerini iyileştirmesi, Covid-19 döneminde çok daha önemli hale geldi.

Konaklama sektörü için 20 yıldır dünya çapında bulut tabanlı iletişim çözümleri sağlayan Nevotek, otellerin değişen konuk deneyimlerini karşılamalarına yönelik 2 yeni çözüm duyurdu. Oteller için geliştirilen ve otel yönetim sistemleri ile entegre çalışan bu çözümlerin fark yaratan özelliği, hiçbir uygulama olmaksızın misafirlerin “anında ve temassız” olarak isteklerinin yerine getirilmesini sağlamaları.

Grace konuk mesajlaşma platformu

Grace, konukların herhangi bir uygulamayı indirmeden, WhatsApp, SMS, Messenger, WeChat gibi kendi mesajlaşma araçları ile otellerle istedikleri zaman karşılıklı iletişim kurmalarına olanak tanıyor.

Otelin mevcut Otel Yönetim Sistemine (PMS) kolayca entegre edilen Grace ile, bir misafirin oda numarasını ya da ismini belirtmeden; örneğin “ilave yastık” yazarak isteğini talep edebilmesi mümkün kılınıyor. Otel personeli, tek bir ekran üzerinde mesajların ulaşmasından itibaren, gerekli bilgileri ve talepleri görebiliyor; gelen talebi ilgili birimlere iletip, takibini sağlayabiliyor. Analiz özellikleri ile konuğun memnuniyet durumunu anlayıp; müşterinin ihtiyaçları konusunda hızlı bir reaksiyon oluşturulabiliyor.

Grace neler sunuyor:

• Karşılıklı iletişim – İlgili otel ekipleri, mesaj gelir gelmez tek bir ekran üzerinden misafire sormadan misafir bilgilerini anında görebiliyor ve kişiye özel cevap yazabiliyor.

• Anında Mesajlaşma – Misafirler, başka bir uygulamayı indirmelerine gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak, kendi tercih ettikleri mesajlaşma uygulamasıyla istekte bulunuyorlar.

• Yapay Zeka destekli Chatbot ile daha hızlı yanıt – Grace, sık sorulan sorulara önceden hazırlanmış yanıt önerileriyle personele hız kazandırıyor.

• Görev atama / yönlendirme – İlgili otel yöneticisi, mesajları ilgili personele yönlendiriyor ve mesaj ekranından ayrılmadan iç takip süreçleri oluşturuluyor.

• Çok dilli – Grace bir çok dili destekliyor.

• Analiz – Raporlama – Otel yönetimi, personelin talebi yerine getirme performansını, talep çeşitlerini, misafir memnuniyetini kolayca izleyebilir, iyileştirmeler planlayabilir.

• Kolay entegrasyon – Önde gelen Otel yönetim sistemleriyle (PMS) sorunsuz entegrasyon

NevoTouchless temassız telefon ve TV kumanda sistemi

NevoTouchless, misafirin kendi mobil cihazından TV uzaktan kumandası ve oda içi telefon işlevlerini birleştirerek; dokunmatik oda içi kontrolleri sağlıyor. Oda içerisinde ortak kullanılan cihazlarla temas, NevoTouchless ile minimum seviyeye indirgeniyor. NevoTouchless ile konuklar otel servislerine, IPTV teknolojisiyle etkinleştirilen TV ekranındaki bir QR kodunu tarayarak kolayca erişebiliyor.

1. QR kodu ile “temassız” iletişim – Konuklar sadece TV’de QR kodunu tarayarak istedikleri servislere erişirler, tercihlerini kişiselleştirir.

– Konuklar sadece TV’de QR kodunu tarayarak istedikleri servislere erişirler, tercihlerini kişiselleştirir. 2. İndirmeye gerek olmayan mobil uygulama – NevoTouchless, misafirlerin, ilave uygulama olmadan mobil cihazlarıyla otelin mevcut IPTV sistemleri entegrasyonu ile konuk deneyimini geliştirir.

– NevoTouchless, misafirlerin, ilave uygulama olmadan mobil cihazlarıyla otelin mevcut IPTV sistemleri entegrasyonu ile konuk deneyimini geliştirir. 3. Temassız etkileşim – Konuklar, mobil cihazlarını TV programlarını kontrol etmek, oda servisi siparişleri vermek ve uyanmayı ayarlamak için uzaktan kumanda olarak kullanabilirler.

– Konuklar, mobil cihazlarını TV programlarını kontrol etmek, oda servisi siparişleri vermek ve uyanmayı ayarlamak için uzaktan kumanda olarak kullanabilirler. 4. Oda telefonuna dokunmadan sipariş verme: Konuklar kendi cep telefonları ile otelin telefon santrali üzerinde arama yapma ve aranma özelliği

Konuklar kendi cep telefonları ile otelin telefon santrali üzerinde arama yapma ve aranma özelliği 5. Basılı malzemeye gerek yok – Konuklar, tüm oda içindeki duyuru, liste, fihrist gibi bilgilere, kendi mobil cihazları ile çevrimiçi olarak ulaşabilir.

– Konuklar, tüm oda içindeki duyuru, liste, fihrist gibi bilgilere, kendi mobil cihazları ile çevrimiçi olarak ulaşabilir. 6. Ek ürüne gerek yok – NevoTouchless, IP tabanlı santraller ile kullanılabilir, Nevo TV ve VIP Connect altyapısı olan veya olmayan tüm otellerde farklı özelliklerle etkinleştirilebilir.

– NevoTouchless, IP tabanlı santraller ile kullanılabilir, Nevo TV ve VIP Connect altyapısı olan veya olmayan tüm otellerde farklı özelliklerle etkinleştirilebilir. 7. Alexa ile entegrasyon: Sesli kişisel asistan ile oda kontrol imkânı.

Nevotek CEO’su Tankut Turhan yaptığı açıklamada, “Oteller ve konuklar artık hijyenik ve kolay erişilebilir hizmetlere çok daha fazla önem veriyor. Biz de bunlarla ilgili endişeleri gidermeye yönelik 2 yenilikçi çözüm geliştirdik. Grace ve NevoTouchless, otellerdeki konuk deneyiminin güvenli, hijyenik, akıllı ve kolay kullanımı için tasarlandı” dedi. Bu çözümlerin “mobil uygulama olmadığını” vurgulayan Turhan, “Benzersiz misafir deneyimi sağlayan iletişim çözümlerimizin konaklama sektöründe fark yaratmasından heyecan duyuyoruz” diye ekledi. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!