Bu videoda Eren, Çin’in Shenzhen şehrine OPPO’nun bir senedir faaliyette olan yeni fabrikasını, AR-GE merkezini ve donanım/yazılım laboratuvarlarını siz takipçilerimize göstermek için gitti. Dünyadaki en ileri teknoloji merkezlerinden birisi olan bu kampüslerde birçok testler yapılıyor. En yeni nesil akıllı telefonlar buradaki merkezlerde testten geçiyor. Giriş segmentinden amiral gemisi segemnentine kadar olan tüm telefonlar üst seviye testlerden geçerek son kullanıcı ile buluşuyor.

Zaman Çizelgesi

00:00 Çin’e gidiş

01:52 İlk Gün

3:41 OPPO Fabrika Turu

6:28 İkinci Gün

8:21 OPPO AR-GE Merkezi

8:57 Donanım Atölyesi

11:43 IP69 Sertifika Testi

14:15 OPPO Find X9 Pro Tamiri

18:55 Donanım Atölyesi Özeti

20:15 OPPO Donanım Laboratuvarı

31:14 Yazılım Atölyesi

33:27 Ekran Akıcılığı Testi

36:16 Yazılım Atölyesi Özeti

37:47 Yazılım Laboratuvarı

44:48 Kapanış

#OPPO #OPPOFindX9Pro #OPPOQuality