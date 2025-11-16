Bu videoda Eren, Çin’in Shenzhen şehrine OPPO’nun bir senedir faaliyette olan yeni fabrikasını, AR-GE merkezini ve donanım/yazılım laboratuvarlarını siz takipçilerimize göstermek için gitti. Dünyadaki en ileri teknoloji merkezlerinden birisi olan bu kampüslerde birçok testler yapılıyor. En yeni nesil akıllı telefonlar buradaki merkezlerde testten geçiyor. Giriş segmentinden amiral gemisi segemnentine kadar olan tüm telefonlar üst seviye testlerden geçerek son kullanıcı ile buluşuyor.
Zaman Çizelgesi
00:00 Çin’e gidiş
01:52 İlk Gün
3:41 OPPO Fabrika Turu
6:28 İkinci Gün
8:21 OPPO AR-GE Merkezi
8:57 Donanım Atölyesi
11:43 IP69 Sertifika Testi
14:15 OPPO Find X9 Pro Tamiri
18:55 Donanım Atölyesi Özeti
20:15 OPPO Donanım Laboratuvarı
31:14 Yazılım Atölyesi
33:27 Ekran Akıcılığı Testi
36:16 Yazılım Atölyesi Özeti
37:47 Yazılım Laboratuvarı
44:48 Kapanış
#OPPO #OPPOFindX9Pro #OPPOQuality