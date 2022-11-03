Geçtiğimiz ay Netflix, 3 Kasım’dan itibaren 12 ülkede başlatılacak olan Reklamlı yeni bir abonelik planını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri’nde, aylık 6.99 Dolara mal olacak.

İlk uygulamaya dahil olan 12 ülke:

Avustralya

Brezilya

Kanada

Fransa

Almanya

İtalya

Japonya

Kore

Meksika

İspanya

BIRLEŞIK KRALLIK

ABD

Genç insanlar daha az TV izleme eğiliminde olduklarından, TV reklamlarına yaşlı insanlar kadar maruz kalmazlar. Netflix, Reklamlı Temel planının reklamverenler için harika bir şey olduğunu, çünkü ürünlerini ve hizmetlerini başka türlü reklamı görmemiş olabilecek kişilere gösterebileceklerini söylüyor. Bu plandaki izleyiciler, dizi ve filmlerden önce ve film sırasında oynayan 15 veya 30 saniyelik reklamlar görecekler.

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Netflix izleyicilerine pazarlama yapan reklamverenler, reklamlarının hangi programlarda gösterileceğini kontrol edebilecek, belirli ülkeleri ve türleri hedefleyebilecek ve reklamlarının seks, çıplaklık veya grafik şiddet gibi şeyler içeren içerikte gösterilmesini önleyebilecekler. Bu kontroller, markaların herhangi bir tartışmadan kaçınmalarına ve reklamlarına en açık kitleleri hedeflemelerine yardımcı olacaktır.

Ev bütçelerinin sayısız nedenden dolayı daraldığı şu günlerde, Netflix’in Reklamlı Temel planı bazı kişilerin Netflix aboneliklerini korumalarına yardımcı olabilir. Planın nasıl işlediğini Netflix’in bir sonraki ya da ondan sonraki kazanç raporlarında daha çok detay öğreneceğiz.