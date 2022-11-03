AMD üçüncü çeyrek rakamlarını yayınladı ve şirketin veri merkezi segmentinden önemli ölçüde daha yüksek gelir elde etti. EPYC sunucu işlemcilerinin satışından elde edilen gelir önemli ölçüde artmıştır.

Üç aylık rakamlar, AMD’nin Veri Merkezi işinin büyüme motorlarından biri olduğunu gösteriyor. Buradaki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 1,6 milyar dolara ulaştı. Bu, şirketin bu çeyrekte kaydettiği toplam gelirin yaklaşık yüzde 28’ine tekabül ediyor. Bu segmentteki faaliyet geliri, 1,6 milyar dolarlık gelirin yüzde 31’i olan 505 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir yıl önce bu oran yüzde 28 idi. Şu anda üçüncü nesil EPYC işlemcileri çalıştırıyor ancak önümüzdeki hafta Genoa serisinden EPYC işlemciler piyasaya sürülecek. Bu sunucu işlemcileri 96’ya kadar çekirdeğe sahiptir ve AMD’nin yakında çıkacak Zen 4 mimarisini temel alacaktır.

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Oldukça iyi performans gösteren bir diğer parça da Semi Custom oldu. AMD’nin bu bölümü diğerlerinin yanı sıra Sony, Microsoft ve Valve konsolları için çip tedarik ediyor. Bu koldan elde edilen gelir yüzde 14 artarak 1,6 milyar dolara ulaştı. AMD’ye göre geçtiğimiz çeyrek, üst üste rekor satışların gerçekleştiği altıncı çeyrek oldu. Şirket, oyun konsollarına olan talebin hala yüksek olduğunu ve Sony ve Microsoft’un şimdiden tatil sezonuna hazırlandığını belirtiyor. Bağımsız gpu açısından satışlar düştü, AMD bunu tüketici talebinin çok yüksek olmamasına ve şirketin gpu envanterini azaltmaya odaklandığını söylemesine bağlıyor. Perşembe gecesi AMD, RDNA 3 tabanlı yeni nesil gpu’sunu tanıtacak.

Müşteri işletmesi AMD’nin beklediğinden daha az iyi performans gösterdi. Gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşüşle 1 milyar dolara ulaştı. Şirket bu durumu zayıf PC pazarına ve “PC tedarik zincirindeki önemli envanter düzeltmesine” bağlıyor. AMD, hem ana akım kitle hem de meraklılar için daha fazla AM5 anakart geldikçe Ryzen 7000 CPU satışlarının artmasını bekliyor.

Sonuç olarak AMD’nin toplam satışları 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir yıl öncesine göre yüzde 29 arttı, ancak kârlar düştü. Bu rakam, bir yıl önceki 923 milyon dolarlık iş kârına kıyasla 66 milyon dolar olarak gerçekleşti.