Netflix Türkiye ile ilgili önemli lisans gelişmesi!

RTÜK’ün yeni internet televizyonu yönetmeliği, Netflix gibi platformların geleceği ile ilgili soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Son olarak popüler platformun Türkiye’den çekilebileceği iddia edilirken, Netflix Türkiye ile ilgili kafalardaki soru işaretlerini giderecek önemli bir gelişme yaşandı.

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Netflix Türkiye, lisans alarak faaliyetlerine devam ediyor!

Geçtiğimiz ayın başlarında yayınlanan yeni yönetmelik, internet üzerinden yayın yapan platformlara lisans zorunluluğu ve RTÜK denetimi getiriyor. Kamuoyunda sansüre yol açacağı konusunda tartışmalara yol açan yönetmelik dün resmen yürürlüğe girdi. Bu kapsama giren 600’den fazla platform RTÜK’e lisans başvurusunda bulunurken, Netflix’in söz konusu başvuruyu yapmadığı ve Türkiye’den çekilebileceği iddia edildi.

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin ise Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bir anlamda bu iddialara yanıt verdi. Açıklamasında 600’ün üzerinde kuruluştan yayın yapmak için lisans başvurusu aldıklarını belirten Şahin, bu platformların arasında Netflix’in de bulunduğunu ifade etti. Yani Netflix Türkiye, yayın yapmak için gerekli lisans işlemlerini başlattı ve ülkemizde faaliyet göstermeye devam edecek. Netflix’in de konu ile ilgili önümüzdeki saatlerde bir bilgilendirme açıklaması yapması bekleniyor.

Netflix’in dışında ülkemizde benzer şekilde yayın yapan Blu TV ve Puhu TV de lisans başvurusu yapan platformlar arasında yer alıyor. Ayrıca Turkcell, Vodafone, Digiturk ve Tivibu gibi abonelik sistemiyle yayın yapan kuruluşların da internet üzerinden yayın yapmak için başvuruda bulunduğu belirtiliyor.