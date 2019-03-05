Yarın tanıtılması planlanan Meizu Note 9’un Geekbench testi ortaya çıktı. Meizu Note 9 tek çekirdekli testte 2.404 puan alırken, çift çekirdekli testte 6.027 puan aldı.

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Yarın tanıtılacak!

Resmi Çin lansmanı yarın düzenlenecek olan Note 9’un Geekbench testi ortaya çıkarken bu testte, cihaza gücünü veren işlemcinin Snapdragon 625 olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 6 GB RAM ile gelecek olan cihaz, 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Arka tarafında 48 MP + 5 MP kamera bulunacak telefon, Samsung ISOCELL sensörüne bu cihazda yer verecek. Ön tarafında 20 MP bir kamera bulunurken, 64 GB depolama alanına sahip olacak. Bu depolama alanı microSD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabilecek.

İlk olarak Çin’de piyasaya sürülecek olan telefon, gelecek aylarda global pazara yayılacak. Meizu Note 9’un Çin’deki başlangıç fiyatı ise 1.699 Yuan olarak belirlenmiş. Bu da yaklaşık 283 dolar civarında bir fiyat etiketi yapıyor.