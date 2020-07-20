Netflix Türkiye, çekilme iddialarını yalanladı!

Netflix Türkiye, bu hafta sosyal medya platformlarında önemli yer tutmuş olan “çekilme” iddialarına açıklık getirdi. Yapılan açıklamalarda, Türkiye’den çekilme gibi bir planlarının önümüzdeki dönemde olmadığı belirtiliyor.

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Dün Twitter üzerinde trendlere giren gündem maddesi oldukça ilgi toplamıştı. Twitter üzerinde “Netflix Türkiye” tarafından atıldığı iddia edilen tweet’te aynen şu ifadeler kullanılıyordu:

Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020’den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Atılan tweet, kısa bir süre sonra kaldırıldığı belirtilmiş, fakat farklı cepheden yapılan tespitlere göre aslında öne sürülen tweet’in sahte olduğu ve Netflix Türkiye tarafından paylaşılmadığı anlaşılmıştı.

Yoğun tepkilerden sonra, AK Parti’den açıklama gecikmedi!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix’in Türkiye’den ayrılacağıyla ilgili iddialara yaptığı açıklamalarda, firmanın bu konuyla ilgili resmi bir temasta bulunmadığını söyledi. Ünal, “Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” sözlerini de ekledi.

Netflix Türkiye: Türkiyedeki üyelerimize ve kreatif camiya derinden bağlıyız

Netflix Türkiye’den yapılan açıklamalarda “Türkiye’den çıkma” gibi bir planları olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:

Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.

Güncel durum gösteriyor ki, ne mevcut hükumetin ne de Netflix Türkiye’nin bahsedilen girişimleri olmamış. Dileriz ki, Netflix ülkemizde kalmaya devam eder ve bu tip asparagas haberler daha fazla ortaya çıkmaz.