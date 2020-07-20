Netflix
Netflix Türkiye, çekilme iddialarını yalanladı!
Netflix Türkiye, bu hafta sosyal medya platformlarında önemli yer tutmuş olan “çekilme” iddialarına açıklık getirdi. Yapılan açıklamalarda, Türkiye’den çekilme gibi bir planlarının önümüzdeki dönemde olmadığı belirtiliyor.
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Dün Twitter üzerinde trendlere giren gündem maddesi oldukça ilgi toplamıştı. Twitter üzerinde “Netflix Türkiye” tarafından atıldığı iddia edilen tweet’te aynen şu ifadeler kullanılıyordu:
Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020’den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Atılan tweet, kısa bir süre sonra kaldırıldığı belirtilmiş, fakat farklı cepheden yapılan tespitlere göre aslında öne sürülen tweet’in sahte olduğu ve Netflix Türkiye tarafından paylaşılmadığı anlaşılmıştı.
Yoğun tepkilerden sonra, AK Parti’den açıklama gecikmedi!
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix’in Türkiye’den ayrılacağıyla ilgili iddialara yaptığı açıklamalarda, firmanın bu konuyla ilgili resmi bir temasta bulunmadığını söyledi. Ünal, “Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” sözlerini de ekledi.
Netflix Türkiye: Türkiyedeki üyelerimize ve kreatif camiya derinden bağlıyız
Netflix Türkiye’den yapılan açıklamalarda “Türkiye’den çıkma” gibi bir planları olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:
Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.
Güncel durum gösteriyor ki, ne mevcut hükumetin ne de Netflix Türkiye’nin bahsedilen girişimleri olmamış. Dileriz ki, Netflix ülkemizde kalmaya devam eder ve bu tip asparagas haberler daha fazla ortaya çıkmaz.
Genel
Netflix’in yeni fantastik dizisi Cursed için ilk fragman yayınlandı!
Netflix, Katherine Langford’un başrolünde olduğu yeni fantastik dizisi Cursed için ilk tanıtıcı videoyu yayınladı. Ölmek İçin On Üç Sebep adlı yapımla izleyicilerin gönlünde taht kuran Katherine, fragmanda görüldüğü kadarıyla yeni yapımda da bizleri fazlasıyla etkileyecek.
Cursed, Kral Arthur’un yeniden tasarlanan haliyle, aynı evrende çeşitli düşmanlarla geçen çetin bir savaşı konu alacak. Langford’un bir kılıç ve bazı sihirli güçlerle donatıldığını göreceğimiz yapım, The Witcher efsanesinin ardından eski çağ temalı fantastik yapım severler için muhteşem bir fırsat olacak gibi görünüyor. Yapımda, kılıç kuşanıp büyülü armağanlar tarafından işkence gören genç bir kadın olan Nimue’yu göreceğiz. Langford’la birlikte, Arthur rolünde Devon Terrell ve Merlin rolünde Gustaf Skarsgard adlı oyuncular rol alacak.
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Yapım, fragman içerisinde “Biz uyurken geldiler, türümüzü dünyadan silmek için, çünkü bir farklıyız, çünkü içimizde sihir var, çünkü istedikleri şeye sahibiz. “ kesitleriyle anlatılıyor. Kısacası dizide “Efsane, bu kılıcın tek gerçek krala ait olduğunu söylüyor, ama kılıç bir kraliçeyi seçerse ne olur?” fikrini konu alıyor.
Son olarak dizinin ilk sezonunun 10 bölüm süreceği ve 17 Temmuz tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağı açıklandı.
Genel
Netflix, aktif olmayan abonelikleri kapatıyor
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren dijital yayın platformu Netflix, aktif olmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından alınan bu kararın altın önemli bir sebep yatıyor.
En popüler dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, dünyanın dört bir yanında milyonlarca abonesi bulunuyor. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında platformun tüm imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ancak bazı kullanıcılar Netflix’e ödeme yaptıkları halde hiçbir içerik görüntülemediği ve platformu kullanmadığı tespit edildi.
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Şirket bu tarz kullanıcılara karşı bir uygulamayı devreye sokarak, birçok kişiyi şaşırtacak bir karara imza attı. Netflix, bir yıl veya daha uzun bir süre içinde hiçbir şey izlemeyen müşterilere aboneliklerini sürdürmek isteyip istemediklerini soracağını ve geri dönüş yapılmazsa o müşterilerinin üyeliklerini iptal edeceğini söyledi. Netflix, bu hamlesiyle hizmetten yararlanmayan kullanıcıların boşuna para ödememesini sağlayacak.
İlk olarak söz konusu kullanıcıların Netflix hesabı üzerindeki mail adreslerine bir bilgilendirme metni gönderileceği belirtiliyor. Eğer herhangi bir geri dönüş yapılmazsa, iptal işleminin başlayacağı ifade ediliyor. Aboneliği iptal edilecek olan kullanıcılar mail iletişiminin yanı sıra mobil uygulamaları üzerinden bildirim de alacaklar.
Netflix inovasyon direktörü Eddy Wu, “Netflix’te istediğimiz son şey insanların, kullanmadıkları bir şey için ödeme yapması. Bu yüzden Netflix’te bir yıl boyunca hiçbir şey izlemeyen herkese üyeliğini korumak isteyip, istemediklerini soruyoruz. İki yıldan fazla süredir izlemeyi bırakan herkes için de aynısını yapacağız “ dedi.
Dijital yayın platformu, bu uygulamayı bölge gözetmeksizin hizmet verdiği her bölge için uygulayacak. Söz konusu abonelik iptali için hemen endişeye kapılmamak gerekiyor, çünkü 10 ay içinde Netflix’e yeniden üye olunması halinde hesabınızda bulunan ayarlar silinmeyecek.
4K
Netflix, Avrupa genelinde yayın kalitesini tekrar arttırıyor!
Geçtiğimiz mart ayı Corona virüs sebebiyle yayın kalitesini Avrupa genelinde düşüren Netflix, yeniden kalite arttırımına gidiyor. 4K ve HDR tekrardan kullanılabilir durumda.
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Avrupa genelinde tekrardan kalite artışı!
Corona virüs sebebiyle, geçtiğimiz iki ayı evinde geçiren Avrupa, yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Çoğu ülkede kısıtlamaların yumuşatıldığı şu dönemde, evlerinde kalan insanların sayısında da azalma görülmekte. Mart ayından bu yana olası bir yoğunluğu önlemek için, yayın kalitesinde düşüşe giden Netflix de, bu normalleşmeye uyacak gibi gözüküyor. FlatPanelsHD isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Netflix, 4K ve HDR özelliklerini Avrupa için tekrar kullanıma açtı. Çeşitli yollarla internet sitesine ulaşan bazı kullanıcıların yayın kalitelerinin eskiye döndüğünü bildirdikleri öğrenildi.
Bazı kullanıcıların 4K özelliğini 15 mbit/s değerlerinde kullanabildiklerini bildirdikten sonra kendi testini de yapan internet sitesi, 7mbit/s gibi bir değere ulaştıklarını da belirtti. İnternet servis sağlayıcılarına yük olmamak için bu tarz bir yol izlediklerini daha önce belirten Netflix, Nisan ayı gibi olası bir normalleşme üzerinde de çalıştıklarını bildirmişti. An itibariyle Amazon, Facebook ve YouTube gibi firmalar da Avrupa geneli yayın kalitesi düşürme yolunu izlemekte. Bu firmaların politikalarında değişime gidip gitmeyecekleri henüz netlik kazanmazken, Netflix bu yönde adım atan ilk firmalardan oldu. Bu geri dönüş henüz her kullanıcıya ulaşmasa da, normalleşme yönünde bir adım atılması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.