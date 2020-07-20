Samsung Galaxy M31s, 30 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak!

Samsung Galaxy M31’in halefi olacak olan Samsung Galaxy M31s, 30 Temmuz tarihinde resmi olarak bir lansmanla kullanıcılara tanıtılacak. Bugün ise cihazın teknik özellikleri Amazon’un resmi web sitesinde ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Samsung Galaxy M31s, M serisinde bir ilk olarak ortada nokta delik tasarımlı Infinity-O bir ekran ile gelecek. Ekran, Full HD+ çözünürlüklü sAMOLED bir panele sahip olacak. Fakat henüz ekranın kaç inç olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Arka tarafta, kullanıcıların birden çok fotoğraf ve video çekmesini sağlayan 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyor. Şirket bu özelliği MonsterShot olarak kullanıcılara sunacak. Arka taraftaki kamera kurulumu L şeklinde dörtlü dizilim ile karşımıza çıkacak.

Galaxy M31s, Galaxy M31‘de olduğu gibi 6.000 mAh batarya ile gelecek. Samsung, M serisinde ana satış stratejisi olarak bataryayı kullanıyor. Bu sebeple bataryanın büyük olması oldukça önemli. Şarj tarafında ise 25W hızlı şarj desteğinin yanında kablosuz ters şarj da telefonda bulunacak. Bu kadar büyük bir bataryaya sahip cihazda bu özelliğin bulunması cihaza bir powerbank özelliği kazandırıyor diyebiliriz.

Görsellere baktığımızda Galaxy M31s, arka tarafta parmak izi okuyucusu bulundurmayacak. Buradan yola çıkarsak cihazda ya ekran üstü ya da yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu göreceğiz. Donanım özelliklerine baktığımızda ise cihazın Exynos 9611 yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Telefonun 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak.