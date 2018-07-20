Netflix televizyon arayüzü değişiyor!

Netflix televizyon uygulamalarındaki arayüzünü geliştirdiğini ve kullanıcı deneyimini artırmak adına bakım yaptıklarını açıkladı.

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Netflix televizyon arayüzünde neler değişiyor?

Ne kadar teknoloji çağında olsak ve çevremizdeki ürünlerin kullanım biçimleri gün geçtikçe sezgisel bir hal almış olsa da, halen daha gerek kullanım biçimi gerekse arayüzü ile ilkelliği bizlere sonuna kadar tattıran teknolojik ürünlerimiz de yok değil… Bu ürünler arasına akıllı televizyonlarımızda kullandığımız servis uygulamalarını eklemek de mümkün. Akıllı televizyonların donanımları ve doğası gereği minimum gereksinimlerde uygulama yazan servisler, dolaylı olarak kullanıcı deneyimini de bir kenara atmış oluyorlar.

Netflix televizyon uygulamalarındaki arayüz geliştirmeleri hakkında bugün açıklama yaptı. Netflix Ürün İnovasyonu Başkanı Stephen Garcia, yeni iyileştirmeler hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Televizyon uygulamalarımıza getireceğimiz bu yeni iyileştirmeler, imleci kumanda ile kontrol ederek Netflix uygulaması içinde başlıkları bulmanın zor olduğu televizyonlarda kullanıcı deneyimini artırmanın yollarını aradığımız çalışma ve testlere dayanıyor.”

Netflix televizyon uygulamasında en büyük yenilik ise arama, ana sayfa, diziler, filmler gibi el altında olmasını isteyeceğimiz erişilebilir sekmelerin; uygulama penceresinin solunda konumlanmış bir kenar çubuğunda yer alıyor olması. Netflix televizyon uygulamalarında kullanılacak bu yeni gri kenar çubuğu, YouTube’un televizyon uygulamalarındaki kenar çubuğuna oldukça benziyor fakat kullanıcı dostu olduğu sürece kimin kime benzediği de çok önemli değil sanırım.

Garcia, Netflix’in müşteri geri bildirimlerine hassas bir şirket olduğunu ve bundan sonra da müşteri dönüşlerini dikkate alarak iyileştirmelerini sürdüreceklerini söyledi.