Netflix indirme özelliği artık daha akıllı

Netflix indirme özelliği, gelen güncelleme ile birlikte daha akıllı hâle geldi. Yapımları mobil cihazlarınıza indirerek ister evle iş arasında gidip gelirken ister seyahatte ya da internetin çekmediği veya sorunlu yerlerde Netflix izleyebilmenizi sağlayan bu özelliğin gördüğü rağbet nedeniyle Netflix, bu uygulamanın teknolojisini geliştirdi. Artık indirdiğiniz bir bölümü izlemeyi bitirdikten sonra ‘akıllı indirme’ o bölümü silecek ve ardından otomatik olarak sıradaki bölümü indirecek. Akıllı indirme sadece wi-fi bağlantısı ile gerçekleşecek.

Yani bundan böyle ihtiyacınız olmayan dosyaları tek tek silmenize gerek kalmayacak.

Netflix indirme özelliği güncellendi

Netflix Ürün İnovasyon Yöneticisi Cameron Carson “2016 yılında kullanıma sunulan indirme özelliği çok sevildiğini gördük. Mobil deneyimi üyelerimiz için daha kolay ve daha eğlenceli kılmak amacıyla sürekli çalışıyoruz. Bugün de ‘akıllı indirme’ özelliğinin tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Hem ‘akıllı indirme’ hem mobil özel video, sevdiğiniz yapımları her yere beraberinizde götürmenizi mümkün kılıyor” dedi.

Netflix’in üyelerine eğlence deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol olanağı sunma hedefi doğrultusunda kullanıcılar ‘akıllı indirme’ özelliğini ne zaman kullanmak istediklerini seçebilirler. ‘Akıllı indirme’, halihazırda indirmiş olduğunuz bölümden daha fazla alan kullanmadığı gibi, sadece Wi-Fi mevcut olduğunda çalıştığından mobil verinizi kullanmaz.