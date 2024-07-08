Netflix Horizon dizisi hakkında üzücü haberler geldi. 2022 yılında, Netflix cephesi Sony‘nin popüler video oyun serisi Horizon dizi uyarlaması geleceğini duyurmuştu. Bu projede, The Umbrella Academy‘nin yapımcısı Steve Blackman’ın yer alacağı belirtilmişti. Ancak son gelişmeler, bu dizinin akıbetinin tehlikede olduğunu gösteriyor. Netflix Horizon dizisi iptal oldu gibi.

Netflix Horizon Dizisi İptal Edildi mi?

Netflix Horizon dizisi iptal edildi mi sorusunun cevabı şu an için kesin değil, ancak dizinin önemli isimlerinden yapımcı Steve Blackman hakkındaki suçlamalar, Netlix Horizon iptal iddialarını kuvvetlendirdi diyebiliriz.

Steve Blackman’a yönelik işyeri suistimal iddialarının ardından, Horizon dizisinin geleceği belirsizliğe sürüklendi. Rolling Stone’un haberine göre, Blackman’ın hem Horizon hem de yakında çıkacak olan bilimkurgu dizisi Orbital projeleri, bu iddialar nedeniyle artık ilerlemeyecek. Ancak, bu dizilerin Blackman olmadan devam edip etmeyeceği veya tamamen iptal edilip edilmeyeceği henüz net değil.

Blackman’ın temsilcisi, bu iddialara yanıt vererek, dizi yapımcısının Netflix ile uzun süredir devam eden yakın bir çalışma ilişkisi olduğunu ve yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Blackman’ın bu yılın başlarında Netflix ile çok yıllı yeni bir anlaşma imzaladığına da dikkat çekildi. Buna bakarak Netflix Horizon iptal iddialarının şimdilik doğru olmadığı söylenebilir.

The Umbrella Academy’nin dört sezon boyunca yapımcısı olarak görev yapan Blackman’a yönelik suçlamaların çoğu, mesleki misilleme korkusu nedeniyle isimsiz olarak yapılmış. Ancak, dizinin yardımcı yapımcısı Jesse McKeown, Blackman’ın davranışları hakkında konuştu ve yaşananları doğruladı. McKeown, Blackman’ın misilleme ve ayrımcı davranışlarının kendisini ve diğer ekip üyelerini etkilediğini belirtti.

Sony’nin Horizon’un sahibi olması, dizinin başka bir yayıncıya taşınma olasılığını da gündeme getiriyor. Ancak şu an için, Netflix Horizon dizisinin Sony’nin gelecekteki canlı aksiyon planları arasında yer alıp almadığı belirsizliğini koruyor.

Bu gelişmeler ışığında, hayranlar merakla Netflix Horizon dizisi iptal mi sorusunun yanıtını bekliyor. Şimdilik, projenin durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor, ancak ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Horizon dizisi hangi platformda olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!