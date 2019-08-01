Netflix kullanıcıların fiziksel aktiviterini izliyor!

Netflix kullanıcılarının hareket halindeyken video kalitelerinde nasıl bir değişiklik olduğunu anlayabilmek için kullanıcıların fiziksel aktivite verilerini takip etmeye başladı.

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Tüm dünyada en çok izlenilen video platformu olan Netflix, özellikle bilgisayar kullanıcılarının yaşadığı video kalitesinde düşme ve tamamen donma gibi problemleri üzerinde çalışmalar yapmaya başladı.

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g — Beto on Shrooms on Security, Shitter of Posts (@BetoOnSecurity) July 27, 2019

Next Web platformu kullanıcısı Ivan Mehta. Pixel 3 XL cihazında Netflix’in “Fiziksel Etkinlik” verilerine erişim izni olduğunu fark ettiğinde şirkete ulaşıyor ve kullanıcıların görüntü kalitesini artırmanın başka bir yolunu denediklerini belirten pek detaylı olmayan bir cevap aldı. Görünen o ki Netflix, kullanıcıların hareket halinde olup olmadığını bilmek ve videoların görüntü kalitesini buna göre ayarlayabilmek için Android Q’nun fiziksel aktivite kayıtlarını kullanmaya başladı.

Netflix’in sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde denemeye başladığı bu özelliği şimdilik genel kullanıma sunma planı yok. Konu hakkında ilerleyen zamanda yapılan açıklamaları sitemiz üzerinden okuyucularımızla paylaşmaya devam edeceğiz.