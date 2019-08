Netflix kullanıcıların fiziksel aktiviterini izliyor!

Netflix kullanıcılarının hareket halindeyken video kalitelerinde nasıl bir değişiklik olduğunu anlayabilmek için kullanıcıların fiziksel aktivite verilerini takip etmeye başladı.

Tüm dünyada en çok izlenilen video platformu olan Netflix, özellikle bilgisayar kullanıcılarının yaşadığı video kalitesinde düşme ve tamamen donma gibi problemleri üzerinde çalışmalar yapmaya başladı.

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g

— Beto on Shrooms on Security, Shitter of Posts (@BetoOnSecurity) July 27, 2019