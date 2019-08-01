Apple 10.2 inç boyutunda iki yeni iPad modelini tanıtabilir

Apple 10.2 inç genişliğindeki yeni iPad serisinin önümüzdeki sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni cihazın başlangıç seviyesinde olan 9.7 inç iPad’in yerine raflarda yerini alacağı söylendi.

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DigiTimes tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple‘ın 10 inç üzeri ekran genişliğine sahip tablet satışlarının yıl sonuna kadar %70 üzerine çıkmasını planlandığını belirtiliyor. Bu nedenle şirket 9.7 inç boyutundaki başlangıç seviye tabletlerini 10.2 inç’e yükseltecek.

2019 Ekim ayında tanıtılması beklenen Apple 10.2 inç yeni tabletlerin daha ince ekrana ve daha ince çerçeve tasarımına sahip olacağı düşünülüyor. Bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan iPadOS’un ardından, cihazların bu yeni tasarımı içerisinde barındıracak uygun fiyatlı iPad’ler olacağı söylenebilir.

Apple’ın Avrasya Ekonomik Komisyonu veritabanına kaydedilen yeni iPad modelleri sayesinde bu cihazların yolda olduğu kesinleşse de Apple, yeni modelleri hakkında fiyatı da dahil olmak üzere şimdilik başka bir bilgi paylaşımı yapmadı.