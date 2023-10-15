Netflix, şimdiye kadar dijital yayın dünyasında büyük bir etki yaratmış bir platform olarak bilinirken, şirket yeni bir stratejiye odaklanarak fiziksel mağazalar açmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Netflix’in hayranlarına TV ekranlarının ötesine geçen farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. İşte Netflix’in çılgınca ama heyecan verici hedefi!

Netflix Fiziksel Mağaza Açarak Yenilikçi Bir Deneyim Sunmayı Hedefliyor!

“Netflix House” adını taşıyan bu fiziksel mağazalar, ABD genelinde 2025 yılına kadar yaygınlaşmayı hedefliyor. Ancak bu sadece bir mağaza değil; Netflix House, bir oyun alanı olarak tasarlanıyor. Popüler Netflix dizilerinden ilham alan ürünler, özel yemek seçenekleri ve canlı etkinlikler sunacak.

Örneğin, “Squid Game” hayranları gerçek hayattaki bir engelli parkurda cesaretlerini test edebilirler. Ayrıca, Netflix’in popüler yemek programlarından esinlenen mutfaklarda her türlü yemek lezzetini bulabilirsiniz.

Netflix’in tüketici ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Josh Simon, bu yeni girişimi hayran katılımını artırmanın bir yolu olarak görüyor. Simon, “Müşterilerimiz kendilerini içerik dünyamıza kaptırmayı seviyor ve biz de bunu yayın akışının ötesine nasıl taşıyabileceğimizi araştırıyoruz.” diyor.

Netflix House, geleneksel ürün mağazalarından farklı olarak ödüllü dizilerinden dönüşümlü sanat enstalasyonlarını sergileyecek ve canlı performanslara ev sahipliği yapacak. Bu yaklaşım, pasif izleyiciliği aktif, topluluk odaklı bir deneyime dönüştürerek hayranlığın tanımını yeniden şekillendirebilir.

Netflix, fiziksel alanlara girmeye yönelik ilk girişimi değil. Daha önce “Stranger Things” gibi diziler için pop-up etkinlikler düzenledi. Ancak Netflix House, dijital öncelikli bir şirketin izleyicileriyle etkileşim kurma biçiminde bir değişim getirme hırsı ve ölçeği ile diğerlerinden ayrılıyor.

Yayın platformları daha fazla abone çekmek için mücadele ederken, Netflix, somut bir deneyime dayalı olarak hayranlarını etkilemeye çalışıyor. Netflix House, insanların özlediklerini bile bilmedikleri bir fiziksel deneyim sunarak dijitalleşen çağda benzersiz bir yere sahip olabilir.

Bizler de Netflix’in yeni deneyim evlerinin ülkemizde de yaygınlaşmasını bekliyoruz. Dijital çağdan ayrılıp biraz olsun fiziksel dünyaya adım atmak herkese iyi gelecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Netflix sizce bu yeni fiziksel mağazaları ile neyi başarmak istiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!