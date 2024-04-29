HUAWEI 2024 yılında ülkemizde akıllı telefon tarafındaki ilk hareketliliğini nova serisiyle başlattı. HUAWEI nova serisi amiral segmentinden ve orta segment telefonlardan aldığı kimi özellikleri harmanlayıp, orta üst segmentte yer alan bir seri. HUAWEI nova 12s modeli de bu özelliklerin tamamını bünyesinden barındırıyor. Peki nova 12s modeli kullanıcısına neler sunuyor, gelin bu videoda göz atalım.

HUAWEI nova 12s modelinin tasarım dili, büyük abisi P60 Pro modelinden geldiğini ilk bakışta anlayabiliyoruz. Zira arka taraftaki kamera dizilimi ve özellikle beyaz renginin görünüşü adeta küçük bir P60 Pro olduğunu anımsatıyor. Oldukça dikkat çekici tasarım detayı bulunan telefon, 161.29 x 74.96 x 6,88 mm boyutlarına sahip. İnce kasasıyla ön plana çıkan nova 12s modeli yalnızca 168 gram ağırlığında. Yani elde tutuşu etkileyen en büyük iki unsur (kalınlık ve ağırlık) nova 12s modelinin çok şık olmasını sağlamış. HUAWEI nova 12s modeli üç farklı renkle tercih edilebiliyor; isterseniz siyah, isterseniz mavi isterseniz de beyaz renkle satın alınabiliyor.

HUAWEI nova 12s, düz ekran yapısını benimsiyor. Kimi tüketiciler eğimli ekranın daha şık gözüktüğünü düşünse de kimileri için de ekran koruyucunun daha kolay uygulanabilmesi açısından daha iyi olduğunu savunuyor. 6.7 inç boyutundaki bu ekran OLED panel ile geliyor. 120Hz ekran yenileme hızıyla standart ekranlara göre 2 kat daha akıcı olan bu ekran 2412 x 1084 çözünürlük ile sektör standardı olan FHD+ çözünürlüğü sağlıyor. Bu ekran ek olarak 396 ppi gösterebiliyor. Renk gösterimi konusunda da başarılı olan ekran, HDR desteğine sahip. Böylece destekleyen platform ve içeriklerde daha canlı görüntüler verebiliyor. Buna ek olarak DCI P3 renk gamı ile kendi gözünüze hoş gelen hassas renk ayarını da yapabiliyorsunuz. Bu kadar ekran özelliğinin yanında göz sağlığına da dikkat eden HUAWEI, nova 12s modelinde 1440Hz PWM karartma kullanıyor. İnce çerçeveleri sayesinde %93,4 ekran gövde oranıyla şık görünümünü tamamlıyor.

Daha önceki HUAWEI nova serilerinden de hatırladığımız işlemci olan Snapdragon 778G işlemcisinden gücünü alan nova 12s, güçlü performansın yanında verimli, ısınma olmayan, ve gücünü sürekli verebilen bir yapıya sahip. İşlemciye ek olarak 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla gelen telefonda çoklu işlemlerde daha rahat çalışabilmesi için sanal RAM özelliğini de kullanabiliyor. Yüksek grafikli oyunları 60fps olarak sorunsuzca oynatan nova 12s, yazılım olarak da güncel. Zira kutudan direkt olarak EMUI 14 ile çıkıyor. EMUI 14 yazılımı, EMUI 13’e göre gözle görülebilir fark oluşturmasa da akıcılığı, sezgisel kullanımı ve kişiselleştirmesi bol olan bir arayüz olarak biliniyor.

HUAWEI markası, Google ile olan problemlerden kaynaklı lisanlı bir şekilde Google servislerine erişimi olmasa da daha öncesinde Gbox gibi çözümlerle erişim sağlanabiliyordu. Ancak EMUI 14 ile artık Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor. Artık sanal cihaz kurulumu gerekmiyor. Google uygulamaları doğrudan cihaz üzerinden çalışıyor. Google Play’e doğrudan AppGallery üzerinden aratılarak ulaşılabiliyor ve istenen her uygulama yüklenebiliyor. WhatsApp’ta doğrudan Google Drive üzerine yedeklenebiliyor.

HUAWEI telefonların en güçlü olduğu özelliklerinden birisi de kamera sistemleri ve yazılımları. Nova 12s modeli segmentindeki en güçlü kamera sistemlerinden birine sahip. Öyle ki 50MP, f/1.9 diyafram açıklığındaki kamerası RYYB renk filtresine sahip. Bu da kırmızı-sarı-sarı-mavi filtre olduğu anlamına geliyor. Gerçek renk tonlarına en yakın sonucu veren bu filtreye ek olarak QPD tam piksel hassas odaklanma teknolojisi eşlik ediyor. Çekeceğiniz her bir fotoğraf karesinde hem doğal hem de daha aydınlık sonuçlar alacağınız anlamına geliyor. İkinci kamerası ise 8 MP, f/2.2 diyafram açıklığında112˚ sunabilen bir ultra geniş açı kamerası. Fotoğrafını çekmek istediğiniz manzara ve benzeri alanları daha iyi yakalamanızı sağlarken bir de 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü bulunuyor. Bu sayede ana kameraya yardımcı olarak en iyi sonucu almanızı sağlıyor. Video tarafında ise HUAWEI nova 12s, 4K 30fps ya da 1080p 60fps videolar çekmenize olanak tanıyor. 4K 30fps videolar çekerken geniş açı, ana kamera ve 2x zoom şeklinde lens geçişlerinizi yapabiliyor.

HUAWEI nova 12s, ön tarafta selfie severlerin bayılacağı bir kamera sistemiyle geliyor. 60MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında ve 100˚ açı sunan bu ön kamera HDR desteğine de sahip. Bu sayede en net ve keskin görüntüleri kullanıcısına sunabiliyor. Arka tarafta olduğu gibi 4K 30fps ve 1080p 60fps video çekimi de yapılabiliyor.

Segmentinin olmazsa olmaz özelliklerinden birisi de stereo hoparlör. HUAWEI nova 12s telefonun üst tarafında ve alt tarafında bulunan hoparlörü ile net ve yüksek ses çıkışına sahip. Böylece dizi, film izlemeleriniz ya da müzik dinleme söz konusu olduğunda tatmin edici bir performans sergiliyor.

İnce ve hafif gövdesinin içerisinde 4500 mAh boyutunda bataryaya ev sahipliği yapan nova 12s modeli, bir günü tamamlayacak bir batarya performansı sağlıyor. Verimli Snapdragon 778G işlemcisinin de bu konuda faydasını gören telefon 66W süper şarjı destekliyor ve 15 dakikada %60 dolum, 30 dakikada ise tam doluma ulaşıyor.

WiFi 6, ve Bluetooth 5.2 ağ bağlantılarının yanında NFS desteği de bulunan telefon, HUAWEI Online Mağaza üzerinde 25.000 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon ile beraberinde satın alanlara 4.999 TL değerinde FreeBuds 5, 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi, 800 TL kupon, Akbank ile 3 ay alışveriş kredisi ve birlikte alımda 1.500 TL indirimli Watch GT 4 Altın versiyonu satın alımı fırsatı sunuluyor.

Peki siz HUAWEI nova 12s modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde dikkat çekici ürünlerden birisi olmuş mu?