Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi SU7 isimli otomobilini piyasaya sürmüştü. Otomobilin piyasaya sürülmesinden sonra siparişleri almaya başlatan marka geldiğimiz noktada devasa büyüklükte teslimat aldı. Marka şimdi ise teslimatları yetiştirmeye çalışıyor. Detaylara bakalım.

Kaç adet Xiaomi SU7 siparişi verildi?

Markanın Xiaomi SU7 modelini piyasaya sürmesinin ardından tamı tamına 75.723 sipariş verildi. Bu siparişlerin tamamı önden depozito ödeyerek verildi. Yani otomobili almaktan vazgeçen kişiler Xiaomi’ye depozito olarak verdikleri parayı geri alamayacaklar.

Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, Xiaomi’nin haziran ayında 10.000’in üzerinde otomobil teslim etmeyi hedeflediğini açıkladı. Açıklamanın devamında ise Lei Jun, hedefleri gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını da söyledi.

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Lei Jun, Xiaomi’nin önümüzdeki üç yıl içinde elektrikli otomobillere odaklanacağının da altını çizdi. Teknoloji şirketinden otomobil üreticiliğine geçiş yapmak isteyen Xiaomi, standart ve Max SU7’lerin teslimatlarını 18 Nisan’a -planlanandan neredeyse iki hafta erkene- aldı. Pro modellerin mayıs ayının sonunda teslimatlara başlaması bekleniyor.