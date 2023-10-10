Geçtiğimiz haftalarda Samsung, Exynos 2400 işlemcisini tanıttı ve bu işlemcinin %1470 daha hızlı yapay zeka performansı sunacağını açıkladı. Galaxy S24 modelinde kullanılacak olan bu işlemci, yapay zeka yeteneklerini en üst düzeye çıkaracak gibi görünüyor. Şirket, Exynos 2400’ün gücünü kullanarak yaklaşan One UI 6.1 sürümü ile bir dizi yeni yapay zeka odaklı özellik sunmayı planlıyor. One UI 6.1 çok iddialı geliyor!



Samsung Galaxy S24 Serisi ve One UI 6.1 Güncellemesi Yapay Zeka Odaklı Olacak!

One UI 6.1 güncellemesi, Samsung’un yapay zeka alanındaki iddiasını gösteriyor. Güvenilir bir kaynak olan Ice Universe, One UI 6.1’in Samsung tarihindeki en büyük yapay zeka güncellemesi olacağını ve bir dizi yeni yapay zeka destekli özellik getireceğini açıkladı. Bu özellikler arasında neler olabileceği henüz net olarak belirtilmese de, Samsung’un yapay zeka konusundaki bu adımının oldukça önemli olduğu vurgulanıyor.

Ice Universe, Samsung’un One UI 6.1 ile birlikte mevcut dijital ses asistanı Bixby’den daha yetenekli bir yapay zeka tabanlı dijital ses asistanı tanıtma olasılığını da gündeme getirdi. Bu, Samsung’un yapay zeka konusundaki ciddiyetini ve gelecekteki stratejilerini gösteren önemli bir adım olabilir.

Raporda, Galaxy S24’ün yapay zeka destekli özelliklere odaklanacağı ve Samsung’un bu modeli bir “yapay zeka telefonu” olarak pazarlayabileceği iddia ediliyor. Galaxy S24’ün Exynos 2400 işlemcisi ve yapay zeka yetenekleri de, bu iddiaları destekliyor gibi görünüyor.

Exynos 2400, Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon işlemcileri arasında yer alacak ve muhtemelen Galaxy S24’te kullanılacak. Samsung, bu yeni yonga setinin Exynos 2200’e göre %70 daha hızlı CPU performansı ve 14,7 kat daha hızlı yapay zeka işleme kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, bu yeni canavar AMD’nin son GPU mimarisi olan Xclipse 940 GPU ile donatılmış. Bu, daha gelişmiş oyun ve raytracing performansı sunuyor.

Exynos 2400’ün dikkat çeken bir özelliği, Üretken Yapay Zeka’yı desteklemesi. Bu yapay zeka yeteneği, metinden görüntü oluşturabilme kabiliyetine sahip. Bu, yaklaşan akıllı telefonlarda, ki bu muhtemelen Galaxy S24 serisi olacak, daha yaratıcı ve etkileyici yapay zeka deneyimleri sunacak. Samsung, Exynos 2400’ün getirdiği bu yenilikleri, System LSI Humanoid platformu ile birleştirerek daha güçlü ve proaktif yapay zeka çağını başlatmayı hedeflediğini belirtiyor.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Samsung’un yapay zeka odaklı Galaxy S24 ve One UI 6.1 güncellemesi ile büyük bir sıçrama yapmayı hedeflediği kesin. Galaxy S24’ün piyasaya sürülmesinin ardından, One UI 6.1 güncellemesinin uygun Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler için sunulması bekleniyor. Bu güncellemelerle Samsung kullanıcıları, yapay zeka temelli yeniliklerle tanışacak gibi görünüyor.

Samsung, Exynos 2400 hakkında daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde paylaşacak. Ancak bu yeni işlemci, Samsung’un teknoloji ve yapay zeka konusundaki iddialı adımlarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka söylendiği kadar odakta olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!