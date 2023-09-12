Netflix Türkiye, 2023 yılına zam ile başlamıştı. Fiyat konusunda rakiplerine resmen tur bindiren dizi ve film platformu bugün ülkemizdeki fiyatları iyice artırdı. Bugün aslında Apple’ın iPhone 15 serisi ile beraber mevcut iPhone’lara bir zam yapmasını bekliyorduk, ancak görünen o ki bugün çifte müjde alacağız. Artık ayağınızı uzatıp 4K TV’nizde HDR kalitede dizi ve film izlemek için zengin olmanız gerekiyor!

İşte Yeni Taze Zamlı Netflix Fiyatları!

Yapılan zam sonrası Netflix’in 720P yayın yapan temel paketi aylık 63.99 TL’den 99.99 TL‘ye yükseldi. Standart plan ise aylık 97.99 TL’den 149.99 TL’ye ve ülkemizde artık fiyatı yüzünden pek tercih edilmeyen 4K HDR paketi ise aylık 199.99 TL‘ye çıkmış durumda.

Bu zamlar sonrası aylık aboneliklerin Türk kullanıcıları için pek de sürdürülemeyecek bir şey olmadığını söylemek mümkün. Ortalama 2 adet aylık üyeliği olan bir kullanıcının aylık üyelik masrafları neredeyse 300 TL’yi buluyor, hatta seçilen aboenlik türüne göre bazı planlarda bunu geçiyor.

Mevcut aboneler, Netflix’in fiyat değişiminden şu an için etkilenmiyorlar. Ancak bu durumun ilerleyen zamanlarda değişebileceği düşünülüyor. Netflix’in konu hakkında daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Netflix, Türkiye’deki fiyatları artırarak, içeriklerini geliştirmeye ve daha fazla orijinal içerik üretmeye devam etme çabalarını finanse etmeyi amaçlıyor olabilir. Bu fiyat değişikliğinin, platformun yerel abonelerinin sayısı üzerindeki etkisini görmek için müneccim olmaya gerek yok. Büyük ihtimalle birçok kullanıcı bu zam haberinin ardından platformu terk edecektir. Yine de bunu bekleyip göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix’in bu fiyat artışı adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!