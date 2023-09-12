Apple bugün Türkiye saati ile 20:00’da yeni ürünlerini tanıtacak. iPhone 15 serisi başta olmak üzere, yeni Apple Watch, iPad ve AirPods modellerini gösterecek olan Apple, her zaman yaptığı gibi Apple Store için bakım sürecini başlattı. Bu bakımlar bildiğiniz gibi Amerika ve Avrupa için yeni ürün anlamına gelirken bizim için her zaman zam ile sonuçlandı.

Bildiğiniz gibi KDV’ye geçtiğimiz ay bir zam gelmişti. Bu zamdan sonra iPhone 14 Pro’nun fiyatı 62.541 TL olarak belirlenmişti. Bu fiyat oldukça garip diyebiliriz. Bu yüzden Apple’ın bu küsuratları düzenlemesi gerekiyor. Ancak! Apple küsuratı aşağıya doğru değil yukarıya doğru yuvarlar. Bu yüzden 400 ila 500 TL arasında bir zam gelecek.

Kurlar ise şu an yükselişte değil. Ancak Apple’ın iPhone 15 serisi ile ülkemizde bir zam yapması bekleniyor. Bu zammı bazı Apple Türkiye yandaşları normal olarak size aktarabilir. Ancak durum öyle değil. Bu telefonlar Avrupa’da yine iPhone 14 serisi seviyesinden satışa sunulacak. Apple Türkiye ise nasıl olsa satıyoruz diyerek zamlı fiyatlar ile karşımıza çıkacak.