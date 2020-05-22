Netflix, aktif olmayan abonelikleri kapatıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren dijital yayın platformu Netflix, aktif olmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından alınan bu kararın altın önemli bir sebep yatıyor.

En popüler dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, dünyanın dört bir yanında milyonlarca abonesi bulunuyor. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında platformun tüm imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ancak bazı kullanıcılar Netflix’e ödeme yaptıkları halde hiçbir içerik görüntülemediği ve platformu kullanmadığı tespit edildi.

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Şirket bu tarz kullanıcılara karşı bir uygulamayı devreye sokarak, birçok kişiyi şaşırtacak bir karara imza attı. Netflix, bir yıl veya daha uzun bir süre içinde hiçbir şey izlemeyen müşterilere aboneliklerini sürdürmek isteyip istemediklerini soracağını ve geri dönüş yapılmazsa o müşterilerinin üyeliklerini iptal edeceğini söyledi. Netflix, bu hamlesiyle hizmetten yararlanmayan kullanıcıların boşuna para ödememesini sağlayacak.

İlk olarak söz konusu kullanıcıların Netflix hesabı üzerindeki mail adreslerine bir bilgilendirme metni gönderileceği belirtiliyor. Eğer herhangi bir geri dönüş yapılmazsa, iptal işleminin başlayacağı ifade ediliyor. Aboneliği iptal edilecek olan kullanıcılar mail iletişiminin yanı sıra mobil uygulamaları üzerinden bildirim de alacaklar.

Netflix inovasyon direktörü Eddy Wu, “Netflix’te istediğimiz son şey insanların, kullanmadıkları bir şey için ödeme yapması. Bu yüzden Netflix’te bir yıl boyunca hiçbir şey izlemeyen herkese üyeliğini korumak isteyip, istemediklerini soruyoruz. İki yıldan fazla süredir izlemeyi bırakan herkes için de aynısını yapacağız “ dedi.

Dijital yayın platformu, bu uygulamayı bölge gözetmeksizin hizmet verdiği her bölge için uygulayacak. Söz konusu abonelik iptali için hemen endişeye kapılmamak gerekiyor, çünkü 10 ay içinde Netflix’e yeniden üye olunması halinde hesabınızda bulunan ayarlar silinmeyecek.