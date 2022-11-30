Netflix, Kasım ayında kullanıma sunulan tüm yeni mobil oyunları açıkladı. Netflix aracılığıyla sunulan ve reklam kesintisi ya da uygulama içi satın alma ihtiyacı olmadan ücretsiz olarak oynanabilen mobil oyunların sayısı artmaya devam ediyor.

Bu ay listeye dokuz oyun daha eklendi. Bunlardan bazıları Reigns: Devolver Digital tarafından yapılan Three Kingdoms, Neowiz tarafından yapılan Cats & Soup ve Rogue Games tarafından yapılan ve bugün çıkan Hello Kitty Happiness Parade.

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Eylül ayının başında Netflix, üç özel mobil oyunun oluşturulması için Ubisoft ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu oyunlar sırasıyla Valiant Hearts, Mighty Quest ve Assassin’s Creed evrenlerinde geçecek.

Duyurulan oyunlar

Skies of Chaos

Flutter Butterflies

Stranger Things: Puzzle Tales

Country Friends

Cats & Soup

Reigns: Three Kingdoms

Hello Kitty Happiness Parade

Kullanılabilirlik

Bugünden itibaren, Android veya iOS cihazlarında Netflix mobil uygulamasını kullananlar artık yukarıda belirtilen oyunların yanı sıra diğer birçok oyunu da uygulama içinde bulabilecekler.