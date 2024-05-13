iPhone sahipleri artık PS1 oyunlarını oynayabilecek. App Store’a gelen ücretsiz PS1 emülatörü Gamma, bloklu çokgenleri ve çeşitli dokularıyla birlikte oyunseverlere keyifli anlar vaat ediyor.

Gamma, iPhone ve iPad için Bluetooth denetleyicilerini ve klavyeleri destekleyerek kullanıcıların oyun deneyimini daha da geliştiriyor. Ayrıca özelleştirilebilir ekran denetleyici görünümleri ile de donatılmış durumda. Uygulama aynı zamanda Google Drive ve Dropbox senkronizasyonunu kullanarak oyun dosyalarını ve kaydetme durumlarını yedeklemenize olanak tanırken, eski tarz oyunlar için kaydetme özelliği sunmamasıyla dikkat çekiyor.

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Gamma, PSX oyunlarını çalıştırmak için ek bir BIOS dosyası gerektirmiyor, bu da kullanıcıların kolaylıkla oyunları başlatmasını sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar, özellikle NASCAR 98 ve Shrek Treasure Hunt gibi oyunlarda başlangıçta bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Çünkü Apple henüz uygulamalara JIT desteğini açmadı. iOS 18 ile umarız JIT desteği açılır ve PS2 ve PSP emülatörünü de iPhone’da görürüz.

Uygulamanın App Store sayfasına göre, kullanıcıların konum ve kullanım verilerini toplayabilecek tanımlayıcılar içerdiği belirtiliyor. Ancak, birçok kullanıcı bu tür taleplerle karşılaşmadıklarını ve uygulamanın gizlilik politikasının kullanıcıların verilerini koruma altına aldığını belirtiyorlar.

Yağ gibi akıyor pic.twitter.com/1nBUXEdBLr — Ender Öztürk (@wobearacle) May 13, 2024

Geliştirici Benjamin Stark, ZodTTD’nin izniyle Gamma’nın başarılı bir şekilde geliştirildiğini ve Delta’nın temel alındığını belirtti. Delta’nın kökenlerine dair açıklamalarda bulunan Stark, Testut’un Delta’nın kod tabanına dayandığını ve bu durumun Stark’ın emülatör geliştirmeye olan ilgisini tetiklediğini ifade etti.

Stark, geçmişte iPhone için TurboGrafx-16 ve N64 emülatörleri de geliştirmişti ve bu alandaki deneyimini Gamma’nın geliştirilmesinde de kullanıyor. Ancak, Stark’ın Google ile yaşadığı anlaşmazlık da hatırlanıyor; Google, PSX4Droid uygulamasını Android Market’ten çekmiş ve Stark’ın uygulamasını ücretsiz hale getirme kararı almıştı. Bu olay, Stark’ın emülatörler alanındaki etkisini ve çatışmalarını gösteriyor.